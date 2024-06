Marc Stanley: “Las compañías estadounidenses están esperando no solo el RIGI, sino asegurarse de que todos los marcos estén correctos”

Escuchar

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, fue el principal encargado de recibir a las autoridades militares de su país y a funcionarios del gobierno argentino en “suelo” de Estados Unidos, pero a 120 millas de Mar del Plata. Estaba en el USS George Washington, el portaaviones de guerra que navegó cerca de la costa bonaerense esta semana. En el marco de la misión Southern Seas 2024, la agenda durante cinco días incluyó ejercicios conjuntos entre las fuerzas de ambos países y la visita de los ministros Luis Petri, de Defensa y Diana Mondino, de Relaciones Exteriores y Culto.

El viernes por la tarde, a bordo del buque, destacó a LA NACION la importancia del intercambio mutuo entre ambas naciones. “No creo que hayamos visto una embarcación así estadounidense aquí desde 2015. Pero son misiones periódicas. Vinieron en 2007, 2015. Esta es la séptima vez que sucede”, dijo. Si bien esta visita forma parte de un cronograma más amplio, la coordinación entre ambos países se da en el marco de una agenda de renovado acercamiento y alineación política. “Estoy muy contento con cómo van las cosas ahora mismo. Estamos en una buena posición y está funcionando bien en todos los niveles”, añadió Stanley.

La visita Southern Seas 2024 del USS George Washington y los ejercicios navales conjuntos de esta semana entre Argentina y Estados Unidos fueron un éxito rotundo. Gracias Argentina por la cálida bienvenida. A través de misiones como ésta, estamos construyendo juntos un futuro de… pic.twitter.com/y5vw5DnT72 — Embajador Marc R. Stanley (@USAmbassadorARG) June 1, 2024

El Presidente estuvo esta semana en Estados Unidos con una intensa serie de reuniones con los CEOs de Google, Meta y Open AI, entre otras empresas. La prioridad de los viajes de Milei ha sido, desde que asumieron, acercarse al sector privado más que al público. Consultado al respecto, Stanley aseguró que cree que es “una buena inversión de tiempo y esfuerzo”. “Creo que es bueno para la Argentina verlo a él intentando traer negocios y expresar interés en los Estados Unidos. Eso es genial. He hablado con el nuevo embajador, Gerardo Werthein, sobre eso. Estaba muy entusiasmado sobre cómo se van las reuniones. Y él dijo que pronto tendrán algunos planes”, agregó. Apuntó, además, que es importante centrarse en la inteligencia artificial y la tecnología cuántica para que la Argentina se incorpore a la cuarta revolución industrial que va a venir en los próximos 5 o 10 años.

- ¿Cree que atraerán nuevas inversiones de empresas estadounidenses?

- Es mejor que no hablar. Entonces, creo que es una buena inversión de tiempo y esfuerzo. No sé qué va a resultar porque aún no lo he escuchado. Pero siempre es bueno involucrarnos.

- ¿Cree que las condiciones económicas acompañan hoy esas posibles inversiones?

- Bueno, eso es “Javier Milei’s Gamble” [la apuesta de Javier Milei], ¿verdad? Eso es lo que dice que intenta hacer, arreglar la economía en una manera que atraiga inversiones extranjeras. Eso es lo que es el RIGI [Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones]. Eso es lo que es el DNU y eso es lo que la Ley Bases intenta hacer, es establecer la mesa para hacer que funcione.

- ¿Cree que hay compañías estadounidenses que están esperando que el RIGI sea aprobado para invertir en Argentina?

- Creo que lo que las compañías estadounidenses están esperando no es solo el RIGI, sino asegurarse de que todos los marcos estén correctos, el respeto por la ley, el acceso al capital, la protección de propiedad intelectual, tener una economía normal, la capacidad de importar productos, exportar productos, etc.

Marc Stanley a bordo del USS George Washington

La agenda de protección a la propiedad intelectual es una de las prioridades de algunos sectores con inversiones en el país. De acuerdo a documentación del gobierno estadounidense, proveniente de la Presidencia, la Argentina está dentro de la “watchlist” con prioridad, un listado que incluye a las naciones con mayores problemas para la protección de patentes y marcas. Comparte ese grupo con China, India, Indonesia, Rusia, Venezuela y Chile.

“La ministro Mondino y otros están hablando de ello porque están hablando de la admisión a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y eso requiere respeto por las leyes de propiedad intelectual . Creo que hay un movimiento para tener una economía normal y un respeto normal por las leyes de propiedad intelectual, eso es lo que esperarías en hacer negocios en todo el mundo”, dijo Stanley.

Sobre la principal preocupación de los Estados Unidos respecto al comercio con la Argentina, Stanley apuntó: “Todo. Para abrir el acceso a la moneda, para abrir y bajar las restricciones en los impuestos y exportaciones, y para aumentar la colaboración con los EE.UU. y Argentina para alimentar y alimentar al mundo. Argentina y los EE.UU. producen lo que el mundo quiere para alimentar al mundo, y el mundo necesita lo que tenemos, y creo que somos buenos compañeros para esto.

Stanley explicó que no estaba al tanto al momento de dialogar con LA NACION de los últimos eventos en el escándalo desatado por los alimentos acopiados en depósitos por el Ministerio de Capital Humano. El FMI insiste en cada oportunidad de reunión con la Argentina, en el cuidado del ajuste respecto de los sectores más vulnerables. Stanley aseguró: “Nos importa profundamente que haya una red de seguridad social para los que están afectados por la disparidad en la economía. Y mientras transitan, hay que asegurarnos que los que están afectados por la inflación y por la moneda tengan acceso a alimentos. Es muy importante para los EE.UU. Es un problema doméstico para Argentina, pero todo lo que estamos diciendo es que por favor presten atención y que se tengan cuidado”.

