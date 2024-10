Martín Menem llegó a Santa Cruz para inaugurar la sede libertaria y lo recibieron a huevazos los universitarios

Escuchar

EL CALAFATE.- En clave electoral, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó hoy a Río Gallegos, la cuna del kirchnerismo, como parte de la gira que llevan adelante las autoridades partidarias de La Libertad Avanza (LLA) en todo el país. El riojano aseguró que promueven el crecimiento del partido con la vista puesta en las elecciones del 2025. “ Necesitamos aumentar el bloque para hacer las grandes transformaciones que queremos hacer” , sostuvo en diálogo con la prensa local.

La presencia de Menem en la nueva sede de la LLA en Río Gallegos generó la reacción de la comunidad universitaria local, que concurrió hasta el frente del local que se inauguró esta noche para repudiar la reciente decisión de la Cámara baja a favor de mantener el veto presidencial sobre la ley de financiamiento universitario. Allí, cerca de las 20s, Menem se bajó con custodia y lo recibió una lluvia de agua y huevazos de los manifestantes apostados detrás de las vallas colocadas sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner.

El local inaugurado es el mismo en que el Frente para la Victoria, el partido fundado por Néstor Kirchner, tuvo su “comando” partidario durante tres décadas, de este modo queda desterrado lo que fue un espacio de identidad para el kirchnerismo en el cual se celebraron victorias, se realizaron reuniones partidarias y fue el corazón político durante años del oficialismo provincial.

El diputado Martin Menem en Río Gallegos, Santa Cruz. Prensa LLA

En conferencia de prensa, Menem ungió al presidente de LLA en Santa Cruz, Jairo Henoch Guzmán, un hombre sin trayectoria en la política, como el principal referente del partido. Guzmán surgió del ámbito privado como la mayoría de los militantes locales y desde el año pasado encabeza la promoción del partido libertario en la provincia, al punto que entre las elecciones primarias y las generales ya había conseguido los afiliados que requiere la justicia electoral para constituir el partido y está a la espera de la oficialización del mismo. Guzmán es actualmente director ejecutivo del PAMI en Santa Cruz .

“Estamos transitando todo este proceso de armado y consolidación y que seguramente la justicia no va a tardar lo que falta para tener el partido, Nosotros no miramos de dónde viene los demás actores que quieren sumarse, sino hacia dónde vamos”, dijo el presidente de la Cámara baja y agregó: “Las personas que se quieren sumar, deben compartir las mismas ideas, tener la misma convicción para sostener el rumbo y sacar a la Argentina de este atraso, esta catástrofe”.

Si bien Menem no hizo referencia al emblemático local que supo acoger al kirchnerismo durante tres décadas, desde LLA local habían asegurado que la elección del espacio físico no fue casual, sino era un modo de mostrar que se había iniciado un cambio de época . La nueva sede se encuentra en la avenida Presidente Néstor Kirchner 1275, donde se realizó la reunión con la militancia libertaria que llegó desde varios lugares de la provincia.

Estudiantes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral se manifestaron en repudio al recorte presupuestario. Río Gallegos, Santa Cruz. Prensa UNPA-UARG

“La Libertad Avanza empezó en el año 2021 en La Rioja, éramos cinco o seis, y en poco más de dos años ya éramos 15 millones, porque decidimos votar una transformación” , aseguró Menem al hablar sobre el meteórico crecimiento del partido. “Hemos producido el milagro de que sin gobernadores, intendentes y legisladores provinciales, nuestro candidato llegó a Presidencia de la Nación, pero no va a alcanzar si en las próximas elecciones no seguimos consolidando las ideas de la libertad”, afirmó.

La llegada a Santa Cruz se dio en el marco de la instalación de la LLA en todo el país y la formación de candidatos con vistas al 2025. En ese contexto, Menem aseguró que no harán “alianzas electorales solamente para ganar una elección, no sirve”. Y explicó que es clave aumentar el bloque de LLA en el Congreso “para que las grandes transformaciones que queremos hacer y hoy no podemos, hoy estamos haciendo lo que podemos, no es lo que queremos en adelante , así que ese es el principal desafío”.

Luego del voto del miércoles del diputado santacruceño José Luis Garrido, el único de los diputados que responden a Claudio Vidal que votó a favor de mantener del veto presidencial sobre la ley de financiamiento universitario, Menem fue consultado sobre alguna posible de alianza con el partido libertario, pero relativizó el apoyo: “En algunos temas han acompañado, en otros han votado dividido” , dijo, aunque aseguró que el trato es cordial y franco entre todos.

Martin Menem en la sede de LLA en Río Gallegos, Santa Cruz. Prensa LLA

“No tenemos ningún gobernador que haya salido de las raíces de La Libertad Avanza. Vamos a tratar que ocurra en muchas provincias. El año que viene está la elección en Santiago del Estero, ojalá podamos”, afirmó Menem y aseguró que en la agenda de Río Gallegos no había ninguna reunión prevista con dirigentes que no fueran libertarios .