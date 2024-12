Milei cerró la cumbre de la ultra derecha en Buenos Aires con críticas a Lula, Petro y Pedro Sánchez

El presidente Javier Milei cerró esta tarde el encuentro de la ultra derecha nucleado en la Conferencia Para la Acción Conservadora en Buenos Aires con un discurso de cierre en el que castigó a los presidentes de Brasil, Colombia y España (Lula, Gustavo Petro y Pedro Sánchez) y advirtió que hay que frenar a los zurdos: “Que no nos entren por ningún lado”, dijo.

A lo largo de su discurso, el mandatario llamó a combatir al socialismo, a quien le adjudicó haber sido “exitoso” en el manejo de la batalla cultural y centró prácticamente toda su alocución en torno a este concepto y la importancia del mismo en pos de marcar un norte a la hora de gobernar. “Lograron imponer la agenda de lo políticamente correcto”, señaló Milei en alusión a los gobiernos de Lula Da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Pedro Sánchez (España), Pepe Mujica (Uruguay), entre otros, los cuales calificó peyorativamente de “experimentos”, todos ellos, según sostuvo, bajo la “mentoría” del exmandatario de Cuba Fidel Castro.

“Lo importante es que fueron exitosos en lo cultural, lo político, pero como sus ideas son un espanto, a donde van generan miseria. Eso abrió la oportunidad para que hoy en el mundo, de la mano de Donald Trump, Bukele y nosotros, se respiren nuevos vientos de libertad”, indicó el Presidente. “Estamos frente a una oportunidad histórica para empezar a cambiar el mundo, pero no alcanza con gestionar bien, con organizarse políticamente. Es necesario también dar la batalla cultural” , reclamó Milei frente a funcionarios del Gabinete y a distintos referentes de la derecha internacional.

Javier Milei en CPAC Argentina. Nicolás Suárez

“Si no damos la batalla cultural, no importa cuan buenos seamos gestionando o políticamente para llegar, porque si la cabeza, el espíritu falla, no vamos a llegar ningún lado”, advirtió luego. Tras ello, el mandatario se plantó ante la audiencia e hizo un repaso de su primer año de gestión como un Presidente que, según sostuvo, puso en práctica un “manual con otras fórmulas no tan profesionales o políticamente correctas”. Al abordar esta cuestión, Milei apuntó contra quienes le reclaman por sus formas.

“Tampoco son las fórmulas del liberalismo derrotista que cree que con enfocarse en la economía mantienen a raya a la izquierda”, destacó el mandatario, quien luego enumeró diez consignas, en una suerte de decálogo político sobre el manejo del poder en el que apuntó contra los “tibios” y “moderados”.

En primer lugar, Milei ahondó en la importancia de “decir una verdad incómoda” por sobre “una mentira confortable”. Y consideró: “Ante todo es una obligación moral, pero además es efectivo operativamente. Si la salida es antipática, mejor pasar el mal trago lo antes posible”.

La CPAC se realizó en el Hotel Hilton del barrio de Puerto Madero. Participaron de la cumbre referentes del oficialismo, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, y de la derecha internacional. Allí, el mandatario reparó en la importancia de abordar la vía de la “batalla cultural”, como concepto fundamental para evitar el triunfo de gobiernos de izquierda, y tras ello destinó duras críticas a las gestiones de izquierda de la región y de España.

La CPAC es un foro que reúne a representantes internacionales de derecha, considerado uno de los más importantes a nivel mundial y se celebra anualmente. Tal como precisó LA NACION, durante la jornada los distintos oradores fueron expresando su apoyo a Milei y los “valores” que los unen en la “batalla cultural” que tiene al gobierno libertario como uno de sus exponentes.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, el asesor de Donald Trump, Steve Bannon y el referente libertario y asesor de Milei, Agustín Laje, se expresaron a través de videos. La presentadora y nuera de Trump, Lara Trump, y el líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, lo hicieron en vivo y en directo, ante un público afín, que pasado el mediodía escuchó también a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defender su gestión en el gobierno libertario.

En la cena previa a la conferencia participaron líderes y exponentes de todo el mundo, como Lara Trump, Matt y Mercedes Schlapp, y Eduardo Bolsonaro, entre otros. Incluso, la delegación estadounidense tuvo un momento a solas con Milei en el que, además de colocarse para las cámaras -en una toma imitando la pose del libertario-, conversaron y bailaron.

Noticia en desarrollo

LA NACION