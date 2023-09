escuchar

La provincia de Buenos Aires se convirtió en un botín cada vez más preciado para los estrategas de La Libertad Avanza. Con las elecciones de octubre acercándose a pasos agigantados, Javier Milei decidió centrar su campaña en el principal distrito del país con una apuesta de máxima: desbancar a Axel Kicillof del gobierno provincial de la mano de la candidatura de Carolina Píparo. Con recorridas en formato de caravanas, el economista liberal-libertario decidió reforzar su presencia en territorio bonaerense, con la primera y la tercera sección del conurbano como objetivos particulares.

“La agenda de campaña nacional tiene 85% del foco en la provincia de Buenos Aires”, sostienen en La Libertad Avanza, donde están convencidos de que, para que Milei llegue a la presidencia en primera vuelta, se debe capitalizar el “potencial de crecimiento” que observan en ese territorio. “Él sacó 25 puntos, por lo que debería superar los 30 para tener alguna chance”, remarcan. Es un aumento de votos que, de concretarse, además ubicaría a Píparo con grandes chances de pelear la gobernación.

La caravana de Javier Milei en la ciudad de La Plata LLA

El 24,5% obtenido por la exaliada de José Luis Espert envalentó a los libertarios. Ni el más optimista de los propios esperaba un resultado como ese, que terminó por posicionar a la diputada nacional en la carrera por destronar a Kicillof. Rápidamente, las fricciones iniciales entre el principal armador bonaerense, Sebastián Pareja, y la mesa chica del espacio quedaron atrás. “Estamos haciendo un laburo ensamblado, no hay ruidos internos”, aclaran desde el entorno de la candidata a LA NACION. La estrategia pasó a ser una sola: polarizar con el kirchnerismo en desmedro Néstor Grindetti, el candidato de Juntos por el Cambio.

En el equipo bonaerense destacan, además, la performance individual de Píparo. “Carolina fue la segunda candidata más votada a la gobernación de la provincia, algún mérito debe tener”, alardean. Y subrayan un dato: el escaso corte de boleta registrado en las PASO entre Milei y su candidata. “Pese a haber habido un fenómeno similar al de 2015, la boleta de La Libertad Avanza se mantuvo completa. lo que habla de que Carolina fue un buen complemento para Javier en cuanto a candidaturas”, aducen.

Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo en la sesión en Diputados para tratar la Ley de alquileres Fabián Marelli

Un motivo adicional detrás del empuje que tendrá Píparo de cara a octubre es el de evitar que la provincia de Buenos Aires se convierta en “el refugio de La Cámpora”. “Si el único lugar que tiene el kirchnerismo para cascotearnos es la provincia, con el impacto que eso tiene, hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar que ganen”, señalan desde las usinas libertarias. Y recuerdan que el único periodo histórico de los últimos cuarenta años en que se dieron gobiernos de distinto signo político fue de 1999 a 2001, durante la presidencia del radical Fernando De la Rúa y la gobernación del peronista Carlos Ruckauf. “Y ya vimos las consecuencias”, advirtieron.

Fiscalización

La semana que pasó, enviados de Píparo se reunieron con los candidatos a intendente y coordinadores distritales de la primera sección. Según pudo reconstruir LA NACION, durante ese encuentro, que tuvo lugar en Moreno, los respectivos aspirantes libertarios a jefes comunales no pudieron llevarse la certeza de que la candidata visitará todos sus distritos antes del 22 de octubre. Sin embargo, sí se les garantizó un mecanismo de fiscalización más aceitado.

Es que uno de los reclamos principales de los referentes locales fue que, a diferencia de lo ocurrido en las PASO, los listados de fiscales les llegaran a tiempo. “Fue todo muy sobre la hora”, se atajan cerca de Píparo. Y describen que el proceso va mucho más allá de generar un mero contacto con la persona que se anota para fiscalizar. “También tenés que confirmarlos y después capacitarlos, por eso, si te llegan tarde, estás complicado”, apuntan.

Milei con Victoria Villarruel, Carolina Píparo y Nahuel Sotelo en una recorrida en Quilmes

Desde la fuerza libertaria señalan que, a lo largo de los 10 días posteriores a las PASO, hubo un aumento considerable de personas dispuestas a cuidar los votos de La Libertad Avanza. “En la página nacional de convocatoria de fiscales, solo para La Plata, hubo casi 1500 anotados que dijeron que efectivamente van a fiscalizar”, precisan. Es un número equivalente a un aumento de 2000 fiscales solo en la capital provincial, suficientes para garantizar un fiscal por mesa. “Y eso se repite casi en la misma línea en todos los distritos”, añaden.

La capacidad de fiscalización es un tema que inquieta particularmente a Milei. El economista aduce, sin mayores pruebas, haber sido víctima de un sistemático robo de boletas que, sostiene, les valió a perder cinco puntos en las PASO. Pero no hubo denuncias en la Justicia electoral. “Sacamos el 35% de los votos y las viejas prácticas de la política, tanto de los socialistas de buenos modales como los de malos modales, intervinieron activamente haciendo fraude”, despotricó el candidato tras lograr el primer lugar en las primarias.

Javier Milei junto a los coordinadores bonaerenses de cada sección electoral

En el equipo bonaerense de La Libertad Avanza trabajan con la premisa de que pueden alzarse con la victoria en varios de los municipios. “Hay distritos en los que podemos ganar, hay distritos en los que vamos a dar pelea y en todos los distritos vamos a mejorar”, sostienen, convencidos de que lo importante es no cometer errores no forzados y fortalecer la agenda territorial. Y mencionan, en particular, los casos de localidades como Coronel Rosales, Bahía Blanca y Merlo. En ese municipio del oeste del conurbano, el empresario y concejal Eduardo Varela obtuvo el 23%, apenas ocho puntos por detrás del peronista Gustavo Menéndez.

En tanto, si el espacio repite el caudal de votos logrado en las primarias, Milei podría hacerse con once nuevas bancas en la Legislatura bonaerense. Al bloque conformado hoy por Nahuel Sotelo, Guillermo Castello y Moragues Santos, se le sumarían, por la primera sección, Carlos Luayza, Jazmín Carrizo, Ramón “Nene” Vera y Viviana Romano; Sergio Cuervo, María Jalil y Martín Rozas, por la cuarta; Alejandro Carrancio, Sabrina Sabat y Gastón Abonjo, por la quinta; y el director de comunicación digital del espacio, Agustín Romo, por la séptima.

