Milei evalúa ir al Congreso para presentar el presupuesto 2025 y hacer una gran puesta en escena

El gobierno nacional evalúa por estas horas que sea el propio presidente Javier Milei quien presente el presupuesto 2025 ante el Congreso de la Nación. “Él quiere”, dijo a LA NACION un estrecho colaborador presidencial.

De prosperar la idea de que la presentación sea hecha por el mandatario y no por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, como habitualmente sucede, podría incluir una puesta en escena como la que tuvo el 1° de marzo pasado en la apertura del año legislativo, en la que el mandatario se ubicó en un atril con una centralidad absoluta.

De acuerdo con las ideas que se barajan para el próximo lunes 16, fecha de la presentación, en la sede de Gobierno sería “algo formal, en el recinto” bajo la argumentación de que “es una nueva oportunidad para intentar generar una cultura política con relación al presupuesto” .

Entre los argumentos que utilizaron otros de los consultados para explicar lo que podría suceder, está que el mandatario es economista. “ Es el primer presidente economista, sabe perfectamente de lo que habla y si de algo viene haciendo culto es de los números”, detallaron.

De concretarse la idea, sería también la primera vez que un presupuesto es presentado en el recinto y no en comisión, como habitualmente sucede.

El ministro Luis Caputo en el Congreso Anibal Greco - LA NACION

Respecto del contenido de los detalles del presupuesto, en los pasillos de la Casa Rosada sostienen que no tienen expectativas de que se los aprueben. Ese escenario no despierta demasiadas preocupaciones, según admiten en las filas libertarios. Tras lo que algunos admiten que esperan que así sea. “Ojalá que no lo aprueben”, se confiesan algunos oficialistas quienes amplían que si eso sucede, les da margen para moverse en la ejecución de partidas sin el encorsetamiento que genera el presupuesto. De no aprobarse, sería el segundo año consecutivo en que eso sucede.

La relación entre el Ejecutivo Nacional y el Congreso es tensa desde el comienzo de la administración libertaria en diciembre pasado y pasó por diferentes estadios. En las últimas semanas el Gobierno recibió tres reveses por parte del Congreso en materia del rechazo al DNU para el presupuesto de la SIDE, la elección de la cabeza de la Bicameral de Seguimiento de Inteligencia y la movilidad jubilatoria.

En tanto que el viernes pasado, Milei recibió a legisladores y jefes de bloques propios y del PRO para encarar una estrategia conjunta. Al punto se llegó tras varios encuentros entre Milei y Mauricio Macri, que en el último mes se reunieron en cinco oportunidades.

La debilidad parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA) es uno de los principales motivos por los que el oficialismo debe negociar para aprobar las leyes que busca destrabar en el Congreso de la Nación.