El gobernador bonaerense Axel Kicillof abrió las sesiones ordinarias con fuertes críticas al presidente Javier Milei, a quien trató de mentiroso y “experimento extravagante”. “Se la pasó durante la campaña hablando de que el ajuste lo iba a pagar la casta. La mentira está a la vista”, indicó. “No queremos más ajuste ni motosierra”, advirtió el mandatario provincial. Recordó que el líder de La Libertad Avanza dijo que una Argentina distinta “no se podía hacer con los mismos de siempre. Y mintió. [Luis] Toto Caputo, Sturzenegger, Bullrich, elenco estable del gobierno de Macri. ¿Estos son los nuevos funcionarios?”, afirmó Kicillof.

Y agregó a continuación: “Muchos de los votantes del actual presidente se sintieron traicionados porque dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta y era para todos”. Anticipó que su segundo mandato tendrá como eje un gobierno protector, con “más Estado presente” y “un pueblo solidario”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, durante la inauguración de la Asamblea Legislativa Nicolas Aboaf

El gobernador dijo estas palabras en la inauguración la 152° Asamblea Legislativa de la provincia de Buenos Aires. En la Legislatura, en compañía de la vicegobernadora Verónica Magario y los máximos referentes de Unión por la Patria, el mandatario lamentó “Es la primera apertura de sesiones de nuestro segundo mandato. Me hubiera gustado empezar esta segunda etapa en un contexto diferente. Hoy estamos pasando por una circunstancia incierta y sombría. No puedo limitarme a expresarme a hablar solo la gestión”. Acto seguido, calificó al gobierno de Milei como un “extravagante experimento” al que la Argentina está sometida.

“Nosotros tenemos voluntad de transformar. Pero eso no implica saltar al abismo o experimentar con recetas anacrónicas, importadas o fracasadas. Los problemas no se solucionan con motosierra, ni con dinamita, ni con ajuste. Hacen falta más derechos, hace falta más Estado. La sociedad reclama por más escuela pública, por más cloaca y por más asfalto. Nunca menos. Siempre más”, remarcó con la sola intención de diferenciarse del Presidente.

A continuación, el mandatario bonaerense calificó de “criminal” el “goce sádico por el sufrimiento ajeno que estamos presenciando”. “En el vértigo de menos de tres meses de Gobierno, queda en evidencia que las propuestas que ganaron no nos conducen a un mayor alivio económico. Vuelvo a decirlo con la esperanza de que nos escuchen: el ajuste solo produce dolor, desigualdad. Nunca el ajuste es inevitable. El sufrimiento de los que ya sufren no es la solución a nuestros problemas. No negamos las dificultades que tiene el Gobierno. Pero los más vulnerables no pueden hacer el sacrificio por ellos”, insistió.

Y acotó: “En campaña, Milei dijo que el ajuste era a la política. Y los únicos perjudicados ahora son las pymes, los trabajadores y quienes menos tienen. Desde que el Gobierno comenzó con su plan, el deterioro de nuestro país ha avanzado. Intentan enmascarar la realidad con falsas esperanzas como luz al final del túnel, lucha contra una casta y segundo semestre. Pero la realidad es otra. Eso no es más que una enorme redistribución para los que más tienen”.

El presidente, Javier Milei, inauguró el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional Hernan Zenteno - La Nacion

Con el foco todavía puesto en los recortes que lleva a cabo la administración Milei, acusó al mandatario de “desertar en sus obligaciones más constitutivas, de sus tareas más elementales e irrenunciables”. “El presidente Milei no quiere achicar el Estado sino desintegrarlo. Pero por más que crea que es portador de un mandato divino, el artículo 1 de la Constitución, inspirado en las ideas de Alberdi, dice que la Argentina adopta la forma republicana, representativa y federal”.

“Disolver el Estado es un objetivo puro y exclusivo del anarcocapitalismo que él mismo pregona. Por más dificultades y problemas que haya, creer que todo funcionaría mejor si no hubiera Estado es una muestra ridícula de terraplanismo ideológico, conceptual y cultural”, sentenció Kicillof.

En pleno escenario de puja entre Nación y los gobernadores de las provincias, Kicillof instó a Milei a “respetar el proyecto que eligieron los bonaerenses” y destacó que “él fue elegido como Presidente bajo los mismos mecanismos que definieron el restos de los liderazgos”. “Milei debe respetar a las provincias y a sus pueblos. Eso implica cumplir con las leyes y las normas, y dejar de amenazar a los gobernadores para que aprueben sus leyes, que lastiman los intereses de las provincias”, reforzó.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, saluda al de Chubut, Ignacio Torres durante la inauguración de la sesiones ordinarias en el Congreso Hernan Zenteno - La Nacion

También apuntó contra la “venganza” de Milei -personificada a través del recorte de fondos coparticipables- por el fracaso del tratamiento de la ley ómnibus, la desintegración de la obra pública, el encarecimiento de los medicamentos y prepagas, y “el uso de la motosierra sobre jubilados, trabajadores formales e informales”.

Y, en línea con estas críticas, pronosticó: “La próxima desgracia que llega inexorablemente es la recesión, que ya se empieza a observar en menos de tres meses: despidos en la construcción, despidos en el comercio, suspensiones y despidos en la industria; cierre de empresas y de negocios”.

El análisis de Kicillof sobre el discurso de Milei y el Pacto de Mayo

Respecto de la alocución del jefe de Estado en el Parlamento el pasado viernes, Kicillof ironizó en primer lugar: “El discurso de apertura de Milei hubiera sido más sincero si hubiese plagiado el que pronunció Nicolás Avellaneda cuando asumió la presidencia en 1874. Avellaneda dijo: ‘Hay dos millones de argentinos que economizarán hasta sobre su hambre y su 16 sed, para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros’”.

“Milei dicho varias veces que Argentina fue la primera potencia mundial a fines del siglo XIX y que después, según él, el país “se jodió”, porqué según Milei se implementó entonces “el modelo de la casta”, es decir, el Estado se creó para favorecer a los políticos, se aplicó la justicia social que es en realidad un robo porqué les quita a algunos a la fuerza para darle a otros y se comenzó con la inflación producto del déficit cubierto con emisión. Todo esto, todo, es un disparate”, sumó luego.

El presidente, Javier Milei, inauguró el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional Hernan Zenteno - La Nacion

