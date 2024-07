Milei mantiene su principal respaldo entre los jóvenes, aunque muchos comparten simpatías con el peronismo

Escuchar

El segmento de la población que tiene entre 16 y 35 años es el que muestra una mayor predisposición a apoyar en las próximas elecciones legislativas a los candidatos del presidente Javier Milei y, también, el que más respalda el ajuste que implementó el jefe del Estado desde el inicio de su gestión. Ese respaldo incluye un dato saliente: se trata de una porción de la sociedad en la que un 26% afirma identificarse con el peronismo.

Según un reciente estudio de Isasi/Burdman Consultores Políticos, un 50% de los jóvenes de entre 16 y 35 años “votarían por candidatos que apoyan a Milei” . Ese porcentaje se reduce en los restantes segmentos que se evaluaron (es de 39%, en el que se ubica entre los 36 y los 60 años, y de 46% entre los mayores de 60). En términos generales, el apoyo a los candidatos de Milei en las próximas elecciones es del 44%, idéntico al porcentaje que obtiene la opción “candidatos que se oponen a Milei”.

La misma porción joven de la población es la que aportó la mayoría de las valoraciones positivas del ajuste. Ante la pregunta “¿Cómo se está adaptando al ajuste?”, el 28% de los jóvenes de 16 a 35 años escoge la respuesta “Logré adaptarme bien”, mientras que un 30% prefiere la frase “Me adapté, pero con dificultades”. Esas dos respuestas muestran que un 58% “banca el ajuste” , señala en sus conclusiones el estudio. Un 42% de los jóvenes de este segmento no respaldan esa orientación central del Gobierno (20% contesta “No me adapto, me cuesta llegar”, y un 22%, “No me adapto para nada, no cubro lo básico”).

El respaldo al ajuste es menor en los grupos de mayor edad. Entre los 36 y los 60 años, alcanza el 49% (sumando las respuestas “Logré adaptarme bien” y “Me adapté, pero con dificultades), y en el grupo de mayores de 60, logra un 44%.

Un punto clave que revela el análisis segmentado por edades que realizó la consultora es que el grupo de apoyo a Milei se vincula con la identidad peronista en un porcentaje importante. En el estudio, se hizo la consulta “¿Por cuál de las siguientes identidades partidarias o ideologías se siente usted más representado?”. En el caso de los jóvenes que tienen entre 16 y 35 años, un 26% afirma que su identidad es “peronista” . En las conclusiones del estudio, se resume: “El sub-35 sigue siendo el actor político mileísta con una fuerte identidad peronista”.

“ Si vamos a los discursos de Milei, tiene su contraparte con el kirchnerismo más que con el peronismo. Es un segmento hijo de la crisis, que está en quiebre con el kirchnerismo y con el macrismo. Interpreto que la identidad libertaria tiene que ver con la conexión con las emociones, lo que también se puede ver en el peronismo. Los grupos libertarios trabajan el antagonismo con el kirchnerismo, a ese sector suelen referirse con sus calificativos de ‘zurdo’ o ‘comunista’. Milei no es antiperonista, reivindica a Menem”, evaluó Viviana Isasi, una de las responsables del estudio, en diálogo con LA NACION.

Isasi, que se especializa en el análisis del comportamiento político del segmento joven, señaló que ese sector busca “rebeldía, y por eso brega Milei”. Sostuvo que “las juventudes kirchneristas son vistas como adoctrinadas”, además de estar entre las identidades que se encuentran en baja. “La gente se está identificando bajo los paraguas de La Libertad Avanza o del peronismo. No es lo mismo identidad que adhesión partidaria. El sector más mileísta es el sub-35, pero tiene una identidad peronista muy fuerte ”.

La respuesta “peronista” es la segunda elegida en ese grupo de entre 16 y 35 años. Un 35% escoge la opción “ninguna”; el 24% contesta “libertario”; el 5% responde “izquierda”; el 4%, “Pro/macrista” ; un 3% dice ser “radical”, y otro 3%, “kirchnerista”.

El estudio, que se extendió entre el 8 y el 11 de julio y relevó 2147 casos a nivel nacional con un sistema online y telefónico, muestra entre sus conclusiones que “el crecimiento de la marca ‘peronista’ tiene que ver con la virtual desaparición de la memoria del kirchnerismo y del macrismo entre los sub-35″. Isasi lo explicó al señalar que el segmento tiene “enojo con toda la política tradicional reciente, porque son los dirigentes que hicieron todas las crisis que vivió”.

La identidad política peronista, según el estudio, predomina entre los mayores de 60 años (el 29% se encuadra dentro de esa ideología, mientras que un 24% elige la opción “ninguna”). Entre quienes transitan entre los 36 y los 60 años, la opción de filiación política más elegida es “ninguna”, con 30%, mientras que “peronista” es la segunda más seleccionada, con un 21%.

