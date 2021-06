Martín Soria: “No hay excusas para que la Corte siga avalando arbitrariedades”

El ministro de Justicia, Martín Soria, volvió a cuestionar a la Corte Suprema; esta vez, por el caso de Milagro Sala. Soria dijo que “no hay excusas” para que la Corte “siga avalando estas arbitrariedades”.

Según el ministro, “la persecución política y judicial contra Milagro Sala está motorizada por la misoginia y el racismo”.

Las declaraciones, realizadas vía Twitter, fueron en respuesta a la sentencia que ayer agravó la pena dictada contra la dirigente social en una causa por un ataque contra el hoy gobernador de Jujuy. “El fallo de este jueves del TOF de Jujuy no fue aislado: [Mariano] Borinsky y [Gustavo] Hornos ordenaron ampliar la condena en 2017, pleno auge de sus reuniones secretas con Macri en Olivos y Casa Rosada”, dijo.

Martín Soria reemplazó este año a Marcela Losardo al frente del Ministerio de Justicia Rodrigo Néspolo / LA NACION

Luego de que la líder de la Tupac Amaru fuera condenada en esa causa a 3 años de prisión en suspenso en 2016, el expediente pasó a la Cámara de Casación, que confirmó esa pena por el delito de daños, pero consideró que la prescripción de la acusación por amenazas estaba mal dictada y le ordenó al tribunal oral que dictara una nueva sentencia. Ese nuevo fallo incrementó en seis la pena de Sala. Lo firmaron los jueces del tribunal oral jujeño Mario Héctor Juárez Almaraz, Alejandra Cataldi y Liliana Snopek.

La relación entre el Gobierno y la Corte es tensa desde hace meses. Cuando asumió, Soria dijo que planeaba reunirse con los jueces del máximo tribunal, pero en la Corte advierten que jamás les pidió audiencia.

Las críticas de Sala al Gobierno

Esta mañana, en paralelo, Sala criticó con duros términos al gobierno de Alberto Fernández, se declaró una “presa política” y dijo que su provincia, Jujuy, está “peor que con Mauricio Macri”.

“En Jujuy no rige el Estado de Derecho. Lo que hizo Macri de persecución a opositores pasa actualmente en Jujuy. Vivimos en un gobierno nacional y popular y lamentablemente en Jujuy seguimos peor que con Macri”, dijo la líder de la organización Túpac Amaru a El Destape Radio. Advirtió al Presidente que es “el único que puede parar este atropello” y se lamentó: “Si hablo con Alberto Fernández van a decir en todos los medios que el Presidente se contacta con una delincuente. Así es como me tratan. Pensamos que era solo con Macri, pero el gobierno de Alberto Fernández también le manda plata a Gerardo Morales y no controla nada”.

LA NACION