Pablo Moyano le reclamó más dureza al Gobierno y descalificó al funcionario que puso Massa para controlar los precios

De regreso al país tras un fugaz viaje a Roma para participar de una audiencia pública en el Vaticano, donde saludó al papa Francisco, el sindicalista Pablo Moyano reforzó hoy sus críticas contra el Gobierno y los empresarios por el aumento de los precios, y advirtió que la movilización de protesta que activará pasado mañana la CGT será “la primera de muchas”.

“Es terrible lo que se está viviendo con el tema de los precios. Nosotros hacemos responsables a los empresarios por la especulación, pero también vemos que el Gobierno no tiene esa dureza y fortaleza para sentarlos en una mesa y decirle ‘dejense de joder y de robarle la comida de la mesa a los argentinos’”, dijo hoy Moyano AM 990. El número dos del gremio de los camioneros, además, señaló que “la marcha del 17 no es ni a favor ni en contra del gobierno, es un llamado de atención para que el gobierno se ponga las pilas y controle a estos empresarios”.

A pesar de las diferencias internas que surcan a la CGT, dividida en tres grupos, se alcanzó un consenso para concretar el miércoles su primera demostración de fuerza desde que el Frente de Todos desembarcó en la Casa Rosada. La movilización, cuyo punto de partida será el Obelisco y finalizará en la Plaza de los Dos Congresos, será el primer reclamo contra la gestión de Alberto Fernández. Empujó a los gremios a poner la guardia en alto la inflación desbocada y el efecto que esa suba incesante tiene sobre los salarios. No habrá un escenario y únicamente se divulgará un documento, que en alguno de sus párrafos reforzará el rechazo gremial a cualquier esquema de mejora de ingresos que suponga suprimir las paritarias . Es decir, no a la suma por decreo que planteó un sector del oficialismo.

“Nos vamos a movilizar el 17 de agosto, para llamar a la responsabilidad a todos los actores políticos. Queremos un plan antiinflacionario. Queremos defender nuestro salario. Basta de especulación”, dijo Héctor Daer, otro de los jefes de la central obrera y el hombre fuerte del sector de “los Gordos” (grandes gremios de servicios).

Desde la #CGT decimos #PrimeroLaPatria, y nos vamos a movilizar el 17 de agosto, para llamar a la responsabilidad a todos los actores políticos. Queremos un Plan Anti inflacionario. Queremos defender nuestro salario. Basta de especulación. pic.twitter.com/KBCG3qXq3i — Héctor Daer (@hectordaer) August 10, 2022

A diferencia de Moyano, Daer evitó buscar aliados por fuera de la CGT para reforzar la marcha. El camionero, en cambio, sumó a la vertiente de la CTA que encabeza Hugo Yasky y a otras agrupaciones identificadas con el kirchnerismo. Junto con ellos, Moyano busca presionar a Massa para que refuercen los controles de precios y pongan la lupa sobre los empresarios. Aclaró Moyano que “no se trata de un escrache” contra los empresarios y dijo que el objetivo “es denunciar públicamente a estas empresas que están llevando a cabo remarcaciones indiscriminadas”.

“Todos los partidos que integran el Frente de Todos han decidido también convocar a la marcha. Vamos denunciar y exigir el cese de todo lo que ha sido la actividad de sectores que hicieron ataques especulativos y que son también ataques de los formadores de precios”, dijo hoy Yasky, jefe de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional kirchnerista.

Matías Tombolini, secretario de Comercio, dijo que los aumentos de precios son "una cuestión de percepción"

Luego, el hijo de Hugo Moyano caminó con pies de plomo al referirse al secretario de Comercio, Matías Tombolini, quien el domingo sostuvo que los incrementos de precios son una “cuestión de percepción”.

“No lo escuché pero si dijo eso es un inútil, qué percepción. Salí a la calle, hermano, y fijate cómo están los salarios de los laburantes y cómo aumentan los precios”, afirmó Moyano en diálogo con AM 990. Y agregó: “El frente sindical va a hacer una charla previa a la marcha para decirle a los trabajadores por qué marchan. Esta marcha va a ser la primera de muchas porque si siguen con esta remarcación de precios van a haber sientas más y también en el interior”.