CRÉDITOS Coordinación

general

Fernández Blanco FlorenciaFernández Blanco @florfb Pablo Loscri @ploscri Martín Rodríguez Yebra @myebra

Rodríguez Altube FlorenciaRodríguez Altube @FlorRAltube Producción

periodística

Fernández Blanco FlorenciaFernández Blanco @florfb

Rodríguez Altube FlorenciaRodríguez Altube @FlorRAltube Natalia Louzau @natilouz Miguel Bevacqua @miguelbevacqua Bautista Otero @baustistaotero Victoria Dallas @dallasmvictoria Cinthia Savoy @cinthiasavoy Elfriede Suarez

Reichenberger Producción visual Giselle Ferro @giselleferrodg María Rodríguez

Alcobendas Mariana Trigo Viera @MarianTV Florencia Abd @florenabd Alejandra Bliffeld Andrea Platón Frontend Carlos Araujo Gastón de la Llana @gasgas83 Héctor Villarino @HRvillarino María José Abad @labonsaii Backend Gabriel Alonso Quiroga Ignacio Ruíz Luque @NachoRuizLuque Tobias Gonzalez @GonzalezTobbi Infraestructura y

operación tecnológica José Falvo @jfalvo Lucas Vélez @lucasvelez2021 Lautaro Royan Daniel Cancela Sebastián Druetta @sebadruetta

Conforme a los criterios de Más información

Copyright 2025 - SA LA NACION | Todos los derechos reservados