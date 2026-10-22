Milei justificó su insulto a la periodista, explicó por qué no vio al rey y habló de los que “no llegan a fin de mes”

El presidente Javier Milei defendió su gestión y justificó su ataque a una periodista española este miércoles durante una entrevista que realizó desde el hotel donde se hospedó en Madrid. En su séptima visita al país, el mandatario también apuntó contra su par Pedro Sánchez, al que calificó de kirchnerista y autoritario.

Durante una conversación con El Observador, el jefe de Estado negó que sus cuestionamientos al oficialismo español afecten la relación bilateral y sostuvo que el dirigente europeo encabeza una administración con “todas las características de un líder autoritario”. Además, se refirió a las versiones sobre un presunto rechazo de audiencia por parte del rey Felipe VI, a quien calificó como “un ser humano extraordinario”.

Milei definió a Pedro Sánchez como un líder autoritario Getty Images

En cuanto a su vínculo con la dirigencia de la derecha española, explicó que no se reunió con Alberto Núñez Feijóo —líder del Partido Popular y principal referente que compite contra el oficialismo— por una cuestión meramente logística y porque “surgió así”, mientras que ratificó su cercanía a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y al referente de Vox, Santiago Abascal, pese a no haber podido reunirse con él.

“Tuvimos una comunicación por videollamada cuando estaba en la Fundación Disenso con su gente. No nos pudimos ver físicamente, pero regularmente igual estamos en contacto. De hecho, una de las cosas que me contaron es que estuvieron reunidos con Federico Sturzenegger —ministro de Desregulación— para trabajar en una agenda de desregulación”, dijo de Abascal.

Consultado sobre la difusión de un posteo de la cuenta oficial de Pedro Sánchez, donde mostraba que estaba escuchado una canción de Lali Espósito —cantante que protagonizó varios cruces con el Presidente—, el mandatario le restó importancia y afirmó que evidencia la efectividad de su estrategia cultural frente al socialismo.

TOQB5S2LVVHL7PN5J2XJVJJ4FU El presidente Javier Milei se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Presidencia

“Quiere decir que soy bastante importante para ellos. Que se tienen que ocupar de hacer canciones, de hacer ver videos. Digo, evidentemente parece que algo les estoy haciendo”, expresó al respecto.

Respecto al cruce protagonizado con una periodista española, el Presidente rechazó que haya sido un altercado y retrucó: “Digo, es parte del juego. Si vos me hacés una pregunta estúpida, te lo voy a decir. Si vos hacés una pregunta cargada de cortedad intelectual y de miserabilidad política, bueno, hacete cargo. ¿No te gusta mi respuesta porque sos corta y no podés entender lo que estoy contestando? Filosóficamente, bueno, bancate la respuesta, ¿qué querés que te diga?”.

En el plano económico, el líder libertario defendió la vigencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para atraer capitales en sectores estratégicos. Señaló que ya se contabilizan proyectos por US$210.000 millones y se aprobaron por US$70.000 millones, con principal foco en el petróleo, el gas, la minería, el campo y la economía del conocimiento.

Sobre la polémica en torno a los salarios y la posibilidad de gran parte de la población de “llegar a fin de mes”, dio una explicación técnica como respuesta: “Si vos te estuviste comiendo el capital, que es lo que hace el populismo. Lo voy a poner en un ejemplo. Suponete que vos tenés tu casa, hipotecás tu casa y te vas con toda tu familia a pasear por todos los lugares del mundo. En el medio te quedaste sin trabajo, dejaste de generar caja”.

“Si querés que te engañen, buscá al mentiroso, yo voy a seguir diciéndote la verdad. Pero vamos por el buen camino. ¿Cómo se arregla esto? Creciendo, estamos creciendo cuatro veces más fuerte que el promedio de los últimos 100 años. La inflación está bajando, está bajando la pobreza, está bajando la indigencia, están bajando la cantidad de niños pobres”, agregó más tarde al respecto.

Milei se refirió a la suba del riesgo país Santiago Oroz

En cuanto a la suba del riesgo país, que se ubica en más de 700 puntos tras haber heredado un nivel de 3000, atribuyó las oscilaciones a un escenario internacional complejo marcado por distintas causas.

“Bueno, hay un mundo convulsionado. Están las tasas de interés de Estados Unidos en los niveles más altos en los últimos 30 años. La Argentina es un activo beta agresivo, bueno, y en la mala gatilla más. Pero también digamos que, cuando las cosas se normalicen, a la Argentina le va a ir mucho mejor”, dijo.

Sobre los indicadores sociales y la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner, el mandatario respaldó su condena. “Es una ladrona. La condenaron por ladrona y está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos por ser ladrona, por ser parte además de una banda de ladrones, tienen cerca de 50 personas condenadas por corrupción. Ali Baba y los 40 ladrones son Heidi al lado del kirchnerismo”.

Consultado sobre posibles errores durante la gestión, el mandatario reconoció que pueden haber existido: “La única forma en la que vos no los cometés es cuando no hacés nada. Entonces, que hubo errores, seguro que hubo errores, porque la única forma en la que vos no los cometés es cuando no hacés nada. Ahora, cuando hacés tantas cosas hay algunas para revisar, sí claro, seguro que hay cosas que las podríamos haber hecho mejor o calculado mejor”.

De cara a las elecciones del año próximo, el Presidente fue consultado sobre a quién percibe como principal contrincante —con menciones a dirigentes como Axel Kicillof, Sergio Massa o Cristina Kirchner—, y sentenció: “A mí mismo. Yo hice el conjunto de promesas. Tenía un programa de gobierno híper-exigente. De hecho, todo el mundo consideraba que era una locura y que era imposible de lograrlo”.

Milei sostuvo que se ve como su principal opositor Archivo

En esa línea, sostuvo que los ciudadanos deberán optar entre el modelo oficialista o “volver al pasado” de la mano de la política tradicional, a la que calificó como “el partido del Estado” y “la cara del fracaso”.

Sobre la estrategia parlamentaria en el Congreso para eliminar o suspender las PASO, el mandatario aseguró que el sector político de la administración se encuentra trabajando en la iniciativa y afirmó con seguridad: “No va a haber PASO”. Por otra parte, mostró optimismo respecto al respaldo ciudadano y desestimó las críticas opositoras.

Milei sobre Europa

Al ser consultado en la entrevista sobre una posible crisis del estado de bienestar en Europa y la situación de descontento social que deriva en distintas manifestaciones, el Presidente abogó por un rol central de la región y afirmó: “América despertó y quizás sea el momento en que América repare la deuda civilizatoria que tiene con Europa que es Occidente”, al sostener que el continente transita una prueba de fuego frente a las políticas del socialismo.

Ante una repregunta, Milei reforzó su punto y aseguró que hay “una esperanza de que América pueda salvar a Occidente”.

Además, ratificó el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas y dijo que el país juega una carta estratégica basada en el desarrollo energético del continente: “No creemos en las soluciones violentas, pero estamos convencidos de que tenemos todos los elementos a nuestro favor y nos tienen que devolver las islas”.