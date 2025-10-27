LEGISLATIVAS 2025
El nuevo mapa político
Los resultados de las elecciones legislativas en todo el país
CRÉDITOS
Coordinación
general Florencia
Fernández Blanco @florfb Pablo Loscri @ploscri Martín Rodríguez Yebra @myebra Florencia
Rodríguez Altube @FlorRAltube
general Florencia
Fernández Blanco @florfb Pablo Loscri @ploscri Martín Rodríguez Yebra @myebra Florencia
Rodríguez Altube @FlorRAltube
Producción
periodística Florencia
Fernández Blanco @florfb Florencia
Rodríguez Altube @FlorRAltube Natalia Louzau @natilouz Miguel Bevacqua @miguelbevacqua Bautista Otero @baustistaotero Victoria Dallas @dallasmvictoria Cinthia Savoy @cinthiasavoy Elfriede Suarez
Reichenberger
periodística Florencia
Fernández Blanco @florfb Florencia
Rodríguez Altube @FlorRAltube Natalia Louzau @natilouz Miguel Bevacqua @miguelbevacqua Bautista Otero @baustistaotero Victoria Dallas @dallasmvictoria Cinthia Savoy @cinthiasavoy Elfriede Suarez
Reichenberger
Producción visual Giselle Ferro @giselleferrodg María Rodríguez
Alcobendas Mariana Trigo Viera @MarianTV Florencia Abd @florenabd Alejandra Bliffeld Andrea Platón
Alcobendas Mariana Trigo Viera @MarianTV Florencia Abd @florenabd Alejandra Bliffeld Andrea Platón
Frontend Carlos Araujo Gastón de la Llana @gasgas83 Héctor Villarino @HRvillarino María José Abad @labonsaii
Backend Gabriel Alonso Quiroga Ignacio Ruíz Luque @NachoRuizLuque Tobias Gonzalez @GonzalezTobbi
Infraestructura y
operación tecnológica José Falvo @jfalvo Lucas Vélez @lucasvelez2021 Lautaro Royan Daniel Cancela Sebastián Druetta @sebadruetta
operación tecnológica José Falvo @jfalvo Lucas Vélez @lucasvelez2021 Lautaro Royan Daniel Cancela Sebastián Druetta @sebadruetta
Más información
Copyright 2025 - SA LA NACION | Todos los derechos reservados