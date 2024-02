Escuchar

Aquel optimismo cándido con que Martín Menem asumió la presidencia de la Cámara de Diputados, allá por principios de diciembre pasado, viró a una actitud más cauta y algo recelosa. Tras el fracaso de la llamada “Ley de Bases” en Diputados, Menem desconfía de quienes declaman su voluntad de acompañar al Gobierno en esta crisis y se muestra escéptico respecto de que un pacto con los gobernadores sirva para allanar la sanción de las leyes por venir.

“Yo he visto a muchos decir que están de acuerdo con el equilibrio fiscal y que quieren colaborar para alcanzar esa meta. Pero cuando se les dice que es hora de que pongan su parte, responden: ah no, esa parte es mía. Son todos generosos hasta el momento en que hay que poner plata o resignar posiciones. Hay una narrativa de generosidad pero, a la hora de los bifes, empiezan los tironeos. Es lo que sucede con algunos gobernadores”, reprocha el riojano.

Martín Menem, en el Congreso, durante la entrevista con LA NACION Hernan Zenteno - La Nacion

-Usted se considera un hombre de diálogo. ¿Cómo se convive con una persona que hace del “no diálogo” un estilo de hacer política?

-Yo no creo que la forma de Javier Milei sea el de una persona que no dialoga. Estamos en una disputa entre los que necesitan recursos para seguir manteniendo sus necesidades y privilegios y un presidente que está convencido, como todo el gobierno, que el déficit cero no se negocia. Hasta ahí se puede hablar, se puede dialogar, pero eso no se negocia. Lo que no vamos a tolerar es traspasar esa línea, que es el equilibrio fiscal. Porque eso termina perjudicando la vida a 46 millones de argentinos.

-Los gobernadores aducen que defienden sus territorios y que ellos también fueron votados por la gente, al igual que Milei. Reclaman a viva voz que la Nación los convoque a una mesa de diálogo, a un pacto fiscal, para que se discuta un reparto equitativo de los recursos. Cuestionan que, de buenas a primeras, el gobierno nacional les corte el grifo de las transferencias.

-Los fondos coparticipables nunca se cortaron desde que asumió Milei.

-Hablo de las transferencias no automáticas, como el fondo para el transporte urbano. El Gobierno suprimió ese fondo para todo el interior del país pero mantiene los subsidios para el área metropolitana. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que apoyó la ley ómnibus, salió duro contra esta medida por lo inequitativa.

-Los gobernadores tienen que entender que el déficit cero es una meta que está por encima de cualquier otra, por encima de todas, porque es la única que nos va a sacar del desequilibrio fiscal.

-¿Aunque esto implique que el costo lo paguen, por ejemplo, los jubilados con un ajuste del 32% interanual real en sus haberes?

-¿Cuándo empezó a gobernar Milei? A ver, este deterioro es producto de una fórmula de movilidad que viene de la gestión de Alberto Fernández. Este gobierno incluyó dentro de la Ley de Bases una fórmula que ataba la movilidad a la inflación. Hay que preguntarles a los que no apoyaron el proyecto qué pasó en el camino, porque fue una propuesta del Gobierno mejorada y consensuada con opositores. Acá la catástrofe de los jubilados tiene dos causantes: primero, Cristina Kirchner, que incorporó millones de beneficiarios sin haber aportado. Y segundo esta fórmula de Alberto Fernández que le hizo perder a los jubilados un 35% desde que asumió.

Martín Menem defiende el recorte que encabeza Milei a las provinicas Hernan Zenteno - La Nacion

-¿Está dentro de las prioridades del oficialismo impulsar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria en las sesiones ordinarias? La oposición quiere apurar ese debate.

-Se va a trabajar en una fórmula seguramente que le permita a los jubilados recuperar todo lo que han perdido gracias a Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa. Vamos a tratar de que los jubilados no pierdan su poder adquisitivo. Veremos qué nos permiten en el Congreso y si no, se hará lo mejor posible con la actualización que marca la ley y bonos aparte.

"No creo que la forma de Javier Milei sea el de una persona que no dialoga. Estamos en una disputa entre los que necesitan recursos para seguir manteniendo sus necesidades y privilegios y un presidente que está convencido, como todo el gobierno, que el déficit cero no se negocia" Martín Menem

-Debe ser difícil en su situación tener que aprobar leyes en minoría en un contexto político tan complejo, en plena tensión con la mayoría de los gobernadores.

-Es una puja que naturalmente impacta en la dinámica parlamentaria. No hay que olvidar que la Argentina viene hace tiempo sobregirada, gasta más de lo que recauda. Seguramente muchos políticos, en sus casas, no gastan más de lo que ganan, pero parece que llegan a la política y con dinero ajeno se ponen muy generosos. Es lo que pasó en mi provincia: fue una de las que más recursos recibió de la Nación y al mismo tiempo fue en donde más creció la pobreza por la mala administración. Las provincias tienen la obligación de administrar los recursos que se tienen, no los que no se tienen. No pueden venir a pretender que Nación sea la caja boba que siempre financia todos déficits provinciales.

-Hay provincias, sin embargo, que tienen sus números en equilibrio, otras que están realizando sus tareas de ajuste y otras como Chubut cuyo gobernador heredó una situación crítica de la anterior administración y pide refinanciar su deuda, pero la Nación le quitó fondos coparticipables.

