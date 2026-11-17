El futuro es un problema para el gobierno de Javier Milei. O porque buscan controlarlo con armas que exponen su debilidad política, por ejemplo, la disputa por suspensión de las PASO, o porque pretenden adivinarlo, pero el transcurso del tiempo desdice sus pronósticos: ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que los mejores dieciocho meses de la Argentina que, según su promesa, debían empezar en abril pasado, en realidad no comenzaron.

Para Caputo y el oficialismo, la culpa es el otro, tanto el riesgo externo, las guerras y la suba de tasas internacionales, como el riesgo interno del regreso kirchnerista. Desde la Casa Rosada, la autopercepción es que el plan económico está libre de responsabilidades y el modelo tendrá su aprobación en las urnas. Hay caída de imagen del gobierno de Milei e indicadores de salario y consumo que no cierran, pero públicamente se insiste con una certeza sobre el futuro: “El kirchnerismo es pasado”, dijo Caputo ayer.

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Cuando faltan apenas dos meses para arrancar el año electoral, el Gobierno va dejando claro cuál es la caja de herramientas política con la que cuenta para esperar hasta que la tormenta política escampe. La munición es de dos tipos. De un lado, el ancla política, las PASO. Del otro lado, el ancla fiscal, como siempre; la consolidación de las reservas; y atisbos de un plan pro pymes que pasa por la ARCA, retoques tardíos y limitados.

El ministro de Economía, Luis Caputo SRA

La revolución pendiente es la palabra mileísta. En su paso por Buenos Aires, el papa León XIV tiró indirectas sobre la cordialidad política: se preocupó por vincular la democracia y su fortalecimiento con “el cuidado de la palabra”. Pero Milei no parece acusar recibo. Era una opción: que la transversalidad que consiguió el Papa con una estrategia discursiva inteligentísima fuera adoptada por Milei.

Dejar atrás, o moderar al menos, la rabia verbal para inaugurar una coreografía pública que podría beneficiarlo: intentar capturar estratégicamente el clima de época y una demanda social de esperanza más amplia que el mismo Milei. Ante la incertidumbre electoral, cada recurso político vale oro: no hay nada para desperdiciar.

A pesar de las dificultades del plan económico, Milei tiene resultados para mostrar. La contención de la inflación, aunque cueste perforar el piso, sin dudas. Con eso y una comunicación más racional con el electorado podría hacer diferencias. La desregulación salvaje de la palabra política le sirvió a Milei en 2023. No está claro que le sirva tanto ahora para retener a los más independientes.

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“Toto” y los futuros indomables

En un camino electoral que se acorta con el paso de cada día, prometer resultados que no llegan deja al Gobierno con poco margen para enderezar el destino. En esa mecánica, el efecto inevitable es la creación de mayor incertidumbre. El futuro siempre se presenta incierto, pero la falta de certezas se agrava si la fuente que anuncia futuros fallidos es el mismo ministro de Economía. No un funcionario político que tiene márgenes de maniobra mayor: puede hacer promesas para intentar construir esperanza y, cuando la economía no responde, llevarse la marca sin consecuencias para la usina económica de la gestión.

Pero cuando el mismo responsable del rumbo económico es el que ve refutados sus cálculos futuros, la incertidumbre pierde diques de contención. El problema ya lo observó hace meses el exnegociador del FMI durante el gobierno de Mauricio Macri, Alejandro Werner. Conoce bien a Caputo. Y conoce la dinámica argentina.

El exdirector del FMI para el hemisferio occidental, Alejandro Werner

Werner analizó el rol bicéfalo de Luis Caputo, responsable del plan económico y, a la vez, vocero político-económico del Gobierno, y los riesgos que implica: “Yo me sentiría mejor con una conducción económica que sea más prudente”, planteó. “La prudencia tiene que venir del banquero central y del ministro de Economía y que los políticos sobrevendan lo que hacen”, explicó. “Dada mi historia profesional con Argentina, y al haber compartido las frustraciones del gobierno del presidente Macri, creo que entrando un año electoral hay que ser más prudentes”, dijo. Su señalamiento llegó justo el último abril, cuando debió comenzar la racha de prosperidad que prometió Caputo, y que tarda en llegar. No fue prudente esa futurología.

El problema es ese: toda promesa de resultado económico que no se cumple es la vara contra la que se mide el éxito del Gobierno. Pasó lo mismo con Milei y su vaticinio de una baja decidida de la inflación a partir del último agosto: “va a empezar con 0”, pero no se dio. La inflación de agosto fue de 1,7 por ciento.

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En el ala analítica del equipo económico hay preocupación por ese tipo de declaraciones. Los off the records lo confirman. Las consideran innecesarias, y riesgosas: crean expectativas que nunca está claro que se vayan a cumplir. Es decir, ponen presión sobre la gestión económica.

PASO, a todo o nada

Ayer, el ministro de Economía también se metió de lleno en la batalla política por las PASO. Con la misma estrategia, saltó a la cancha propiamente política y prometió éxitos electorales en 2027. “Si la gente se asusta, entonces vota a Milei; si la economía crece, también. Entonces yo no veo realmente el escenario en el que en su mayoría la gente vota kirchnerismo”, dijo Caputo en una entrevista radial con Eduardo Feinman. Hay que volver a esas declaraciones: una foto clara de las certezas que se esfuerza por empujar el Gobierno en semanas de tensión.

