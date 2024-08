Marcelo Longobardi salió a defender a Diego Leuco y cruzó a Javier Milei: de una chicana con Sergio Massa al “olvido” del Presidente

Escuchar

Luego de los cuestionamientos del presidente Javier Milei hacia el periodista Diego Leuco, quien este lunes recordó que su familia recibió amenazas por parte de Alberto Fernández durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Marcelo Longobardi respaldó a su colega y criticó la actitud del mandatario.

“Me interesó mucho lo que hoy pasó con ‘el cómplice’ Diego Leuco. El presidente Milei, cuando Diego Leuco contó todo esto, dijo ‘¿Esto lo contas ahora?’ y lo acusó de cómplice, como ayer acusó de cómplices a un conjunto de periodistas porque se le ocurrió a él”, dijo el conductor radial en un video que compartió en su canal oficial de YouTube.

En defensa del hijo de Alfredo Leuco, el comunicador consideró que “él tiene derecho a contar lo que se le ocurra cuando se le ocurra a él” y enfatizó en que “se le ocurrió ahora contarlo”. “¿Qué tiene eso de complicidad? ¿Dónde vivía Javier Milei cuando los Kirchner amenazaban a Alfredo Leuco? ¿En Júpiter? ¿No se enteró de la persecución que hubo? No solamente contra Alfredo”, cuestionó Longobardi.

En esa línea, insistió en que si bien el conductor de Luzu TV “contó algo personal”, los dichos no constituyeron una novedad porque se trataron de “una cosa conocida por todo el mundo” en aquellos años.

“Me parece que el Presidente no para de ver cómplices en todos lados. Por ahí se olvidó de lo que pasó con los Kirchner, o por ahí se lo olvidó como consecuencia de sus relaciones y acuerdos con Sergio Massa. La verdad es que me resultó tremendamente injusto y agraviante acusar a un periodista porque contó que su familia fue amenazada por Alberto Fernández en la época de los Kirchner. Es información pública la paliza que le pegaron en la calle en una estación de subte a Alfredo ¿Dónde estaba? ¿Dónde vivía?”, se preguntó respecto del líder de La Libertad Avanza (LLA).

En el mismo tono de indignación e incredulidad, el periodista de Radio Rivadavia habló también de la publicación que hizo el titular del Ejecutivo hizo en su cuenta de Instagram, a la que calificó como “una mezcla rarísima entre la ideología y el comportamiento sexual de las personas”. En la red social, el jefe de Estado compartió la imagen de una cárcel y planteó una serie de ítems alusivos a la “sociedad ideal progre”, entre los que mencionó que “no hay que trabajar”, que “todos reciben el mismo trato, todos son económicamente iguales, hay “mucho sexo gay, vivienda gratis”, “salud gratis” y “servicios gratis”.

“En el mundo socialista que él deplora hay mucho sexo gay. El Presidente tiene una objeción ideológica hacia las preferencia sexuales de las personas. ¿Me pueden explicar qué vinculación hay entre el socialismo, el capitalismo, el liberalismo, el libertarismo con el comportamiento sexual de la gente? ¿No es Milei un libertario y significa que respeta el comportamiento de la gente mientras no sea un delito? Me parece que está cayendo en obsesiones un poco patológicas con la cuestión de los cómplices. Todos son cómplices”, reflexionó.

