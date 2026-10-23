Milei recibió al vicesecretario de Estado de EE.UU., que había mencionado la preocupación de las empresas por la ley Malvinas

Javier Milei recibió este viernes en Casa Rosada al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau y al secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, en un encuentro que se extendió por casi una hora y media en el despacho presidencial.

Poco después de comenzado el encuentro desde Balcarce 50 se difundieron una serie de imágenes del encuentro entre Milei y Landau, quien le entregó un obsequio, e incluso una de ambos con la motosierra del mandatario.

Este jueves, en la previa a su encuentro con el mandatario, Landau, hizo pública la preocupación de las empresas norteamericanas por una parte de la ley de defensa de la soberanía nacional, impulsada por el Poder Ejecutivo en el Congreso.

“Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, afirmó, ante una pregunta de LA NACION y en una conferencia de prensa realizada en el Palacio San Martín, sede de la cancillería.

El proyecto no solo establece sanciones para las compañías Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) que llevan adelante el proyecto Sea Lion en las aguas circundantes de Malvinas, sino también contra compañías asociadas a ellas en otros proyectos.

Para el canciller Pablo Quirno, que acompañó a Landau en la rueda de prensa de este jueves luego de una reunión de trabajo compartida, “hoy existe una ley que el gobierno argentino considera que tiene que ser mejorada, porque justamente no le da a la Argentina las herramientas necesarias en el marco que tenemos, para defender de la mejor manera nuestros intereses en la vida”.

Quirno también enfatizó que el proyecto oficialista “no va en contra de nadie en particular, sino que se le da a las diferentes empresas que quieren operar en Argentina la posibilidad de elegir entre una oportunidad que tiene un potencial muchísimo mayor, de manera legítima, y una operación más riesgosa e ilegítima”, en referencia explícita a las inversiones en Vaca Muerta, y sus diferencias con inversiones en Malvinas.

Milei y Landau, este viernes en Casa Rosada

La admisión pública de Landau fue en línea con lo que el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, ya se había encargado en los últimos días, y según distintas fuentes oficiales, de transmitir a los funcionarios argentinos: la preocupación de Washington, compartida por empresas norteamericanas, por la “laxitud” del Título I del proyecto. Allí se sanciona a empresas vinculadas con las petroleras que trabajan en Malvinas, denunciadas por el gobierno argentino en el Tribunal Internacional del Mar, en Hamburgo.

Del encuentro de este viernes también participaron Quirno; el embajador norteamericano en Buenos Aires, Peter Lamelas; el embajador de la Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford, y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo.

El de este viernes fue el segundo encuentro de esta semana entre ambas administraciones luego de que el miércoles, mientras el mandatario estaba de viaje en España, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei recibiera a Lamelas.

La funcionaria estaba previsto que también participe hoy, pero finalmente no estuvo en la reunión.

Milei y Landau, este miércoles en Casa Rosada

En tanto ayer jueves, poco después de llegar al país, Landau y Segura visitaron el Palacio de Hacienda, en el que fueron recibidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, Oxenford, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.