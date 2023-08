escuchar

El expresidente Mauricio Macri pidió que se confirme su sobreseimiento en la causa en que se investiga si espió a los familiares de los marinos muertos con el hundimiento del submarino ARA San Juan, mientras los parientes de las víctimas y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamaron que se lo procese.

Este miércoles se realizó la audiencia pública en la Cámara de Casación Penal, que debe decidir si es prematuro el sobreseimiento y corresponde revocarlo o si, por el contrario, se lo debe confirmar. Los jueces que participaron de la audiencia y, que ahora tienen 20 días hábiles para resolver, son Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky.

En al audiencia estuvieron los familiares de tres de los marinos muertos. Expusieron Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los 44 fallecidos en el hundimiento del submarino, y Valeria Carreras, abogada de la querella mayoritaria de familiares, que reclamó revocar los once sobreseimientos de Macri, de los extitulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y de agentes del organismo de inteligencia.

Las querellas y el CELS pidieron revocar el sobreseimiento a Macri Leo Vaca/Télam

Macri, a través de su defensor, Pablo Lanusse, presentó un escrito, denominado en esta instancia ”breves notas”, en el que señaló que corresponde confirmar el sobreseimiento de su cliente porque, afirmó, “ jamás espió ni ordenó espiar a nadie , jamás recibió información de inteligencia alguna respecto a los familiares del ARA San Juan ni de ningún buque pesquero, jamás impartió órdenes para que se los espiara, jamás destinó recursos para tal fin”.

Lanusse agregó que Macri, hasta que citado a declarar por la Justicia, “nunca había visto ni conocido” los informes que están en la causa sobre la conducta de los familiares de las víctimas en sus manifestaciones en Mar del Plata.

Las querellas y el CELS pidieron revocar el sobreseimiento a Macri Leo Vaca/Télam

El Gobierno denunció a Macri por espionaje porque dijo que encontró en unas computadoras de la AFI informes de inteligencia y fotos con seguimientos a los familiares de las víctimas cuando protestaban en la puerta de la base naval de Mar del Plata, para reclamar que no se abandonara la búsqueda del submarino hundido y pedir justicia por sus parientes, en 2017.

Macri fue procesado, luego ese procesamiento fue revocado por la Cámara Federal y el asunto está a estudio de la Cámara de Casación. El fiscal ante la Casación en esta causa es Raúl Pleé, que pidió que se revoque por prematuro el sobreseimiento de Macri y se lo sigue investigando.

Lanusse le respondió en su escrito al CELS, que señala la existencia de eventuales escuchas telefónicas en este causa. “Es preocupante y alarmante que el amicus curiae se explaye de los requisitos para habilitar escuchas telefónicas”, porque “no hay hecho alguno vinculado con escuchas”, afirmó el abogado de Macri. No sin ironía, señaló que “donde sí habrían existido escuchas ilegales en perjuicio de periodistas, empresarios y políticos es en la causa que tramita en el Juzgado Federal N°8, a partir del hallazgo en el domicilio de quien fuera Presidente de la Nación, Sra. Dra. Cristina Fernández de Kirchner, de carpetas con trascripciones de escuchas telefónicas aparentemente ilícitas”, expediente donde el CELS “no se habría presentado como amicus curiae, lo cual exhibe aún más su parcialidad y selectividad punitiva”.

Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, submarinista del ARA San Juan Télam

Los querellantes, en cambio, señalaron que existió “un plan sistemático” para seguir a quienes “molestaban”, y afirmaron que esas acciones no tuvieron “nada que ver con la seguridad” del entonces mandatario, como señaló la Cámara Federal al justificar la actuación de los agentes de la AFI.

“Hubo un plan sistemático de espionaje que no tiene nada que ver con la seguridad presidencial”, sostuvo Tagliapietra. Por su parte, la abogada del CELS Paula Litvachky advirtió que “el sobreseimiento convalida a futuro que el Estado se sirva de herramientas excepcionales a su antojo y esto es inadmisible”.

Memorial en la Base Naval Mar del Plata en recuerdo a los fallecidos del 'ARA San Juan'

La abogada Carreras reclamó seguir adelante con la investigación, porque restan medidas de prueba que fueron pedidas pero no se ordenaron, y mencionó la manera aún no esclarecida en que se dieron de baja 44 líneas de teléfono de las víctimas, pese a que muchas de ellas eran pagadas de manera particular y no pertenecían a la Armada.

Dijo que el Estado infiltró a los familiares “para saber qué iban a preguntar, qué iban a decir” y que ese grupo de familiares ”empezó a ser molesto y si la frase ‘algo habrán hecho’ marcó una época negra a la que no podemos volver, con este fallo se instala la de ‘te espío porque me molestás’”.

Finalmente, el abogado Mariano Bergés reclamó también revocar los sobreseimientos en su rol de querellante por otras víctimas del espionaje ilegal, familiares de un pesquero hundido en Mar del Plata, el “Repunte”.