Revuelo político por un tuit sarcástico que replicó Milei sobre el diputado Kiczka, acusado de traficar pornografía infantil

Escuchar

En medio de la exhaustiva búsqueda para dar con el paradero del diputado provincial Germán Kiczka, acusado de presunto tráfico de material de abuso sexual infantil, el presidente Javier Milei replicó un mensaje controvertido en el que un anónimo utiliza el caso de extremada sensibilidad y bromea con la pedofilia y la altura de otro diputado, el radical Martín Tetaz.

Kiczka se convirtió en legislador provincial en 2021 con el sello de Activar, vinculado a Juntos por el Cambio y que preside Pedro Puerta. En marzo de 2023, sin embargo, el diputado se fusionó con el bloque libertario en esa provincia.

“Prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito”, escribió hoy el usuario “Pullback”, que adjuntó a la publicación una imagen de Kiczka y Tetaz durante un encuentro que se llevó a cabo en Iguazú, Misiones, el 7 de agosto de 2023. La foto se sacó en la Cámara de Comercio de esa localidad misionera, cuando Kiczka coincidió en una actividad en ese lugar con Tetaz. El radical había ido a acompañar al pre candidato a senador nacional, Ariel “Pepe” Pianesi.

El mensaje del usuario Pullback fue compartido por Milei. El Presidente, después, replicó otros posteos en X para refutar cualquier vínculo del diputado con los libertarios y acusando a los medios. “Pregunta: ¿Porqué pensás que los medios que dejaron de percibir PAUTA en el gobierno de Milei comparten la búsqueda de un pedófilo que fue Candidato de Juntos por el Cambio diciendo repetitivamente que es Libertario? ¿Raro no?”, escribió el usuario “Stanley del 56%”.

Milei no comentó sin embargo los videos y fotos que sí hay del diputado con funcionarios de su actual gobierno, como Patricia Bullrich (cuando Kizcka en efecto era candidato por JxC) y otras más actuales con segundas líneas del gabinete, más allá de que esas fotos, como tampoco la de Tetaz, impliquen nada ilícito.

Milei replicó un repudiable posteo sobre el diputado prófugo Germán Kizcka y un "chiste de mal gusto" dirigido hacia el diputado nacional Martín Tetaz

Consultado por LA NACION sobre el “chiste” de Milei, Tetaz afirmó: “No voy a hablar sobre el tema. No hay que darle entidad. Las agresiones hablan sobre el agresor. Si le contesto, me pongo a la altura de él. Prefiero concentrarme en el laburo que estoy haciendo con lo de los jubilados”.

Una investigación por pedofilia que arrancó en Buenos Aires

Tal como publicó LA NACION, el juez de instrucción N°4 de Apóstoles, Miguel Ángel Farías, ordenó detener a Kiczka en el marco de una investigación por presunto tráfico de material de abuso sexual infantil.

La Justicia también busca a Sebastián Kiczka, hermano del diputado, en el marco de la misma causa, que es un desprendimiento de una investigación que llevó adelante la fiscal en lo penal, contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires, Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci), e impulsada por una ONG internacional contra la trata infantil (Centro Internacional para Chicos Desaparecidos y Explotados), en el marco de una operación multinacional denominada “Guardianes Digitales de la Niñez”.

Germán Kiczka, un diputado provincial de Misiones que está prófugo de la Justicia tras ser acusado de tráfico de material de abuso sexual infantil

Meses atrás, tras una pesquisa iniciada en Estados Unidos, autoridades especializadas en cibercrimen encontraron material de pedofilia en distintos dispositivos del exlegislador: imágenes de abuso infantil, incesto y zoofilia, además de chats comprometedores, según se informó.

Luego de que la Legislatura provincial decidiera retirarle los fueros al legislador, el personal de la Policía de Misiones se acercó a buscar al diputado a su domicilio -que había sido allanado hace 17 días y en donde secuestraron dos teléfonos celulares y una notebook,- pero Kiczka ya no se encontraba allí. La justicia argentina consiguió que Interpol libere una notificación roja de captura internacional contra él.

Las reacciones al posteo de Milei: comentarios en redes sociales y proyecto de repudio

La reciente actividad del jefe de Estado provocó reacciones homogéneas en el arco opositor. El fundador del Frente Patria Grande, Juan Grabois, escribió en la misma plataforma: “Si hay algo con lo que no da joder es con esto. Estás enfermo, Javier. Por favor, cuando te internes llevátela a [Victoria] Villarruel”.

Si hay algo con lo que no da joder es con esto. Estás enfermo, Javier. Por favor, cuando te internes llevatela a Villarruel. — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 26, 2024

Emiliano Yacobitti, exdiputado radical y actual vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, sostuvo por su parte: “Un diputado del bloque oficialista está prófugo acusado de abuso de menores. Al Presidente le parece que es un tema para reírse y hace “chistes” agrediendo al diputado Martín Tetaz. Repudio que la máxima autoridad del Estado use sus redes sociales para banalizar cuestiones tan dolorosas y para atacar a quienes no piensan como él”.

