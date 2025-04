Senado: avanzan los nombramientos de los embajadores ante Estados Unidos y España

Sin contratiempos y en una audiencia flemática, los dos candidatos de Javier Milei a embajadores ante los Estados Unidos y España, Alejandro Oxenford y Wenceslao Bunge Saravia, respectivamente, obtuvieron el visto bueno de la Comisión de Acuerdos y quedaron un paso más cerca de obtener la aprobación del Senado como representantes diplomáticos.

Los dictámenes todavía no están firmados, aunque en el oficialismo aseguran que lo estarán en las próximas horas y prevén convocar a una sesión la semana que viene para aprobar ambos pliegos y confirmar, así, a ambos empresarios en sus respectivas sedes diplomáticas.

La reunión se celebró con la notoria ausencia de los representantes kirchneristas de Unión por la Patria, que dejaron pasar, así, la oportunidad de interrogar sobre la misión asignada por el gobierno libertario a quienes los representarán ante dos de los principales socios comerciales de la Argentina. El único peronista presente fue el catamarqueño Guillermo Andrada, miembro del bloque Convicción Federal y presidente del grupo parlamentario de amistad con España.

El primero en exponer fue Oxenford, quien se manifestó entusiasmado ante lo que calificó como el “gran interés” por la Argentina que, dijo, encontró en los Estados Unidos desde que asumió la legación diplomática en Washington a fines de febrero por un decreto del Poder Ejecutivo.

“He visto en Washington estas primeras semanas un nivel de interés por Argentina que nunca hubiera soñado”, afirmó el empresario devenido en diplomático durante su exposición inicial ante los senadores de la Comisión de Acuerdos, que leyó y que duró poco menos de 15 minutos.

El embajador insistió en varias oportunidades con el tópico del interés que despierta el país y la administración libertaria en los Estados Unidos, repitiendo en varias oportunidades que la Argentina se encuentra ante una “oportunidad histórica” para mejorar las relaciones con el país del norte.

“He visto 110 personas en distintas reuniones, del mundo empresarial, del gobierno americano, y casi con un consenso del 100% encontré una actitud positiva y de apertura hacia lo que nosotros podemos ofrecer”, afirmó.

En materia comercial y con el conflicto arancelario generado por Donald Trump, Oxenford aseguró que existe una “excelente disposición” por parte de los Estados Unidos para avanzar en negociaciones comerciales, tras lo cual destacó que casi la mitad -el 47%- de los productos argentinos está excluido del arancel del 10% que le aplica la administración norteamericana a los productos argentinos.

“Estamos iniciando conversaciones con una interlocución de alto nivel y una excelente disposición de ambos países. La Argentina forma parte del grupo reducido de países que tiene una visión estratégica concreta para fortalecer su relación estratégica con los Estados Unidos”, aseguró.

En ese sentido y ante una consulta del radical Martín Lousteau, el embajador mostró su preferencia por llegar a acuerdos a través del Tratado Marco de Inversión y Comercio porque, aseguró, permite acelerar los tiempos. “Es una herramienta potencialmente atractiva, no tiene fecha (la firma de un acuerdo), pero de los dos lados se habla de manera positiva”, dijo Oxenford que, no obstante, aclaró que alcanzar un entendimiento no depende de él, en referencia a que es una negociación que se celebra en el nivel de las cancillerías de ambos países.

“La relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos no sólo es buena, hoy existe una oportunidad absolutamente histórica. El mundo atraviesa un escenario de profundos cambios geopolíticos y Argentina puede hacer un aporte importante en este contexto; tiene el potencial de convertirse en un proveedor confiable para los Estados Unidos de minerales, agroalimentos y muchos otros productos”, concluyó.

Oxenford tiene 55 años y es un empresario y emprendedor que creó dos unicornios: OLX y LetGo (una aplicación móvil de avisos clasificados). Se trata de dos empresas que superaron la barrera de los US$1000 millones de valuación de mercado. Su primer gran desafío fue el sitio Deremate.com, fundado en 1999 y desde donde rivalizó con Mercado Libre, de Marcos Galperin. También es coleccionista de arte y dirigió ArteBA.

El candidato para España

A su turno, Bunge Saravia, que también leyó su exposición, destacó su trayectoria como directivo de “uno de los bancos de inversión más importantes” como un activo que le permitió forjar “relaciones muy fluidas con el mundo político y empresarial”. Hijo del homónimo exvocero del empresario menemista Alfredo Yabrán, Bunge Saravia fue CEO del banco Crédit Suisse. “Me relacioné con todos los gobiernos que se sucedieron en España en los últimos 10 años”, abundó.

Ya ante las consultas de los legisladores, Bunge le restó importancia al duro enfrentamiento que protagonizaron el año pasado Javier Milei y su par del gobierno español, Pedro Sánchez, que llevó a un congelamiento de las relaciones entre ambas naciones.

“Hay muchas más cosas en común que diferencias. La relación entre los dos países es excelente”, afirmó el postulante a ocupar la embajada en Madrid cuando se le preguntó su idea de cómo podría recomponerse la relación con España. “No creo que se hayan roto las relaciones entre los dos países”, insistió.

En el final y para que quedara asentado en la versión taquigráfica, Bunge repitió el compromiso de renunciar a la ciudadanía española que adquirió en 2023 antes de asumir como embajador que les había hecho a los legisladores en un encuentro privado previo a la reunión de comisión.

“Parte de la exigencia para asumir el cargo, una vez que me hayan dado el acuerdo, es renunciar a la ciudadanía española, y así lo haré”, sentenció.

Gustavo Ybarra Por