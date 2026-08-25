Milei recibe a diputados y senadores libertarios en la Casa Rosada, tras ratificar el rumbo frente a su Gabinete

Desde temprano a la tarde, en el Salón Héroes de Malvinas del primer piso de la Casa Rosada ya estaban las sillas dispuestas y un atril localizado en el escenario. Las luces, encendidas. Desde las 17.30, esa sala aloja a diputados y senadores libertarios que se acercaron a la sede del Gobierno desde antes de las 17 a escuchar qué tiene para decirles en privado el presidente Javier Milei.

Un preludio fue lo que ocurrió ayer en la convocatoria al Gabinete, en la que el Presidente se paró frente a sus ministros, hizo una férrea defensa del programa económico y volvió a aclarar que no piensa tocar el plan pese a que esto le juegue en contra en las elecciones 2027. Planteó que eso implicaría “perder credibilidad”.

Al ingresar por Balcarce 50, los legisladores pasaron por el detector de metales y como medida previa debieron dejar sus celulares en sobres papel madera rotulados con sus nombres en fibrón negro. Una vez terminado ese trámite, afuera del salón los esperaron con café, té, y medialunas dulces y saladas.

Jocosas se las vio entrar y salir de la sala abrazadas a las libertarias Virginia Gallardo y Julieta Metral. Medialuna en mano, el diputado Sergio Figliuolo, alias “Tronco”, mantuvo un ida y vuelta de minutos con el senador Joaquín Benegas Lynch. Los ex Pro Sabrina Ajmechet, Silvana Giudici y Luis Petri se acompañaron antes de la llegada de Milei, con un café cada uno.

A las 17.17 personal de Rosada entró un pizarrón con rueditas para escribir con fibrón. Inmediatamente después llegaron la secretaria general, Karina Milei; y el titular de Diputados, Martín Menem. Más atrás, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y después el de Justicia, Juan Mahiques, que ayer faltó a la reunión con sus colegas porque estuvo en Misiones para la puesta en marcha del sistema acusatorio.

Milei arribó a la actividad a las 17.34. Hubo una ovación.

Participan además el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo ”Lule“ Menem. La senadora Patricia Bullrich no estuvo en el arranque pero ya había avisado que llegaba demorada. Desembarcó a las 18.06.

Como una forma de arengar a la tropa propia en la previa de jornadas cargadas en el Congreso, Milei hace las veces de anfitrión. El oficialismo necesita que sus iniciativas caminen sin traspiés, al contrario de lo que pasó con la ley de propiedad privada.

A los diputados la invitación les llegó a través del jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, que fue avisado por Martín Menem. En tanto, Karina Milei se encargó personalmente de notificar a sus senadores más estrechos y también se difundió la convocatoria por el grupo de WhatsApp que comparten los integrantes de la bancada, con Bullrich a la cabeza.

Según fuentes de la primera línea libertaria, Milei no avisó sobre qué temas piensa explayarse, pero esperan un discurso alineado con el de ayer, y también con el de sus últimas apariciones públicas —en el Hotel Alvear y la Bolsa de Comercio de Rosario—, en los que fustigó a quienes ponen objeciones sobre el programa.

Esto cuando dentro del propio oficialismo aparecieron voces como las de Bullrich, Santilli y el propio titular del BCRA, Santiago Bausili, que admitieron la necesidad de acelerar el crecimiento.

La primera instancia legislativa de esta semana será mañana en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo quiere aprobar la ley de inocencia fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Esta última es la que más ocupa a Milei, que cree que abrevará así a su objetivo de blindar el superávit fiscal hacia adelante. Además, buscará darle a la entidad una impronta alineada con sus preceptos económicos.

En tanto, el jueves el oficialismo pretende sesionar en el Senado para aprobar las designaciones de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Cámara Federal porteña, una instancia clave en el trámite de las causas por corrupción en la Argentina.

En la previa del mitin de Milei con sus representantes en el Congreso, en la Casa Rosada se reunió la mesa política, encabezada por Karina Milei.

Ayer fue el primer día de agosto que el Presidente pisó la Casa Rosada. No había pasado por la sede del Ejecutivo desde el 31 de julio.

Hoy, antes de llegar a Balcarce 50, el mandatario pasó horas en redes con un insulto tras otro dirigido a periodistas, a los que tildó de “amontonamiento de mierda”, “mierdas humanas mentirosas”, entre otros descalificativos.

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