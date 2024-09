Mariano Recalde definió la postura kirchnerista sobre Lijo: “Esta propuesta de Milei para la Corte no se la vamos a aprobar”

Escuchar

La postura del kirchnerismo en torno de la postulación del Gobierno del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia había pasado en los últimos días del silencio absoluto a los comentarios en reserva. Pero ahora quedó públicamente explicitada en la voz del senador Mariano Recalde, quien dijo que no están dispuestos a avanzar con la propuesta del presidente Javier Milei.

“Nosotros tenemos una postura muy clara sobre qué es lo que queremos para la Corte. La Corte así como está es un desastre para Argentina, para la democracia, para la república, para los trabajadores. Es una Corte que defiende al poder económico”, señaló el senador kirchnerista en una entrevista en la radio Futurock.

Y después fue al punto medular de los nombres elevados por el Gobierno, el de Lijo y también el del académico Manuel García-Mansilla. “Nosotros tenemos un proyecto de ley en el Senado para modificar la Corte, no sólo en su composición sino también en número (...) El Presidente mandó esta propuesta, que obviamente no es nuestra. Es del presidente. No se la vamos a aprobar, así como está. Si hubiera alguna otra cosa, vemos. Qué se yo ”, aseguró el legislador.

De este modo, pareció cerrar la puerta a la posibilidad de aprobar los pliegos de los dos postulantes. En las dos semanas anteriores hubo sendas audiencias públicas en la comisión de Acuerdos del Senado, en las que Lijo y García-Mansilla defendieron su postulación. Sin embargo, el dictamen que podría habilitar el tratamiento en el pleno del recinto todavía no tiene las firmas necesarias.

Según explicó Recalde, “ en el bloque no lo discutimos todavía. El otro día tuvimos reunión de bloque y alguno planteó qué va a pasar con eso, pero postergamos la discusión. Yo tengo mi opinión”.

Sin el aval del kirchnerismo es imposible aprobar los pliegos de los integrantes de la Corte porque se requieren dos tercios de los votos, donde UP tiene 33 miembros y el total del Senado es de 72 legisladores.

Por este motivo en las últimas semanas se habló mucho sobre las negociaciones reservadas que encabezaron por el lado del Gobierno el asesor Santiago Caputo, y del lado del kirchnerismo el senador Eduardo Wado de Pedro.

En esas conversaciones el Gobierno planteó que buscaba la aprobación de sus dos postulantes y que no aceptaría que sólo avanzaran con Lijo. El kirchnerismo entonces retrucó que para evaluar alternativas también quería discutir la ampliación de la Corte y otros cargos judiciales.

Este diálogo se estancó en los últimos días y por eso empezaron a aparecer voces más negativas sobre la posibilidad de un entendimiento. Las declaraciones de Recalde parecieron ser un definitivo cierre.