-Es lo mismo que hace Milei, se está haciendo cargo del desastre que dejó Sergio Massa. No dice “esto no lo voy a pagar”. Él (por Milei) está cumpliendo sus compromisos; es lo mismo que tiene que hacer el gobernador (Ignacio) Torres.

-Milei tiene la ventaja de que el FMI está refinanciando la deuda argentina; se nota que el Gobierno cumple estrictamente con el pago de intereses porque ya devengó más de la mitad de la partida presupuestaria. Pero da la impresión de que con los gobernadores Milei no tiene esa flexibilidad.

-Pero las dimensiones son distintas. Es mucho más grave la herencia que recibió la Nación: 14 puntos de déficit versus 1 punto de déficit del conjunto de las provincias. Por escándalo la Nación está haciendo un esfuerzo muchísimo más importante que las provincias.

-La cuestión es cómo se encara la solución de un problema. Milei optó por cortar de cuajo las transferencias a las provincias, sin discriminación, mientras que en 2017 Mauricio Macri fue por el camino de un pacto fiscal en el que ambas partes se comprometían, gradualmente, a reducir sus gastos y bajar impuestos. Los gobernadores denuncian que la Nación los quiere asfixiar y luego, ya debilitados, negociar.

-La respuesta está en su pregunta. ¿Cómo le fue a Macri? Trajo de nuevo al kirchnerismo. O sea que fracasó.

-Entonces el método es tenerlos cortos a los gobernadores, maltratarlos…

-(Interrumpe). No, ustedes llaman maltratar a tener una conducta fiscal. El llamarlos “degenerados fiscales” (N. de la R: Milei calificó así a los gobernadores) no es maltrato. Los recursos son de los contribuyentes. Nosotros pretendemos plantar los cimientos para un crecimiento genuino, con base en el equilibrio fiscal y estabilidad monetaria. Luego que tengamos eso, vamos hacia una economía más ágil, con menos regulaciones. En todos los ámbitos de la vida está el Estado metido que te hace imposible la vida. Yo vengo del sector PyME, conozco lo que es esto. El Estado es una máquina de impedir.

-¿Se puede negociar en este clima de tensión?

-Si no se altera el rumbo, sí. Nos dicen que no negociamos, pero quiero recordarle que de los más de 600 artículos que tuvo originalmente el proyecto de Ley de Bases, quedó un dictamen con 385. Escuchamos a todos los sectores, vinieron todos los ministros a exponer. Hubo negociación.

-Un dictamen que tuvo más de 150 disidencias, evidentemente no fue una negociación exitosa. De hecho, no salió la ley.

-Evidentemente primaron otros intereses. Hubo diputados que dijeron que iban a acompañar y al final no acompañaron. ¿Qué nos dejó en claro esta experiencia? Que unos protegen sus intereses, otros sus privilegios. No tuvieron palabra. Pero bueno, es parte de la vida política, uno se tiene que acostumbrar. Evaluaremos en los próximos días de qué manera vamos a tratar de alcanzar los objetivos que estaban puestos en la ley.

-¿Se puede gobernar sin el Congreso?

-Siempre es importante el Congreso acompañe con la normativa, porque la fuerza de la ley siempre te da otro respaldo. Pero el Gobierno ha demostrado hasta ahora, en estos setenta y pico de días, que está poniendo sus objetivos y los está cumpliendo. Tuvimos 25% de inflación el primer mes, 20% de segundo mes; febrero estaría alrededor del 15 o menos. Las expectativas positivas crecen, los tipos de cambio están en niveles más bajos de lo que preveían los analistas privados, el mundo nos mira con entusiasmo, empresas e inversores ven en la Argentina un potencial enorme. Esto, a algunos, no les gusta; ven que este gobierno es exitoso, o va a ser exitoso con el correr de los meses, y eso les preocupa a los sectores políticos. Es cuando nosotros decimos que algunos todavía “no la ven”.

-Sectores opositores sostienen que el oficialismo “no ve” que el ajuste recae con demasiada crudeza en la población más vulnerable y en las clases clase media y media baja. Que al final la casta no es la política ni los grandes empresarios, sino la gente de a pie.

-El Presidente anunció que esto iba a pasar. Cuando vos dejás de inyectarle dinero sin respaldo a la economía tenés un freno. Hay menos actividad económica y esto perjudica a todos los sectores de la economía, no hubo sectores que deliberadamente fueron dejados afuera.

-Sin embargo, durante el debate de la ley ómnibus hubo voces que propusieron dar de baja algunos gastos tributarios que benefician a sectores empresariales, por ejemplo. Eso no se tocó. Son dos puntos del PBI. Lo que plantean es que hay otros caminos para llegar al déficit cero, no sólo el de licuar los ingresos.

-Lo de los gastos tributarios, ¿hicieron algo Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández durante sus gobiernos? No. Vamos paso por paso, hemos avanzado mucho y eso va a llegar también. Este es el camino que nosotros hemos emprendido, estamos convencidos de que éstas son las medidas necesarias para normalizar la economía y salir. El presidente lo dijo bien claro desde el principio: vamos a transitar por una suerte de “V”, tocaremos fondo para luego salir. Y las expectativas son cada día más altas. Los mismos que ahora dicen que llegarían al déficit cero por otros caminos son los que no lo hicieron o fracasaron . Estoy hablando de ambos gobiernos, tanto el de Mauricio Macri como el de Alberto Fernández. Prohibido olvidar.