Máximo Kirchner, duro contra Guzmán: “Cómo que no se involucra en disputas de poder”

Con fuertes críticas al ministro de Economía, Martín Guzmán, Máximo Kirchner encabezó en la previa del Día del Trabajador, un acto celebrado junto a intendentes y dirigentes sindicales en Baradero. “¿Cómo que nuestro ministro de Economía Martín Guzmán dice que él hace su trabajo pero que no se involucra en disputas de poder? ¿Entonces qué vamos a hacer? ”, cuestionó , mientras hablaba de los aumentos de precios y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“A uno le llama la atención -agregó-, lo digo con toda la buena voluntad del mundo, porque escucho que lo dicen en los medios. Había creo que un excanciller argentino que decía que ‘cuando estas cosas suceden yo no me involucro dejo que todo suceda, que en el océano nada le prohibió al kril comerse la ballena, pero que finalmente es la ballena la que se come al kril’, pero es el Estado el que tiene que permitir que eso no suceda”. Esta fue la frase que utilizó para cuestionar la supuesta falta de determinación del ministro de enfrentar a “los poderes concentrados”.

Después de los dardos al ministro de Economía, Kirchner se refirió a la pérdida de escaños que sufrió el oficialismo en las elecciones de medio término y, en una suerte de alusión a las tensiones en el Frente de Todos, dijo: “Los errores políticos también afectan a nuestra sociedad. Por eso tenemos que estar más atentos muchas veces y no enojarnos cuando queremos debatir y discutir, porque eso impacta y después ralentiza aún más o directamente detiene la marcha de un gobierno que con todos sus problemas trata de avanzar en un sentido. Les pido que lleven este método de discusión y estos plenarios a lo largo y ancho de la Provincia de Buenos Aires”.

El diputado nacional y líder de La Cámpora participó con estas palabras del plenario de la rama sindical del PJ bonaerense -que él preside desde diciembre del año pasado- en la previa del Día del Trabajador, que tuvo lugar en Baradero, ciudad gobernada por el intendente Esteban “Tito” Sanzio.

El acto se llevó adelante en un predio del sindicato de Luz y Fuerza en Baradero, donde se reunieron distintas facciones sindicales en una jornada que culminó con este acto.

En las palabras del líder de La Cámpora no faltaron las críticas a los medios de comunicación. “No fue solo Macri el que endeudó al país, también lo hicieron los medios de comunicación que ocultaron la peor cara de Macri, y que no contaban la información disponible a la hora de elegir un candidato o candidata”, dijo Kirchner.

Y después agregó: “No es casualidad que cada vez que haya llegado un jefe de gobierno a conducir los destinos nuestro país terminen como terminan. El desastre que hizo Macri es similar al que hizo De la Rúa con el megacanje y el blindaje. ¿Vieron que muchas veces dicen que existen la maldición de la Provincia de Buenos Aires que no puede poner un presidente?”.

“ Yo soy de los que piensa que existe la bendición de la CABA que cualquiera pasa por la Jefatura de Gobierno y después lo ponen de presidente , porque hoy está concentrado en 40 manzanas el poder económico, los medios de comunicación que generan ilusiones ópticas en nuestra sociedad, que después las paga caras nuestra sociedad”.

A Kirchner lo precedieron en el escenario el intendente local Esteban Sanzio, la vicegobernadora Magario y el sindicalista Héctor “Gringo” Amichetti, con consignas de unidad y mensajes contra el gobierno de Mauricio Macri.

Sin embargo, cuando llegó el turno del diputado y representante de la CTA Hugo Yasky la consigna de unidad fue relativizada: “La unidad no es obsecuencia, no es agachar la cabeza, no es decir que sí cuando las cosas no están yendo bien, cuando sabemos que hay cosas que cambiar”, dijo Yasky.

Y agregó: “Si el peronismo volvió a tener sentido para nuestro pueblo fue porque hubo un hombre como Néstor que fue capaz de devolverle el sentido transformador y si conservó esa esencia es porque estuvo Cristina que en el peor momento después de la 125 no pensó que había llegado el momento de agachar la cabeza, se sentarse con la rural y entregarle bandera blanca a los empresarios. Recuperó el sistema jubilatorio, YPF, Aerolíneas. Demostró que cuando el pueblo lucha nadie lo detiene. Con ese espíritu, a 2023″.