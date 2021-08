Mauricio Macri se mete en la campaña de Juntos por el Cambio y se muestra con María Eugenia Vidal en la Capital

Tras concluir el período aislamiento por su regreso al país desde Europa, el expresidente Mauricio Macri hará hoy su primera aparición en la campaña de Juntos por el Cambio para las PASO del 12 de septiembre próximo. El fundador de Pro se mostrará en la Capital, el principal bastión opositor, junto a la precandidata a diputada nacional María Eugenia Vidal (Juntos podemos más), quien lidera la lista que confeccionó el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para las próximas elecciones legislativas.

Macri y Vidal se reúnen con un grupo de padres que peleó por la vuelta de las clases presenciales durante la pandemia. Ayer se habían visto para coordinar la jornada. “Están muy bien. Lo de provincia ya fue, ni lo hablaron”, apuntaron cerca del exmandatario. Quienes acompañan a Macri en el llano resaltan que el expresidente comprendió que el “real adversario” en estos comicios es el kirchnerismo. Por eso, apuntan, decidió dejar de lado “sus intereses personales” y no involucrarse en la interna.

A fines de junio, antes de su viaje a España y Suiza, Macri recibió a Vidal en la quinta Los Abrojos, refugio familiar del expresidente en Malvinas Argentinas, para hacer un último intento de convencerla de que compitiera en la provincia de Buenos Aires y no regresara a la Capital. Por los números que arrojaban las encuestas, el exmandatario estaba convencido de que Vidal era la mejor opción para enfrentar al kirchnerismo en el distrito más poblado del país. En la intimidad evaluaba que era posible un triunfo en la “madre de todas las batallas” si la exgobernadora se ponía en modo “leona”, como en la campaña de las legislativas de 2017, cuando Cambiemos derrotó al kirchnerismo, y daba la pelea electoral en Buenos Aires. “Si Vidal quiere ser presidenta, ¿por qué no quiere competir en la provincia?”, les dijo a sus asistentes.

Días antes de la cumbre con Vidal en Los Abrojos, Macri se mostraba resignado. Notaba que la exgobernadora no estaba convencida de volver al territorio bonaerense. “Ella es como yo. Si no lo sentimos, no lo podemos transmitir”, comentó en una reunión con su mesa chica.

Mauricio Macri Marcelo Aguilar - LA NACION

Después de volver al país -permaneció varado un par de semanas en Zurich-, el expresidente retomó su agenda política y levantó el perfil mediático, en medio del escándalo que sacude al gobierno de Alberto Fernández por la filtración de las fotos y videos del festejo del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en la quinta de Olivos, en plena cuarentena obligatoria por el coronavirus. “La foto de Olivos terminó de destruir el valor de la palabra y la autoridad moral del Presidente”, lanzó el exmandatario durante una extensa entrevista con el canal Todo Noticias.

El debate que genera Macri

El rol de Macri en la campaña genera un debate interno en Pro. En un sector de su partido y en la UCR consideran que darle protagonismo al expresidente en el escenario electoral sería funcional a la estrategia del kirchnerismo, cuyos referentes buscan subir al ring a Macri para confrontar con las propuestas y la oferta de JxC para las próximas elecciones. De hecho, el martes pasado, la vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a cuestionar la gestión de Cambiemos en materia económica y judicial durante un acto del Frente de Todos en Isla Maciel y afirmó: “República de morondanga era esa”. Horas después, Macri recogió el guante en una entrevista con Cadena 3, de Córdoba, en la que advirtió que el kirchnerismo es “salvaje y antidemocrático”: “Lo que la expresidenta llama morondanga es justamente no entender cuál es el requisito básico, inicial o suficiente para poder desarrollar el país, que es que seamos confiables, creíbles”, replicó.

Macri tiene previsto seguir tejiendo su nuevo rol en el conglomerado opositor: se pone por encima de las internas y se prueba el traje de controller, una suerte de “garante” de los valores y principios fundadores de JxC. En la carta que difundió el 28 de junio, antes del cierre de listas, el expresidente se declaró prescindente en las discusiones por las candidaturas.

Los planes de Larreta para Macri

Larreta, quien viajó hoy a Bahía Blanca para acompañar a Diego Santilli, su delfín en Buenos Aires, se imagina al fundador de Pro en un rol “pasivo” durante la campaña. El alcalde y Macri chatean y hablan con frecuencia. La última reunión a solas entre ambos fue el 26 de junio, antes de que el exmandatario viajara a Europa.

“No creo que Mauricio interfiera en lo más mínimo si tenemos chances de ganar. Va a apoyar al que mejor esté”, repite Larreta, quien se estrena en el papel de estratega, ante sus asistentes.

En el entorno de Macri definen por estas horas la agenda de campaña del expresidente. Además de su actividad con Vidal, el expresidente se mostrará con Santilli. En el equipo del exvicejefe porteño esperan que esa foto se concrete durante los próximos días.

Antes de su travesía por Europa, Macri se imaginaba acompañando a los candidatos de JxC en los principales distritos opositores: Buenos Aires, la Capital, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, entre otros. Pero el saldo que dejó el cierre de las listas para las PASO en el conglomerado opositor lo obliga a “recalcular”. Juntos por el Cambio, que se quebró en Neuquén, La Rioja y San Luis, irá a internas en 14 provincias.

Con ese panorama, Macri planea ahora correrse de las internas entre el Pro y la UCR en los principales distritos electorales -sobre todo, en Buenos Aires-. La idea, cuentan en el entorno del expresidente, es mostrar a Macri en una postura de respaldo al frente electoral y no a los candidatos de Pro para “no ofender a nadie”.

Los laderos de Macri cuentan que reciben mensajes de dirigentes de Pro en todo el país para que el expresidente los visite y les brinde su apoyo antes de las PASO. “Salvo Tierra del Fuego, llamaron todos. Ahora lo necesitan, pero hace un año no querían que fuera porque no tenía buena imagen”, aseguran.