Un diputado del bloque oficialista está prófugo acusado de abuso de menores. Al Presidente le parece que es un tema para reirse y hace “chistes” agrediendo al Diputado @martintetaz

Repudio que la máxima autoridad del Estado use sus redes sociales para banalizar cuestiones tan… — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) August 26, 2024

Lo propio hizo Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de la UCR en Diputados. Un verdadero bochorno la banalización de un tema tan sensible como el abuso de menores y la pedofilia, utilizando en este caso la figura del diputado Martín Tetaz y que el presidente se haga eco. Mi repudio y mi solidaridad con las víctimas”.

Un verdadero bochorno la banalización de un tema tan sensible como el abuso de menores y la pedofilia, utilizando en este caso la figura del diputado @martintetaz y que el presidente se haga eco. Mi repudio y mi solidaridad con las víctimas de este delito. — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) August 26, 2024

“No es gracioso que el Presidente celebre la pedofilia. Es un mensaje espantoso para el conjunto de la sociedad. Y sería importante un repudio masivo de cada una de estas reivindicaciones violentas y asquerosas que el primer mandatario hace en sus redes sociales. Por cierto, espero que los libertarios neofeministas al menos simulen indignación. Se nota mucho chicos”, reprochó la diputada nacional y ex directora del Banco Nación, Julia Strada.

No es gracioso que el Presidente celebre la pedofilia.

Es un mensaje espantoso para el conjunto de la sociedad. Y sería importante un repudio masivo de cada una de estas reivindicaciones violentas y asquerosas que el primer mandatario hace en sus redes sociales.



Por cierto,… pic.twitter.com/6DKk1IAmld — Julia Strada (@Juli_Strada) August 26, 2024

Según supo LA NACION, y con el apoyo de la Unión Cívica Radical, Unión por la Patria presentó un proyecto en “rechazo a los posteos realizados por el Presidente de la Nación Javier Gerardo Milei, bromeando y banalizando el abuso sexual infantil y utilizando para ello la imagen del diputado nacional Martín Tetaz”.

El escrito lleva la firma de Victoria Tolosa Paz. Adhirieron al documento Natalia Sarapura, Pablo Yedlin, Blanca Osuna, Andrea Freites, Hilda Aguirre, Pablo Todero, Jorge Antonio Romero, Martin Soria, Nancy Sand, Lorena Pokoik, María Graciela Parola, Jorge Neri Araujo Hernández, Ricardo Herrera, Sergio Palazzo, Daniel Gollan, Julio Pereyra, Eugenia Alianiello, Brenda Vargas Matyi, Natalia Zabala Chacur, Martin Aveiro, Liliana Paponet, Juan Manuel Pedrini y Carla Carrizo.

Javier Milei y una “burla” al síndrome de Down para apuntar contra Ignacio “Nacho” Torres

No es la primera vez que el mandatario incurre en una actitud de este estilo. El pasado mes de febrero, en medio del conflicto entre Chubut y Nación por la retención de fondos coparticipables, Milei le puso “me gusta” a una foto donde el gobernador Ignacio “Nacho” Torres aparecía con características del síndrome de Down.

“¿Qué le puede haber pasado a una persona para tener tanto odio y resentimiento? Nunca le tuve tanto repudio y tanto rechazo a ver una cosa así, no porque me lo hayan hecho a mi entre tantos agravios, si no porque tengo el cuero duro. Y estoy convencido de que lo que estamos haciendo está bien. Pero esto tiene un componente muy peligroso que es qué ejemplo le da el Presidente a las nuevas generaciones.”, le respondió Torres a Milei en conferencia de prensa.

“El ejemplo es la burla, el odio, el insulto. Nosotros nos formamos como ciudadanos desde el seno de la familia que, pensemos igual o no, hay que respetar al otro. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a esas futuras generaciones? A mi jamás me van a escuchar insultar al Presidente”, completó el gobernador patagónico.

Tiempo atrás, el Presidente había sido duramente criticado también luego de que se difundiera un video en el que utiliza la palabra “mogólico” para insultar a una persona, entre otros improperios. En aquel entonces, desde la Asociación de Síndrome de Down de la Argentina (ASDRA) señalaron que es un término discriminatorio.

El antecedente ocurrió en 2019, cuando el actual mandatario se refirió al economista liberal Roberto Cachanosky como “mogólico, imbécil, tarado”. “Ese mismo boludito lo que empezó a hacer es decir la batalla cultural, la batalla cultural. A ver pedazo de mogólico, imbécil, tarado. La batalla cultural tampoco se puede dar, porque hay algo llamado censura. Te recuerdo que hasta hace poco las reuniones de liberales se hacían en un ascensor, y sobraba espacio”, había expresado el actual mandatario hablándole a lo que parece un teléfono celular. “Perdón por el término mogólico”, completó después de su descargo con insultos.

LA NACION