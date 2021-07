Memorándum: Horacio Rodríguez Larreta apuntó contra las declaraciones de Cristina Kirchner

Tras presentar esta tarde en conferencia de prensa el cronograma de actividades habilitadas para las vacaciones de invierno en la ciudad, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, apuntó contra las recientes declaraciones de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la audiencia virtual por la causa del memorándum con Irán.

“No vi los detalles, pero sí observé algunos ataques a la Justicia que para mí no corresponden de ninguna manera, porque no hacen a la sana división de poderes que hay que tener en la Argentina”, señaló Larreta, en relación a las críticas de la vicepresidenta, quien responsabilizó hoy al gobierno de Mauricio Macri del “armado” de la causa del memorándum con Irán.

“Me quisieron doblar la mano para que pagara cualquier cosa y me negué. Lo del memorándum no es solo para perseguir a los opositores, tenía que ver con pagarle a los buitres para que venga la bonanza, nos decían y ellos [el gobierno de Macri] pagaron y lograron sacar el candado que habíamos puesto para que no se pagara”, denunció hoy Cristina Kirchner, indignada, desde su despacho en el Senado.

Noticia en desarrollo

