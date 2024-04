Martín Tetaz defendió la marcha por la educación pública, pero se distanció de los gremios y el peronismo

Escuchar

El diputado nacional Martín Tetaz defendió con énfasis la marcha en defensa de la educación pública, aunque marcó sus diferencias con muchos de los convocantes, como los gremios y distintas figuras del peronismo que participaron. “Lo que vi hoy en las calles es de una contundencia, masividad y volumen que no vi nunca”, subrayó en diálogo con LN+ el legislador de la Unión Cívica Radical (UCR).

“Desde que soy chiquito que milito en el radicalismo, que estuve en marchas contra la ley de educación superior de [Carlos] Menem. Siempre en defensa de la educación. No vi nada igual”, afirmó Tetaz. “Nadie puede en la Argentina juntar el volumen que se juntó hoy en las calles”, dijo.

El diputado apuntó: “Ninguna expresión política tiene la capacidad de reunir un millón, medio millón. Nadie tiene. La marcha fue tan contundente porque fue en defensa de la educación. Si hubiera adoctrinamiento todos estarían pensando igual en la marcha y todos pensaban distinto en la marcha”.

Tetaz reivindicó únicamente el discurso de la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández, quien aseguró que “la educación nos salva y nos hace libres” y que “un país que no invierte en ciencia renuncia a su soberanía”. El legislador, por otra parte, rechazó el discurso de los otros oradores, como Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel y sindicatos docentes. “No tengo nada que ver con eso”, se desligó Tetaz.

El diputado, por otra parte, reconoció inconvenientes al interior de las instituciones. “Es cierto que hay un montón de problemas dentro de las universidades. Nosotros siempre criticamos desde adentro”. Pero resaltó: “Ninguno de los problemas que tienen las universidades se arreglan recortando el 75% del presupuesto. El problema central es que podés tener razón en muchos de los planteos. Los planes de estudio son muy largos, los estudiantes tardan muchísimo en terminar, hay mucho abandono”.

“No podría dar clase de economía política en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Eso es lo que están mal y hay que terminar”, señaló en relación a que “no se puede pensar distinto” en esa institución.

El economista hizo una comparación con los gastos de las instituciones en relación al canal de televisión. “En el canal tenés dos gastos muy importantes, igual que en las universidades. El gasto más importante de todos es del personal que trabaja. Eso son los salarios de los profesores y no docentes. Después tenés el costo de funcionamiento, operativo, de la luz”, puntualizó. Y luego concluyó: “Si a vos te hubieran dado para este canal exactamente la misma plata nominal para funcionar en enero, febrero y marzo del año pasado ya estarías cerrado, no estaría funcionando. Ese es el problema, no lo relativicemos”.