Caputo ya no sólo es vocero económico sino también político. Se entiende: para minimizar la incertidumbre económica que impulsa el refugio en el dólar o agita a los mercados, necesita un horizonte político estable. Las PASO y la memoria del 2019 de Macri, con una derrota inesperada en las primarias que derivó en el lunes negro del 12 de agosto, talla fuerte en el Gobierno: esa derrota complicó la gobernabilidad macrista. Macri terminó derrotado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la primera vuelta.

Mauricio Macri y Luis Caputo durante la reunión de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G-20, en Buenos Aires julio de 2018 Presidencia

De ahí nace el objetivo que guía hoy la gestión mileísta: eliminar las PASO o, por lo menos, suspenderlas para la elección presidencial de 2027. Matar las PASO cueste lo que cueste, y el tema “costo” es en sentido literal: implicará transacciones discrecionales para alinear la voluntad de gobernadores dialoguistas y opositores no tanto y sus diputados y senadores.

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El objetivo chau PASO es doblemente desafiante. Por un lado, porque la política huele el poder, y huele también cuando está algo débil: no está claro que el Gobierno consiga los votos para acabar con las PASO. Si no lo logra, sumará una derrota política justo cuando necesita éxitos y señales de fortaleza. Con esa derrota, puede generar un ambiente estilo 2025, cuando el Congreso empezó a darle la espalda.

Por otro lado, el foco a todo o nada que el Gobierno pone en las PASO es en sí mismo una muestra de debilidad. Cuando el proyecto de poder no converge con las demandas de la gente, la opción que queda es ir con todo por las reglas que construyen poder. Un rumbo económico sólido que el ciudadano de a pie experimente en su día a día no necesita del toqueteo de la arquitectura para ganar una elección. Cuando se politizan las reglas de juego en el intento de garantizar resultados, es señal de preocupación en un gobierno.

¿De quién es el riesgo país?

Esa estrategia PASO-dependiente puede verse como manotazo de ahogado. En 2023, el problema de Milei no fueron las PASO, que ganó. Dejó segundo a Sergio Massa y tercero a Patricia Bullrich. El problema de Milei fue la primera vuelta: Massa recuperó terreno y ganó con el 36,6 por ciento de los votos. Milei quedó en segundo lugar, con 29,9 y Bullrich, con 23,8 por ciento.

Javier Milei anoche en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) Captura de Video

El análisis político que hace Caputo de las PASO tiene en cuenta tres argumentos. Primero, una diferencia entre 2015 y 2023. Se refiere a un recuerdo de gobierno kirchnerista todavía no tan malo cuando Macri asumió versus un recuerdo pésimo, con el final de la gestión de los Fernández y el 213 por ciento de inflación de Massa, que todavía estaría vigente entre los votantes. “Eso está muy presente”, asegura. Segundo, un modelo macrista gradualista que no ofreció una ruptura clara con la inercia kirchnerista. “No estaba tan clara la diferencia con el modelo como está hoy”, es su conclusión: el votante votaría en favor de sostener el nuevo modelo. Y tercero: “Ya nadie cree que el kirchnerismo puede venir mejor”, plantea.

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En 2027, aún si no hay PASO, el principal desafío electoral de Milei será, otra vez, la primera vuelta. En lo económico, una PASO pérdida puede generar turbulencias. Pero la primera vuelta de 2027 es el mayor desafío: el Milei que compita el año que viene no llevará consigo la ventaja competitiva que tuvo en 2023. Hoy Milei ya no es el outsider sin pasado de gestión a cuestas: en 2027 también habrá un plebiscito a su gobierno, que también acarrea facturas pendientes.

Por su lado, el kirchnerismo se desvive por ordenar el poder, y no lo logra. Axel Kicillof no termina de dar el salto y candidatearse abiertamente. El que está más decidido es Massa. Lo mueve un argumento central, que también tiene que ver con el proceso electoral de 2023. En el campamento de Massa ven un dato alentador: haber ganado la primera vuelta en 2023 y perdido el balotaje pero con un 44,5 por ciento en medio de una inflación galopante. Massa, que se esforzó por mostrarse como el hombre fuerte del gobierno de Alberto Fernández, logró sostener una base electoral competitiva a pesar de la crisis profunda que dejaba. La sociedad con Cristina Kirchner es esencial en ese punto.

Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa, en tiempos del frustrado Frente de Todos

El Gobierno es paradójico con el riesgo kuka: no le asigna chances, como argumenta Caputo, pero le atribuye responsabilidad en la incertidumbre presente y futura. En realidad, el temor político electoral es una moneda de dos caras. El temor al regreso del kirchnerismo tiene una contracara: el temor a que el plan Milei-Caputo no logre encontrarle la vuelta y llegue complicado a la primera vuelta como para sostener la expectativa electoral. El riesgo kuka es la contracara del riesgo Milei.

Nada está dicho todavía. El Gobierno debería escucharse a sí mismo y no imaginar futuros exitosos antes de tiempo. Debería escuchar a uno de los suyos, el viceministro de Economía, José Luis Daza, que, en medio de tanto vaticinio fallido de Caputo y Milei, conserva el mismo tuit fijado desde que llegó al poder: “Los economistas son realmente, pero realmente muy malos para hacer pronósticos. En general no pagan los costos de ser tan malos (...). Yo soy uno de ellos”.

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