Máximo Kirchner encabeza un acto en La Plata con intendentes y desafía a Kicillof en la interna del PJ

LA PLATA.- En lo que representa un desafío al liderazgo de Axel Kicillof, el presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, desembarcará hoy en La Plata con un acto político en el que reunirá a intendentes y no contaría con la presencia del gobernador.

El acto, que representa una escalada de la interna peronista, será en el Club Atenas, a solo 13 cuadras de la Casa de Gobierno provincial. Kicillof no asistiría pese a que la semana pasada sí aplaudió a Cristina Fernández de Kirchner en su regreso a la escena pública, en Merlo.

Todo este juego de escondidas políticas puede cambiar a último momento: Kicillof necesita los votos de La Cámpora para sancionar en la Legislatura varios proyectos de su interés. Hay diálogo, pese a la tensión que no se oculta: Máximo Kirchner no fue al acto que hizo Kicillof en Mar Chiquita el sábado pasado, donde se escuchó a la militancia vitorear la consigna “Axel Presidente” . Tampoco asistió a otros actos del conurbano donde se intenta instalar la candidatura de Kicillof para 2027.

Ahora es el turno del diputado nacional Kirchner de poner en escena una suerte de operativo clamor a su favor. El hijo de la expresidenta había propuesto convocar a elecciones anticipadas del PJ bonaerense el 17 de noviembre, en consonancia con el PJ nacional , pese a que su mandato vencerá en diciembre de 2025.

Imagen con la consigna del acto, armar de nuevo, en un afiche de convocatoria

“Atento a la propuesta realizada por el Consejo Nacional del Partido Justicialista, en cumplimiento de lo resuelto por el congreso partidario para que se convoque a elecciones nacionales de las autoridades, propondré en la próxima reunión del consejo provincial que el 17 de noviembre del corriente año se lleve adelante la elección que permita elegir sus autoridades” , anunció Kirchner el 13 de mayo.

Sin embargo, desde ese momento a la fecha el consejo del PJ bonaerense no se reunió de manera formal. Tampoco hubo una convocatoria a elecciones para ese día: el plazo para hacerlo venció ayer, ya que se requiere un anticipo de 60 días para citar a una nueva elección .

El artículo 18 de la Carta Orgánica del partido es específico. “El Consejo de Partido convocará a los afiliados partidarios a elecciones internas para autoridades partidarias de acuerdo con las disposiciones de esta Carta Orgánica y de las reglamentaciones que a esos efectos dicte la Junta Electoral partidaria, con una anticipación de sesenta (60) días por lo menos al comicio, publicando la convocatoria en un diario de circulación en toda la Provincia de Buenos Aires con por lo menos 55 (cincuenta y cinco) días de anticipación al comicio”, plantea.

Kirchner encabezará el acto que reunirá a los ateneos Néstor Kirchner de toda la Provincia. Será en el histórico microestadio de Atenas. Se espera que el lugar, con capacidad para 3000 personas, esté colmado y que allí Kirchner trace -más allá de un diagnóstico de la gestión de Javier Milei- una alternativa a Kicillof desde dentro del Partido Judicialista.

En lo que va del año, el Consejo del PJ bonaerense se reunió formalmente el 24 de febrero en Cañuelas y luego no hubo más encuentros. Máximo Kirchner asumió formalmente el 18 de diciembre del 2021 a la conducción del Partido Justicialista, en medio de una controversia, que se judicializó, con las anteriores autoridades. Su mandato vence en 2025.

Máximo Kirchner en la sede del PJ bonaerense, en La Plata

Aquel proceso electoral fue objetado judicialmente por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que hasta ese momento era autoridad del PJ bonaerense. Gray llegó en queja hasta la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento de que los mandatos todavía estaban vigentes.

“Aquella elección la objetó Gray y llegó a la Corte. Pero antes hubo un voto en disidencia en Cámara. Con ese antecedente es complicado adelantar otra vez las elecciones” , argumentó una fuente del PJ bonaerense que conoce los movimientos al detalle.

“La convocatoria la tiene que hacer el Consejo del partido con 60 días de anticipación de 60 días. Eso vencería hoy. Y no hay convocatoria. Hay quienes dicen que Máximo podría convocar solo . No se recuerda que se haya hecho. Hay una fórmula que es convocar ad referéndum del Consejo. Pero no esperamos que vaya por ahí. Máximo tiene mandato 2025″, dijo la fuente partidaria.