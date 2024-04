Melconian le respondió a Milei por las burlas que le hizo y ratificó los “fideos con tuco”

Escuchar

Uno de los apuntados en la cena del miércoles de la Fundación Libertad por el presidente Javier Milei fue el economista Carlos Melconian, al que el mandatario incluso le hizo burla. A horas de ese discurso, este jueves por la mañana, el excandidato a ministro de Economía de la ahora titular de Seguridad, Patricia Bullrich, cruzó al líder libertario y, con ironía, aseguró que le gusta más cómo lo imita el cómico Ariel Tarico. Asimismo ratificó su frase de los “fideos con tuco” para marcar que la dolarización no pudo llevarse a cabo y, en varias oportunidades, también destacó que había estudiado en la universidad pública, un sector de altas fricciones con Milei en este momento.

“Voy a decir algo que no va a ofender al número uno de todo esto, que es el señor ‘Rolo’ Villar, que muchas veces escuché ha sido el maestro de quien voy a nombrar ahora: me gusta más como me imita Tarico. Le sale mejor. Y Rolo, que es un grande, no se va a ofender; porque escuché a Tarico decir que Rolo era el maestro de él. Yo creo que con un poco más de práctica le va a salir al Presidente”, deslizó en Radio Mitre Melconian.

Acto seguido, negó haberse levantado de su asiento justo en el momento en que Milei lo cuestionó. Convencido de que la discusión sobre si él partió en ese instante es “un buen punto de la frivolidad y la anécdota”, el economista se excusó. “Hace muchos años soy amigo de [Gerardo] Bongiovanni y se me había armado la siguiente rosca: tuve una presentación como hasta las 20, llegué medio tarde y tenía un compromiso con [Marcelo] Bonelli en A dos voces, me pidió que estuviera 21.50 porque la cámara te enfoca, te vende. Después tenía el cumpleaños de una sobrina y me fui a Valentín Alsina. Tuve que pasar a buscar a mi mujer, 21.30 tenía que estar en casa”, enumeró.

A la vez, aseguró que cuando se fue recién disertaba el expresidente español José María Aznar. “No había ni llegado Milei. Después vienen todas las boludeces de ‘te levantaste, te fuiste’. Si no hubiese tenido el compromiso de A dos voces, estaba estoicamente sentado ahí porque, por favor, estos son los gajes del oficio, nada que ver”, indicó.

“Sigue sin haber fideos ni tuco”

Las declaraciones se dieron después de que Milei apuntara en la noche del jueves contra una serie de economistas. “Quizás por ignorancia o resentimiento dicen que no hay plan de estabilización. Pero entonces, ¿cómo es que baja la inflación?”, sostuvo el Presidente frente al auditorio y luego, sin nombrarlo, cargó contra Melconian directamente: “Había uno que decía ‘fideos con tuco’... Es más fácil tirar volquetes de estiércol antes que reconocer el error. Si los que están murmurando se comieron el verso, lo siento... La vida es así”.

El dardo iba para el economista que en su momento formaba parte del equipo de Bullrich ya que, durante la campaña, Melconian había criticado el plan de dolarización que prometía Milei con esa alegoría. “Si vos me invitás a comer fideos con tuco, y yo llego y no tenés ni fideos ni tuco, digo: ‘Me invitaste a no comer o a otra cosa’. Si me esperás con papa y huevo, voy a decir: ‘¿No te habrás equivocado?’. Los fideos son los dólares para dolarizar. Tenés tres cacerolas de tuco y no tenés fideos. El tuco son los pasivos del Banco Central”, señaló en ese entonces.

En tanto, el expresidente del Banco Nación refrendó sus propios dichos. “Lo más importante de todo esto es ratificar profesionalmente, como lo ha hecho el Banco Central en Washington, que sigue sin haber fideos ni tuco. Fideos y tuco fue una iniciativa de campaña para decir que no había dólares para dolarizar la economía. En campaña tenés que encontrar el punch. Lo mío era mucho más liviano que decir que la rival ponía bombas en los jardines de infantes. Era ‘no tenés fideo y no tenés tuco’, es una cuestión de campaña, ni siquiera personal. Termina la realidad dándome la razón”, comentó Melconian, en relación con lo que el actual Presidente le decía a Bullrich cuando ambos competían y antes de unirse en el Gobierno, para recordarle su militancia en la Juventud Peronista (JP) en los 70.

El presidente Javier Milei en la cena de la Fundación Libertad Prensa Fundación Libertad

“El equipo económico habla mucho más de competencia de monedas, de bimonetariedad: era la bandera de la actual ministra de Seguridad y de la mitad de la gente que votó a Milei. La página 14 de lo que presenta en Washington el presidente del Banco Central indica que no hay fideos y que no hay tuco. Por lo tanto, yo quiero ratificar la idea, alineado con lo que dice el Banco Central y con lo que propone a futuro, de que no hay fideos, no hay tuco y vamos más a un escenario de bimonetariedad. A mí me gusta más convivencia, no la competencia de monedas”, insistió el economista y ahí, en una chicana al Presidente por las discusiones de los últimos días con el claustro, los docentes y los maestros -que derivaron en una masiva marcha el martes- marcó: “No quiero dar una clase técnica de 50 minutos de dinero, no estoy intelectualmente preparado, dado que estudié en la escuela pública, pero están subiendo los pasivos monetarios, es un detalle técnico en el que, dada la amplitud de la audiencia, no quiero ahondar”.

Siempre bajo esa postura, Melconian remarcó: “Si hoy la economía argentina estuviera dolarizada ordenadamente a través de un programa, lo que de la mano de [Emilio] Ocampo había comprado el Presidente, yo digo: ‘Mirá, al final me equivoqué, había fideos y había tuco’. Pero hoy todavía estamos con el control de cambio massista. Entonces, me pongo primero en la fila cuando me tenga que rectificar, pero no sé cuál es la referencia”.

Después volvió sobre el discurso general de Milei y dijo que a él le gustan más las presentaciones “a lo presidente Lacalle Pou”, el mandatario uruguayo que estuvo también en la cena de la Fundación Libertad, ya que le endilgó “un gran sentido liberal y de libertad, poniendo el Estado fuerte y regulador”. Tras eso, acotó: “Pero esos son cuestiones personales, yo no las mezclo porque conozco al presidente Milei, a Javier Milei, al amigo Milei, hace 20 años. Y ahora que es presidente... En mi casa aprendí de chico que a los presidentes se los respeta, entonces hay que ayudar al presidente, no montarse en esas cosas”.

En tanto, Melconian puso paños fríos a las consideraciones del líder libertario de que la economía “va a crecer como pedo de buzo” y le imprimió premura a su análisis. “Antes del pedo de buzo, debemos ver cómo se produce el proceso de volver al punto de partida del ajuste y de la caída, y luego le queda a la Argentina, pensándolo para el año que viene, para después de la elección de término medio, la palabra ‘crecimiento’, no ‘rebote y recuperación’, basado en lo que aprendimos en la facultad, en la UBA: consumo, inversión, gastos de Gobierno y comercio exterior. Todo eso va a ser una tarea titánica en la segunda parte del mandato. Hay que ir un poco más tranquilos, sin recrear falsas expectativas y apostando a que le vaya bien al Presidente”, cerró.

