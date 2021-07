Milagro Sala apuntó contra Alberto Fernández: “Se pasa de buenudo”

La dirigente líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, que cumplió más de 2000 días en prisión y ahora continúa su condena en prisión domiciliaria, le pidió al presidente Alberto Fernández que tenga “mano dura” para reformar la Justicia del país, que según ella se encuentra “pintada con los colores de Cambiemos”.

Sala le reprochó no haber hecho como Luis Arce, en Bolivia, que “cuando asumió al otro día sacó el Tribunal Superior de Justicia” y calificó al mandatario argentino de “buenudo”, en declaraciones radiales a la AM 750. “Nadie dice que no hay que tener diálogo, pero uno no tiene que pasarse de buenudo. Alberto a veces se pasa de buenudo y los otros no. Siguen haciendo marchas en la pandemia, siguen inventando que la vacuna no sirve y siguen avanzando contra el Gobierno”, lanzó Sala.

“Si hubiesen entrado, como hizo (Luis) Arce en Bolivia, que en cuanto asumió al otro día sacó todo el Tribunal Superior de Justicia y modificó todo... Acá, lamentablemente, todavía Alberto Fernández sigue creyendo en el diálogo que hay que tener con los opositores”, observó.

Para la dirigente, a pesar de que Fernández se manifestó a favor de que se revea su situación, el Presidente debe comenzar a actuar. “Digo que se revise causa por causa. Una cosa son las elecciones y otra es que yo siga presa”, dijo, en alusión al reconocimiento de Fernández sobre el triunfo de Gerardo Morales en Jujuy.

Sala denuncia que es perseguida por Morales y por la Justicia y cuestiona su prisión a pesar de que tiene varias condenas en su haber por corrupción y por ejercer violencia. En esta línea, cree que el Gobierno tiene que tomar “una medida urgente”.

Milagro Sala Télam - Archivo

“Se está viviendo la persecución y el avasallamiento de la Justicia hacia los opositores. Tiene una mano apretadora que es la policía de la provincia y la Federal, que andan de civil persiguiendo y hostigando, mostrándoles fotos de toda la familia a todos los opositores”, lanzó la dirigente, contra el gobernador.

Y continuó: “Cuando Morales les decía a los medios que me ganó las elecciones me reía, porque primero que no fui candidata a nada. No estoy en las listas en ningún frente. Segundo, cómo él puede competir conmigo si estoy con prisión domiciliaria”.

Una vez más, la líder sostuvo que su detención es una prisión política y no consecuencia de sus actos fuera de la ley. “No nos olvidemos que tenemos más de 30 compañeros detenidos, presos políticos en la Argentina”, dijo y remató, en tercera persona: “Milagro Sala representa a todos los presos políticos del país”.

Este domingo, Sala recibió el apoyo de militantes kirchneristas que reclamaron por su liberación desde la Torre Eiffel, en París, que exigieron la liberación de la dirigente de la Tupac Amaru.

Días atrás, Sala había criticado con duros términos al gobierno de Alberto Fernández y dijo que su provincia, Jujuy, está “peor que con Mauricio Macri”. Sus declaraciones coincidieron con el fallo del Tribunal Oral Federal de Jujuy que le aumentó en seis meses la pena que había recibido por una violenta agresión en 2009 al dirigente radical Gerardo Morales, actual gobernador.

LA NACION