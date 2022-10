Massa con el presupuesto en el bolsillo y Juntos por el Cambio enfurecido con el “escapismo” de Milei

escuchar

Pasadas las cinco de la mañana, tras la votación del presupuesto 2023 en general, Javier Milei abandonó el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados. Lo secundaron Victoria Villarruel, su compañera de bancada, y también Carolina Píparo, que integra el bloque de José Luis Espert pero que parece más cerca, en términos políticos, del líder de La Libertad Avanza. La abrupta salida del trío dejó a la oposición con menos votos para afrontar desafíos clave ante iniciativas del oficialismo que Juntos por el Cambio buscaba bloquear.

La actitud de Milei provocó un notorio malestar en la principal coalición opositora , que enseguida hizo notar en el recinto que el libertario estaba ausente y lo responsabilizó por eventuales derrotas en las votaciones más controvertidas de la extensa sesión, entre ellas la facultad del Poder Ejecutivo para modificar las retenciones y la avanzada para que los jueces pasen a pagar el impuesto a las Ganancias. Uno de los que apuntó contra Milei fue Juan Manuel López, jefe del bloque de la Coalición Cívica. También la macrista Silva Lospennatto.

Cuando había que votar en contra de las Retenciones JxC estuvo presente. Pero algunos diputados que se hacen llamar opositores parece que les dio sueño xq se pararon y se fueron. La Libertad de irte de dormir y no cumplir tu función. — Silvia Lospennato (@slospennato) October 26, 2022

La bronca acumulada con Milei hizo que en JxC dejaran en un segundo plano las críticas contra otros diputados opositores como Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, que también se retiró del recinto tras la votación en general. En ese sector del hemiciclo lamentaron además la derrota en la votación que determinó la creación de una “Tasa de Seguridad de la Aviación” a los vuelos nacionales e internacionales. Es que uno de los ausentes fue Gustavo Santos, quien fuera ministro de Turismo de Mauricio Macri.

Milei también pareció el destinatario de un reproche de la diputada Lospennatto sobre el final de la sesión, cuando pidió hablar especialmente para destacar la presencia de su colega Camila Crescimbeni, del partido fundado por Macri, que estuvo presente pese a que perdió un hijo y a que tiene otro en grave estado. En ese momento, que fue conmovedor, todos los diputados se pusieron de pie para aplaudirla. Y no faltaron los comentarios sobre lo “diferente” que había sido la actitud de otros colegas .

26-10-2022 Votación en diputados por presupuesto 2023 Enrique Garcia Medina

Mientras eso sucedía en la oposición, en la vereda oficialista había satisfacción , sobre todo entre los diputados que comulgan con Sergio Massa. El ministro de Economía se pasó toda la madrugada de visita en la Cámara de Diputados, acompañado por funcionarios de su equipo, entre los que sobresalieron su “mano derecha” Guillermo Michel (director de la Aduana) y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo. También estuvieron en el Congreso el secretario de Agricultura, Juan José Bahilo; la secretaria de Energía, Flavia Royón; Lisandro Cleri, miembro del directorio del Banco Central; y el titular del INDEC, Marco Lavagna.

Entre esos funcionarios calificaron como un “logro político” de Massa la aprobación del presupuesto 2023, considerando que el año pasado la Cámara de Diputados había rechazado el proyecto que envió el entonces ministro Martín Guzmán, en lo que significó el inicio de su desbarranque en la gestión económica, lo que luego fue completado con la oposición del kirchnerismo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero Massa jugó prácticamente de local en el Congreso , a diferencia de la hostilidad con la que fue tratado Guzmán.

Con la ayuda de Cecilia Moreau, la presidenta de la Cámara de Diputados, Massa tejió acuerdos políticos con aliados del oficialismo como los diputados de Misiones y Río Negro. Con promesas que se fueron corporizando durante la discusión en comisiones, el ministro de Economía también se granjeó el favor de diputados de Evolución Radical -capitaneados por Emiliano Yacobitti- e incluso de la UCR alineados con Gerardo Morales, el presidente del radicalismo y gobernador de Jujuy.

Con esa ristra de apoyos no resultó ilógico que en la votación y con algún que otro favor como el que recibió el gremio de Camioneros -un beneficio para 130.000 choferes de larga distancia que no pagarán Ganancias sobre los viáticos-, Massa se procurara la sanción del presupuesto que está en línea con las demandas del FMI, lo que le valió escuchar in situ que tanto JxC como la izquierda lo acusaron de estar implementando un “ajuste” de las cuentas públicas. A esa altura de la madrugada, Milei ya no estaba en el recinto.