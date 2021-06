Marchan contra Alicia Kirchner por el conflicto de las represas

EL CALAFATE.- Tras siete días de reclamos sin lograr un acuerdo, los transportistas que prestan servicios en las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que se construyen sobre el río Santa Cruz, trasladaron su reclamo hasta la puerta de Casa de Gobierno provincial. Piden que la gobernadora Alicia Kirchner intervenga en el reclamo contra la UTE Represas Patagonia por pagos atrasados desde noviembre pasado.

Hace una semana, las empresas comunicaron que no seguirían prestando servicios. No solo no pueden pagar sueldos, tampoco gasoil, seguros y la ART a sus empleados. Ante la decisión de las empresas, los choferes bloquearon, el martes pasado, el ingreso a la represa Jorge Cepernic, ubicado sobre la Ruta Provincial 9, a 70 kilómetros de la Ruta Nacional 3. Con el correr de los días fueron endureciendo el bloqueo.

Hoy a la madrugada trasladaron la protesta a la gobernación y estacionaron sus vehículos en el ingreso, en un reclamo que encuentra unidos a choferes y dueños de empresas. La residencia de la gobernadora se encuentra a metros del edificio gubernamental, donde se apostaron los colectivos con choferes y empresarios, en pedido de ayuda. Advierten que se quedarán hasta tener una respuesta.

Impulsadas por Néstor y Cristina Kirchner, las represas hidroeléctricas son una de las obras emblemáticas del kirchnerismo y la de mayor envergadura -con fondos nacionales y financiamiento chino- que se lleva adelante en la provincia. Sin embargo, el atraso en los pagos a las empresas locales, terminaron en este colapso comercial.

Piquete en la ruta provincial 9, en el ingreso a La Barrancosa, en Santa Cruz

“Somos un grupo de empresarios Pymes que trabaja en el transporte hace muchísimos años, dando trabajo a santacruceños y santacruceñas a lo largo de toda la provincia. Hace varios años que somos los que brindamos el servicio de transporte de personal, tanto dentro como afuera de las represas”, inicia la carta que entregaron hoy en la gobernación.

Con la medida en la puerta de la renombrada represa “Jorge Cepernic” –hasta la semana pasada se llamó La Barrancosa-, la obra quedó paralizada, a días de que se declare la veda invernal. En el interior permanecen cientos de trabajadores. La Uocra también se plegó al reclamo con un quite de colaboración, en tanto que en la obra en la represa “Néstor Kirchner”, ex Condor Cliff, ya queda menos de un centenar de operarios. En el ingreso de la obra sobre la ruta, como parte del bloqueo, quedaron retenidos camiones de combustible para los generadores; maquinaria y proveedores que no pudieron ingresar.

La manifestación frente a la casa de gobierno de Santa Cruz Horacio Cordoba - LA NACION

“Hace más de seis meses que no nos pagan las órdenes de compra que se han facturado y cumplido por esta parte. Hace más de un año y medio que la UTE no paga al día”, explican en la carta elevada a Alicia Kirchner los empresarios santacruceños encabezados por Alejandro Mendoza, presidente de la Cámara de Transportistas, ante la falta de soluciones de la UTE Represas Patagonia, un consorcio conformado por China Gezhouba Group Limited, Electroingeniería SA e Hidrocuyo SA.

Los empresarios explican que en los meses de pago cesantes asumieron los costos a pesar de los pagos que les adeudan, sin embargo explican que ya no tienen margen. “La UTE nos hace propuestas de pago ilógicas a través de la Cámara Patagónica de Autotransporte Sureña, que nos representa, el gobierno provincial no interviene y llevamos una semana lejos de nuestra familia, con temperaturas que rondan los 10 grados bajo cero, durmiendo en los colectivos”, explican los empresarios y describen que son 7 empresas santacruceñas y más de 150 familias dependen de ellos.

Hasta el momento, según trascendió, la UTE ofreció pagar 30% de la deuda millonaria a las empresas y el resto, en cheques diferidos a 120 días, oferta que fue rechazada.

La protesta se mantiene en la ruta de acceso a las represas

Desde el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz prescindieron de intervenir. Dicen que se trata de un problema entre empresas.

El proyecto hidroeléctrico que avanza sobre el río Santa Cruz se caracterizó por una sucesión de marchas y contramarchas. Fueron licitadas durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, frenadas por una cautelar de la Corte y revisadas durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando además de rediseñar su potencia, las represas recuperaron sus nombres originales, Cóndor Cliff y La Barrancosa, tras haberse llamado por cinco años Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, respectivamente. Esta decisión fue cambiada este mes, por decreto, y ahora vuelven a llamarse Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.