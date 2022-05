Mayra Mendoza, sobre la denuncia por los fondos para cooperativas: “Es una mentira absoluta”

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se defendió de la acusación en su contra por la presunta malversación de fondos destinados a cooperativas del distrito. Afirmó que es “una mentira absoluta”, que se autodenunció porque es “la primera interesada en que se sepa la verdad” y que no le importa el tiempo que le demande “aclarar esta situación”. El viernes, el fiscal Ramiro González imputó a la jefa comunal y referente de La Cámpora por el otorgamiento irregular de unos $535 millones a asociaciones vinculadas a funcionarios municipales.

“Hace unos días, en un portal de servicios, de información, ha salido una nota en la que, a través de vinculaciones y de montos escandalosos terminan diciendo que yo, que Mayra Mendoza, fugo plata a Miami, plata de los vecinos y vecinas de Quilmes. Una locura, una mentira absoluta . Ante tremenda situación en la que me encuentro señalada, lo que hice fue inmediatamente pedirle a mi equipo legal y técnico que, como Municipio de Quilmes, nos presentemos ante la Justicia”, señaló la intendenta quilmeña al medio local Radio FMQ.

“Yo me autodenuncié para que los vecinos y vecinas de Quilmes sepan que soy la primera que está interesada en que se conozca la verdad”, subrayó Mendoza en sus declaraciones radiales.

La denuncia por el otorgamiento de alrededor de $535 millones a cooperativas vinculadas a funcionarios derivó en la renuncia de Sebastián Raspa, subsecretario de Hábitat y señalado como titular de algunas de esas cooperativas. En la Justicia (hay un expediente abierto en Comodoro Py, y otro en los tribunales federales de Quilmes) se investiga si los fondos fueron finalmente girados a cuentas offshore en Miami.

“Ojalá que cuando se investigue y se sepa la verdad, también se haga tapa esa verdad, como el sábado pasado salió mi nombre en todas las portadas de diarios, la mayoría nacionales, diciendo que estaba imputada en un caso de corrupción, cuando sabemos además que técnicamente no es tal, porque imputada no estoy, porque eso lo pidió un fiscal, porque lo decide un juez”, completó Mendoza.

Tal como informó LA NACION, Mendoza fue imputada por el fiscal González -son los fiscales los que imputan, según las reglas de procedimiento de la justicia federal-. En el dictamen al que accedió este medio, González impulsó además la acción penal y le pidió una serie de medidas de prueba al juez federal Ariel Lijo,

La intendenta consideró que es víctima de un hostigamiento producto de sus políticas al frente de la intendencia. “Yo creo que de alguna forma es el precio que tengo que pagar por ser distinta en la política. Es el precio que tengo que pagar porque me acusan de ser algo, justamente por no serlo. Pero no me importa el tiempo que me lleve para aclarar esta situación, y que nadie piense que no voy a dar la cara con mis vecinos. Y esto que estoy diciendo acá lo voy a explicar en cada barrio las veces que sea necesario”, concluyó.