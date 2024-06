Mariano Cúneo Libarona denunció a los periodistas Nancy Pazos y Darío Villarruel por “instigación al delito”

Escuchar

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó ayer dos denuncias por “instigación al delito” contra los periodistas Darío Villarruel y Nancy Pazos, luego de que los conductores radiales expresaran sus críticas en relación al escándalo de los alimentos acopiados por el Gobierno en dos galpones.

Las dos denuncias contra los periodistas de Radio 10 fueron presentadas este lunes por el ministro de Justicia y recayeron en dos juzgados distintos, a cargo de los jueces federales Sebastián Ramos y Ariel Lijo, según datos proporcionados por el Centro de Información Judicial (CIJ).

La denuncia contra Villarruel fue registrada con el número 2106/2024 y recayó por sorteo en el Juzgado Criminal y Correccional Nro. 2, a cargo del Juez Sebastián Ramos. Mientras que la presentación contra Pazos, asensatada con el número 2129/2024, quedó bajo la órbita del juzgado federal a cargo de Ariel Lijo.

Denuncia contra Villarruel

“Está la denuncia porque está el registro. Sé que es por instigación a cometer delitos. No sé con qué pude haber instigado al delito con mis comentarios en este contexto político”, señaló Villarruel, en diálogo con AM750. “Jamás tuve una sola denuncia por calumnias en mi carrera. Estoy sorprendido”, expresó el periodista, que también trabaja en el canal de noticias C5N y en radio El Destape.

Si bien no se informaron los detalles por los que el ministro de Justicia denunció a Villarruel, la presentación judicial se da en el marco del conflicto por los alimentos acopiados en dos depósitos del Ministerio de Capital Humano y luego que el periodista señalara en una editorial que la gente “no iba a morirse de hambre sin hacer nada”.

“¿Sabés lo que va a hacer la gente para no morirse de hambre? Va a ir a Tucumán, va a ir a Villa Martelli. Ojalá que lo organicen rápido, ojalá que lo organicen los políticos, un gobernador, un intendente, un diputado o un senador. Ojo, porque el Presidente no está cumpliendo con la manda de Estado de generar bienestar para la población, pero la comida está ahí alcance de la mano”, había señalado días atrás Villarruel en su editorial en Radio El Destape.

Agradezco de corazón todos los llamados y muestras de solidaridad y afecto que he recibido en estas horas. Los mantendré informados sobre la denuncia que presentó el Gobierno a través de su Ministro de Justicia por el delito de "instigación a cometer delitos...". Será Justicia — Dario Villarruel (@VillarruelDario) June 4, 2024

“Por ahora el Estado la tiene escondida, pero ¿sabe qué? los supermercados la tienen a simple vista”, continuó Villarruel. Y luego, interpelando a los oyentes cerró: “Le pregunto a usted qué es más fácil para la gente que tiene hambre: ¿ir a buscar la comida a los supermercados o ir a buscar la comida que tiene secuestrada el Estado de Javier Milei?”.

Tras la denuncia presentada por Cúneo Libarona, Villarruel también utilizó sus redes sociales para agradecer a todos aquellos que se solidarizaron por lo ocurrido.

“Agradezco de corazón todos los llamados y muestras de solidaridad y afecto que he recibido en estas horas. Los mantendré informados sobre la denuncia que presentó el Gobierno a través de su Ministro de Justicia por el delito de “instigación a cometer delitos.... Será Justicia”, manifestó Villarruel desde su cuenta de X.

La denuncia contra Nancy Pazos

En el caso de Nancy Pazos, la periodista también realizó hoy un descargo en su editorial en Radio 10, e interpeló al ministro de Justicia y al Presidente.

Si bien a lo largo de su editorial Pazos dijo desconocer los motivos exactos que habrían propiciado la denuncia en su contra sugirió que podría haber sido motivada por una serie de declaraciones realizadas luego que la Justicia instara al Ministerio de Capital Humano a repartir los alimentos acopiados y tras la disertación de Milei en la Universidad de Stanford.

Allí, el Presidente expresó una frase que generó polémica y derivó en una aclaración. “¿Ustedes se creen que la gente va a ser tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, por lo cual, o sea, digamos, va a decidir de alguna manera para no morirse”, expresó.

“Entonces, no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo porque, a la postre, alguien lo va a resolver”, agregó en medio del discurso que ofreció este miércoles en la institución estadounidense. El impacto de las declaraciones llevó a que el titular del Ejecutivo se refiriera al tema y acusara a los medios de replicar el fragmento “con la mayor de las malas intenciones”.

“(Milei) explicó que no tenía por qué resolver las externalidades negativas del consumo. La externalidad negativa son ‘los que no consumen, es decir, los pobres, los que no venden ni compran’. Si el Presidente dice ‘que se arreglen ellos’, los que ‘se van a morir de hambre’, yo dije ‘la verdad, esta gente tiene un montón de alimentos en galpones que compramos entre todos algo parecido a decir si van a buscar los alimentos yo los aplaudo’. Esto fue una construcción intelectual sobre lo que dijo Milei. Que el problema del hambre no era un problema de él”, argumentó Pazos en su editorial

💥 "ES UN ESCÁNDALO DE PROPORCIONES AL QUE SE LE SUMA INUTILIDAD"



🎙️ El editorial de Nancy Pazos sobre los alimentos que no reparte el Ministerio de Capital Humano y tiene guardado en galpones. #ElAmorEsMasFuerte pic.twitter.com/LiUq1UEHWr — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) June 3, 2024

Y en otro tramo de su descargo, admitió: “Yo no soy el enemigo, Javier Milei. Se lo digo a usted señor Presidente. Yo no soy el enemigo, señor ministro de Justicia, que acaba de perder el tiempo presentándose ante un juzgado federal para demandarme a mí”, apuntó Pazos. “La verdad no quiero ser protagonista de la noticia. Está todo el mundo conmocionado porque Cúneo Libarona tuvo tiempo para demandar a dos periodistas, en dos causas distintas. Estoy intentando rever qué diablos dije que les incomodó. Me siento intimidada”.

“Yo no quiero ser una heroína ni la protagonista de la información, sólo quiero hacer mi laburo. Presidente, que su ministro de Justicia me lleve a tribunales, es coartar mi libertad de opinión. Me están enjuiciando por opinar y es un absurdo. No me gusta estar en esta situación. Me da miedo. Lo de Cúneo Libarona es amedrentamiento”, concluyó Pazos al respecto.

LA NACION