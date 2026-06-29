Mauricio Macri, sobre la designación de Santilli como nuevo jefe de Gabinete: “Celebro esa decisión”

El expresidente, Mauricio Macri, se refirió a la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni. “Celebro esa decisión”, escribió en su cuenta de X. También señaló que, antes de reunirse con Javier Milei este domingo, el hasta entonces ministro del Interior mantuvo una conversación con él.

“Hoy hablé con Diego Santilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete”, reveló el expresidente. También sostuvo que confía en que el dirigente bonaerense con origen en Pro “ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible”.

Mauricio Macri publicó un texto para celebrar la designación de Santilli X Mauricio Macri

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño y primo de Mauricio, sumó su apoyo a la decisión tomada por el Presidente. “Diego, te deseo éxitos en este nuevo desafío”, escribió en sus redes sociales. Y agregó: “Sabé que estamos para ayudar a consolidar la agenda de cambio que necesitan los argentinos”.

Jorge Macri le deseó éxitos a Santilli en su nuevo cargo X Jorge Macri

Otra de las figuras de ese espacio político que se pronunciaron tras el nombramiento de Santilli fue el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. “Conozco tu capacidad de trabajo, tu vocación de diálogo y tu compromiso para construir consensos en momentos complejos. Te deseo muchos éxitos en este nuevo desafío”, tuiteó.

Frigerio destacó la capacidad de trabajo, la vocación de diálogo y el compromiso de Santilli X Rogelio Frigerio

Este domingo, como informó LA NACION, el presidente Javier Milei formalizó la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. De esa manera, después de su paso como ministro del Interior, cargo al que accedió en noviembre del año pasado, Santilli suma un nuevo desafío al lado de Milei: reemplazar a Adorni, que se va en medio de sospechas por enriquecimiento ilícito y habiendo admitido que es un evasor.

Manuel Adorni renunció a su cargo este sábado tras días de fuertes especulaciones. La noticia fue anunciada a través de la cuenta de X del funcionario, donde le agradeció al mandatario y también apuntó contra la prensa. “Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”, señaló. La publicación fue retuiteada por Milei.

Milei eligió a Santilli como el reemplazante de Manuel Adorni Presidencia

Previamente, tras ofrendar a Milei la victoria bonaerense en las últimas elecciones nacionales, Santilli ganó terreno en el mundillo de LLA. En esa oportunidad, había asumido el papel principal en la campaña bonaerense después de la espiralización de las denuncias contra José Luis Espert y terminó inesperadamente como la cara del triunfo de La Libertad Avanza.

En noviembre pasado, antes de que volviera a asumir como diputado, el Presidente lo ungió como ministro de Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, caído en desgracia tras el portazo de Guillermo Francos.