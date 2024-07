Mercosur | El enojo de Mondino con los periodistas de Paraguay por las preguntas sobre la relación de Milei y Lula

Escuchar

Las altas fricciones entre el presidente Javier Milei y su par brasileño, Luis Inácio “Lula” da Silva, fueron uno de los ejes centrales de la cumbre del Mercosur que se hizo este lunes en Asunción, Paraguay. Al punto que la canciller Diana Mondino, que fue a representar a la Argentina en lugar del mandatario, se enojó con los periodistas paraguayos que le preguntaron por el tema.

La funcionaria, que intenta ya desde la campaña bajar las tensiones entre Milei y Lula para mantener en una buena posición el estratégico vínculo bilateral para la Argentina, fue abordada por la prensa en medio del evento que reunió a los presidentes de la región. “Me estás preguntando por una cosa... Chicos, ustedes tienen que aprender a hacer un trabajo serio”, contestó Mondino cuando le hablaron sobre las diferencias entre el líder libertario y el del Partido de los Trabajadores (PT), que se escalaron cuando Da Silva exigió a Milei que le pidiera disculpas tanto a él como al pueblo de su país si quería iniciar una conversación.

La canciller también fue consultada por la entrada en vigencia de un acuerdo de libre comercio entre el país que gobierna Lula y la Autoridad Palestina, que se entendió en la comunidad internacional como una nueva muestra de apoyo en medio del conflicto con Israel, país de alta sintonía con la Casa Rosada. “Preguntale a Brasil”, sentenció Mondino al respecto.

Pero no fue solo eso. Mientras personal de seguridad pedía “basta, chicos” a los periodistas, el mal momento subió de tono cuando uno de ellos volvió sobre el vínculo Milei-Lula. “Esta insistencia se debe a que es un tema a nivel regional la supuesta enemistad entre los presidentes, es una pregunta de rigor”, intentó explicar el acreditado, a lo que Mondino contestó ya enojada: “Es que no es una pregunta de rigor, es una pregunta que requiere un mínimo de inteligencia para evaluarla. ¿Cómo puede haber enemistad entre dos personas que aún no han tenido la posibilidad de encontrarse?”.

Sin embargo, el periodista no se calló y remarcó que a través de los medios los dos mandatarios se habían enviado dardos cruzados. “Bueno, ¿vos sos amigo de los 8000 millones de habitantes del planeta Tierra?”, indicó Mondino. “No, le consulto canciller”, dijo el hombre. Y ella, entre risas irónicas, cerró: “No... Las relaciones entre las personas son un tema diferente a las relaciones entre los Estados”.

Al ver el corte de la entrevista, en el canal C9N de Paraguay, presentes en esa conferencia, fustigaron a Mondino. “Bastante chocante la canciller”, “Dios mío, qué arrogante”, “una forma de responder muy desagradable” , fueron algunos de los comentarios que hicieron sobre la funcionaria mileísta.

Siempre en el intento de desescalar el conflicto con Brasil, fue Mondino la que el lunes se sacó una foto junto a su par brasileño, Mauro Vieira, y con el propio Da Silva, en medio de un almuerzo que compartieron los máximos exponentes de las delegaciones. La postal, como un gesto, fue compartida por el Palacio de Itamaraty en su cuenta de X. “Antes de la cumbre del Mercosur, el presidente Lula reiteró a la canciller Diana Mondino la importancia de la relación Brasil-Argentina, en favor de los intereses de los Estados y sus poblaciones. Destacó el acercamiento entre los dos países en las últimas décadas como un patrimonio a defender y ampliar”, escribieron, para bajar las idas y vueltas cargadas de achaques de los últimos días.

No obstante, Da Silva cuestionó fuertemente a Milei por no presentarse en el encuentro regiona l. “Entiendo que el que pierde es el que no viene. Es una bobada que el presidente de un país importante como la Argentina no participe de la reunión del Mercosur. Es triste para la Argentina. Ahora, una cosa es verdad: nosotros, del Mercosur, vamos a intentar, estamos trabajando, en el fortalecimiento del con la Argentina, porque sabemos de su importancia. Es un país extremadamente importante y ahí, si el Presidente participa o no, no interesa. Lo que interesa es lo siguiente: que el pueblo argentino necesita al Mercosur y el Mercosur al pueblo argentino”, planteó el mandatario y dijo que la Conferencia de Acción Política de Acción Conservadora (CPAC) que se hizo en Camboriú, donde estuvo Milei con un acérrimo enemigo del líder del PT, el expresidente Jair Bolsonaro, son “el tipo de encuentros que no le interesan”.

“Entiendo que al final de cuentas el presidente de la Argentina pierde tiempo haciendo una cosa de extrema derecha tan desagradable, tan antisocial, tan antipueblo, tan antidemocrática. No sé lo que las personas ganan participando de eso” , sostuvo.

