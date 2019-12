Mercedes Marcó del Pont: la madrina de las espadas del equipo económico

Mercedes Marcó del Pont Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi

La flamante jefa de la AFIP tuvo a Cecilia Todesca y a Kulfas como sus subordinados en el período kirchnerista; ascendencia sobre Guzmán

Llegó, en el mediodía del miércoles 11 de diciembre, al primer piso de la Casa Rosada, con su infaltable sonrisa en el rostro, y recorrió relajada los pasillos de ese lugar familiar con Cecilia Todesca, su antigua subordinada que, ya como vicejefa de Gabinete, hizo las veces de anfitriona. Confirmada un día después de manera oficial como titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont retornó, así, a la función ejecutiva, que ejerció durante el kirchnerismo en el Banco Nación y luego en el Banco Central.

En las primeras semanas de gestión, y mientras daba sus primeros pasos al frente de la entidad recaudatoria, Marcó del Pont trabajó codo a codo junto a sus "ahijados políticos" en la redacción del megaproyecto de ley de emergencia, que defendió en el Congreso y que, en buena medida, también lleva su firma.

De origen desarrollista, y con una trayectoria en el kirchnerismo que comenzó en la Cámara de Diputados de la mano del hoy presidente, Marcó del Pont tuvo bajo su ala no solo a Todesca, sino a otros miembros claves del equipo económico, como Matías Kulfas, hoy ministro de Desarrollo Productivo y parte del Grupo Callao, y en menor medida a Martín Guzmán, el joven economista que ocupa el sillón más caliente: el de ministro de Economía.

Más allá de su rol de "recaudadora", cuya importancia destacó el primer mandatario en la presentación de su equipo, Marcó del Pont tiene, a juicio de dirigentes del entorno de Fernández, un rol importante dentro del "núcleo económico" que conforma junto a Todesca, Kulfas y Guzmán.

Kulfas fue director del Banco Nación cuando Marcó del Pont era presidenta y, luego, la acompañó como gerenta del Banco Central, cuando la economista (sobrina política del líder desarrollista Rogelio Frigerio y prima del sacerdote Guillermo Marcó) tomó las riendas de la entidad. Todesca, en tanto, fue su jefa de gabinete en el Banco Central y mantiene una amistad que incluye a su pareja, Martín Abeles, exfuncionario y especialista en macroeconomía.

Marcó del Pont y Guzmán no trabajaron juntos, pero quienes conocen a ambos aseguran que compartieron distintos seminarios y los dos culminaron su formación académica en universidades norteamericanas.

"Por edad, trayectoria y experiencia es un poco la madrina del grupo, y los demás se lo reconocen aunque ahora los roles son diferentes", coinciden desde un despacho y cerca de la funcionaria.

Espalda con espalda

Al margen de los roles, allegados a Marcó del Pont priorizan el objetivo común: que la economía se desarrolle y reactive. "En términos de ideas y sintonía, los cuatro están en un ciento por ciento de acuerdo", afirmó un funcionario. "Trabajan todos espalda con espalda", afirma otro allegado.

El presidente Fernández destacó aquel 6 de diciembre que "en términos de ideas, su pensamiento y su lógica económica tiene que ver mucho más con el desarrollo económico [del país] que con la especulación". En sus casi cuatro años al frente del Banco Central -y siempre desde la heterodoxia económica y el keynesianismo-, Marcó del Pont tuvo que tomar decisiones difíciles, como en octubre de 2011, cuando a través de una resolución que llevó su firma dio comienzo a las restricciones cambiarias que derivaron en el cepo al dólar, que se mantuvo hasta fines de 2015.

Ya en su nuevo puesto, la flamante jefa de la AFIP tomó decisiones apenas llegó a su despacho, en el primer piso del edificio de la calle Hipólito Yrigoyen, a metros de la Casa Rosada. El pedido de renuncia a todos los directores generales y subdirectores "políticos" fue una de las primeras medidas, mientras mantuvo a los profesionales de carrera. Su funcionaria de confianza Silvia Traverso quedó a cargo de la Aduana, y Virginia García -exfuncionaria y excuñada de Máximo Kirchner- asumió en la DGI.

"Quiero que hagan el mayor de los esfuerzos, voy a escuchar a todos y no me importa el color político que tengan. No voy a perseguir a nadie", dijo Marcó del Pont en su presentación oficial, en el hall principal de la AFIP, según dos empleados de la agencia recaudadora. Deberá lidiar con un organismo "parado" en el que conviven tres gremios (Supara, UPS-AFIP y Aefip) y sobran reclamos de vieja data.

No habrá, de todos modos, indulto para Ricardo Echegaray, el extitular del organismo durante el kirchnerismo, quien reclamó un cargo, sueldos atrasados y hasta una medalla por sus servicios. "Echegaray no dejó entrar a nadie de La Cámpora en su gestión, y ahora entra [Virginia] García. Entre ellos no hay buena relación", relató un viejo funcionario.

Marcó del Pont apareció en el Congreso junto al equipo económico en la presentación del proyecto de ley de emergencia. La cantidad de horas trabajadas y, tal vez, los nervios le jugaron una mala pasada. "Él recauda, yo gasto", dijo, en referencia a Guzmán, invirtiendo el sentido original de la frase. Cerca suyo aseguran que, ya promulgada la ley, va a tener "el triple de trabajo" para reglamentar y operativizar varias de sus resoluciones.

El Presidente, quien en su presentación dijo que "pasaría toda la tarde" hablando de lo mucho que "aprecia y admira" a Mercedes Marcó del Pont, confía en su capacidad y también en sus excolaboradores, hoy convertidos en piezas fundamentales del andamiaje económico de su gestión.