Mario Manrique: “Los que están en el Llao Llao quieren prender fuego el país, a ellos hay que prenderles fuego”

Con un mensaje cargado de violencia, Mario Manrique, número dos del gremio de mecánicos del Smata y secretario gremial de la CGT, acusó a los empresarios que asisten al Foro del Llao Llao, en Bariloche, de querer desestabilizar al país. “Los que están en Llao Llao se creen que son los dueños de la Argentina. Es obvio que todos los que están dentro del Llao Llao quieren prender fuego el país. A ellos hay que prenderlos fuego”, dijo el sindicalista, quien en el ajedrez sindical juega en tándem con el frente que encabeza Pablo Moyano.

“Este gobierno fue demasiado prudente, entramos en una inacción y deja espacios para que lo ocupen otros”, planteó Manrique en diálogo con Radio 10. Luego, caminó con pies de plomo sobre lo que denominó “el fenómeno Milei”. Sobre el candidato a presidente de la Libertad Avanza, señaló: “Es un personaje mediático, no es un político. Pero les habla a los jóvenes. Nosotros, la dirigencia política no estamos dando los mensajes correctos”.

Mario Manrique y Omar Plaini, referentes sindicales del sector que lidera Pablo Moyano

“Este gobierno fue demasiado prudente, entramos en una inacción y deja espacios para que lo ocupen otros. Es obvio que todos los que están en el Llao Llao quieren desestabilizar al Gobierno. Yo estoy esperando alguna acción, alguna aclaración. Estoy enojado y angustiado. Los funcionarios asumen y renuncian por Twitter, dejame de joder. Yo no tengo twitter. ¿Quiere decir que soy un pelotudo social? Le dejamos de hablar a la gente a la cara”, dijo Manrique en una suerte de autocrítica del Frente de Todos.

Luego, se refirió a la pasividad del movimiento obrero en medio de un contexto de inflación elevada y crecimiento de la pobreza, y dinamitó de algún modo la relación capital-trabajo. “La CGT mañana va a sacar un comunicado para que haya un consenso social. ¿Con quién vamos a consensuar, con un empresario que decidió boicotear al gobierno? ¿Con quién voy a consensuar si los que vienen te quieren romper la espalda? ¿Voy a consensuar con la UIA, con el círculo rojo? No estamos viendo las realidades”, dijo Manrique, que tuvo otro exabrupto al amenazar con “romperles el orto a los formadores de precios”.

Pidió expropiar la soja

Además, reclamó exponer a los empresarios que no cumplen con el acuerdo de precios. “Sabes cómo les rompo la espalda, les digo hasta acá. ¿Dólar soja? Liquidaron toda la soja. Si no lo hiciste, te la expropio. Hay que hacer cumplir la ley. Si no estamos gobernando para el establishment”.

“La gente está intranquila si ve que el dólar sube, que sube. La cabeza del laburante está preocupada y nadie del gobierno dice nada. La CGT tampoco, debería salir a decir que si esto sigue así se pudre todo”, advirtió, en un adelanto de lo que será mañana su postura en la reunión de consejo directivo de la central obrera, que se reúne después de siete meses de letargo. “El documento es una intención. No puedo ir a buscar consenso con un empresariado que quiere boicotear al Gobierno, dolarizar la economía y precarizar el trabajo para ser más competitivos. No tengo nada que consensuar con ellos, que no piensan en la Nación”, sostuvo.

Además, señaló: “Cuando la espalda te llega a la pared te entregas o te llevas por delante todo y a nosotros nos llegó. Creo que estamos con la espalda en la pared y es momento de salir para adelante, se enoje quien se enoje”.

