Milagro Sala cruzó a su excolaboradora “Shakira” tras las acusaciones de quedarse con dinero de la Tupac Amaru

Milagro Sala fue acusada ayer por su excolaboradora Mirta Guerrero, apodada “Shakira”, de quedarse con dinero que debía utilizarse para obras que tenía a cargo la organización Tupac Amaru. Dijo que su excompañera es “una víctima” del gobernador jujeño, Gerardo Morales, al que acusó de comprar testimonios en su contra, como el de Guerrero, que fue entrevistada ayer por el periodista Jorge Lanata en su programa PPT.

“ Que yo tenía el placard, otra pared, y que encima de eso yo guardaba plata es mentira. Si hubiera sido así, ¿Creés que cuando me hicieron los tres allanamientos, en 2016, no se hubiera viralizado eso? No tengo departamento ni hotel en Buenos Aires, es mentira. Mirta Guerrero es víctima de Gerardo Morales . Yo venía denunciando que había una comitiva que buscaba a los compañeros para denunciar a las organizaciones sociales, y a quien habla, y que Lanata se iba a venir a instalar a Jujuy. No me hicieron caso. Les daban cooperativas, les daba plata y les garantizaban impunidad”, dijo Sala en declaraciones a radio El Destape en una suerte de defensa tras las acusaciones de ayer.

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, fue señalado por Milagro Sala como el impulsor de las denuncias que recibió por el manejo de fondos de la Tupac Amaru Prensa Morales

Guerrero declaró ayer en la entrevista televisiva que Sala recibía el dinero para las obras de la Tupac Amaru en su casa. “La plata iba a su casa. Ella tenia dos placards con doble fondo donde quedaba y se la contaban”, acusó “Shakira”, que estuvo seis años en prisión y se convirtió en “arrepentida” contra Sala. Es la mujer que aparece en el video de diciembre de 2015 participando del retiro de $14 millones de una sucursal del Banco Nación en Jujuy, en nombre de la cooperativa Pibes Villeros, causa por la que está condenada Sala y por la que Guerrero purgó seis años de prisión por asociación ilícita y fraude a la administración pública.

“Gerardo Morales es el que le viene pagando a todo aquel que denuncia, los premia con cooperativas, plata y contratos en el Estado. Shakira entró en esa”, acusó la líder de la Tupac Amaru, que cumple prisión domiciliaria por el caso Pibes Villeros y otras causas (está acusada y procesada por defraudación al Estado, extorsión, asociación ilícita y desvío de fondos públicos).

En sus declaraciones de ayer, Guerrero relató que fue agredida por un grupo de hombres ante la mirada de Sala, que había ordenado esa golpiza para ver si “aguantaba los golpes”. Sala negó la acusación: “Ella no mostró nada. Ella es instructora del Servicio Penitenciario, profesora de artes marciales. ¿Cómo alguien le va a levantar la mano? Me lleva una cabeza y media a mí . ¿Decir que uno le mandó a pegar para demostrar lealtad? Tienen el mismo libreto los testigos pagados por Morales”.

En 2015, "Shakira" participó del retiro de $14 millones del Banco Nación de San Salvador de Jujuy en nombre de la cooperativa Pibes Villeros Imagen de TV - LA NACION

Sala volvió en varias oportunidades al calificativo de “víctima” para referirse a “Shakira” y centró sus críticas sobre Morales. “Quiere tapar lo que pasa en Jujuy. Aumentaron las boletas de luz 300%, no tienen cómo rendir cuentas de la marihuana, ni de Cauchari, ni lo del litio”, sostuvo Sala, y dijo que Morales y sus familiares tienen “mansiones”.

Más acusaciones de ”Shakira”

La excolaboradora de la líder de la Tupac Amaru dijo que Sala se hizo construir una casa con mano de obra de cooperativistas. “No son solo departamentos, sino la casa que ella dice que estuvo construyendo para los chicos que tuvieron problemas con la droga. La casa es de ella. Se la construyó para ella y hasta se la construyó con cooperativas de la obra”, puntualizó.

También la acusó de organizar viajes al exterior para grandes comitivas. “La primera vez que fuimos a ver al Papa, ella dice que fue una invitación. Pero no puede haber una invitación para 16 personas, incluyéndolo siempre al marido [Raúl Noro] y a su hijo”, subrayó. La misma acusación lanzó en relación a un viaje a China para un tratamiento del hijo de Sala.

“Cuando partíamos, nos daban 10 mil dólares a cada uno. Al llegar a destino, se los teníamos que devolver y ella nos daba un viático, un porcentaje para nuestros gastos”, señaló. También la tildó de “monstruo”. Trabajó 26 años para ella y se quejó de que no pidiera por su libertad ni la de otros militantes de la Tupac Amaru condenados.