Milei rechazó emitir más pesos para mejorar la actividad económica

En la cena de la Fundación Faro, el presidente Javier Milei criticó a los economistas que aconsejan incentivar la demanda con emisión para enfrentar la caída en la actividad.

“Tengo sobrante monetario y quieren que emita, es tirar más leña al fuego; son piromaníacos”, afirmó, en referencia al impacto inflacionario que tendría la medida.

Milei admitió que se está discutiendo que “se desacelera el crecimiento, crece menos la demanda de dinero y baja más lentamente la tasa de inflación”. Pero rechazó que la solución sea un aumento de la emisión.

“Los economistas locales no reconocen el shock externo relativo; no reconocen que del otro lado tenemos a los orcos”, agregó.

La Fundación Faro es el think tank libertario liderado por Agustín Laje, amigo personal del mandatario.

Milei y Laje fueron los únicos oradores del encuentro. Allí, el Presidente también se refirió a la elección el domingo en Brasil. “Si las fuerzas del cielo acompañan a Flavio Bolsonaro vamos a dar un paso más en esta internacional de derecha”, anheló.

El Presidente también cuestionó la situación en Europa. Aseveró que el continente europeo “eligió el peor de los caminos: no quiso reformar las jubilaciones, no quiso tener hijos y abrió las fronteras”.

“América va a salvar a Occidente”, afirmó.

En referencia a Europa, Milei volvió a definir al mandatario español como un “ladrón corrupto” y advirtió sobre la “izquierda violenta” en los desmanes en Francia.

La cena, como sucede desde 2024, tuvo lugar en la sede de Puerto Madero del Yacht Club Argentino.

Claudio Belocopitt, de Swiss Medical Group, y Santiago Viola llegan a la cena de la Fundación Faro Nicolás Suárez

Como en las oportunidades anteriores, el acceso estuvo cerrado a la prensa.

Entre el público figuraron empresarios, el Gabinete a pleno, buena parte de la dirigencia libertaria y una fuerte presencia de las Fuerzas del Cielo, lideradas por el asesor presidencial Santiago Caputo.

Patricia Bullrich, al llegar al encuentro de la Fundación Faro Nicolás Suárez

El sector de Caputo es cercano a la Fundación. También estuvo el vocero Adrián Ravier, exdirector de la Fundación, que viene de acompañar a Milei en su gira por España.

En el medio, los invitados degustaron como plato principal roast beef con papas.

Carlos Ruckauf Nicolás Suárez

Desde la Fundación Faro aseguraron que no es una cena de recaudación y sostienen que “la fundación tiene donantes a lo largo del año”.

Cristian Ritondo, al llegar al encuentro de la Fundación Faro Nicolás Suárez

El valor de la entrada es un secreto que se guarda bajo siete llaves junto con la lista de asistentes. En las oportunidades anteriores de la cena, el 13 de noviembre de 2024, y el 4 de agosto y 15 de diciembre de 2025, también con Milei como orador principal, asistieron empresarios como José Luis Manzano (Edenor), Hugo Eurnekian (Corporación América), Martín Migoya y Guibert Englebienne (Globant), Betina Bulgheroni (Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Claudio Belocopitt (Swiss Medical), Sebastián Bagó y representantes de Vista Oil & Gas y Techint, entre otros.

Francisco De Narváez asistió a la cena de la Fundación Faro Nicolás Suárez

El jueves, LA NACION reveló que Manzano compró en España y Estados Unidos el 21% del holding de medios que maneja Javier Negre, cercano a Javier Milei.

La forma de recaudación de la Fundación Faro había quedado bajo la lupa en junio pasado cuando se conoció una intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ) para que le informe quiénes son los donantes que le aportaron casi $5000 millones durante 2024.

Ante la consulta sobre la situación, fuentes cercanas a la cartera de Justicia, de la que depende la IGJ, aseguraron que la situación fue aclarada poco después de que se conoció la notificación. En ese sentido, explicaron que se trató “de una notificación rutinaria y automática” y que la situación “fue solucionada, explicada y cerrado el caso”.

El núcleo duro libertario de Faro

Mientras que Laje es el director ejecutivo, detrás suyo, como subdirector, está el chileno Axel Kaiser, uno de los economistas más admirados por Milei. Kaiser es el autor del concepto de “parásitos mentales”, sobre el que también escribió un libro al que el mandatario supo hacer alusión en distintas oportunidades en diferentes exposiciones.

Horacio Marín, presidente de YPF Nicolás Suárez

En tanto que en su Consejo Internacional sobresalen otros dos nombres por quienes suele mostrar su fuerte afinidad con el mandatario: Alberto Benegas Lynch y el español Jesús Huerta del Soto, a quien vio recientemente en España, durante su última gira.