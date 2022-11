Milman respondió a la acusación de Cristina: “Es un intento desesperado por encontrar un responsable político”

escuchar

El diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman se defendió de las acusaciones de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien dijo que el legislador fue el organizador del atentado contra su vida. Además, aseguró que el video difundido esta mañana por la exmandataria “es una película de fantasía”.

“Se nos acusa de haber pergeñado el atentado contra la vicepresidenta a través de los dichos de una persona. Lo que yo tengo para mostrar es mi historia. Soy una persona de la democracia. Nunca tuve una causa penal. No recuerdo haber pegado una piña desde el colegio primario”, dijo en diálogo con Eduardo Feinmann, por LN+.

El exfuncionario del área de seguridad durante la administración de Cambiemos agregó: “Suponer que yo puedo estar detrás de provocar un atentado contra la vicepresidenta... Fuimos un sábado a la Cámara de Diputados para sacar un comunicado para repudiar el atentado... Es estar viviendo una situación surrealista”.

Sobre la supuesta charla que habría tenido con dos asesoras, contó: “Al bar Casa Blanca voy habitualmente. Está en frente de la Cámara. Pero lo que no es cierto es que haya dicho esas frases. No van con mi personalidad, es inconsistente. La frase que se me achaca es algo que no dije. La frase, supuestamente, la dije el 30 de agosto. Agosto tiene 31 días. El día 31 yo fui a Pinamar a hacer campaña con el intendente de Pinamar y con colegas de ustedes. Fue público. Me volví el primero al mediodía . O sea, cuando ocurrió el atentado estaba en Buenos Aires. No me sirve ni de cuartada, sería un inútil”.

“Además, se me acusa de Nostradamus por haber presentado un pedido de informes en la Cámara de Diputados sobre la custodia de la vicepresidenta. Si yo estuviera detrás de este complot, no presentaría un proyecto de resolución que es un documento público”, siguió Milman y sumó: “ Me preocupé por la custodia de Cristina, del fiscal Mola, del fiscal Luciani y de muchos periodistas. Recordemos que es el momento en el que se terminaban las acusaciones de la Causa Vialidad. Había un clima de amenaza sobre diferentes sectores de la sociedad. A mí no me resultaba difícil darme cuenta de que era necesario que se refuercen las custodias”.

El diputado recordó: “El mismo Ministro de Seguridad había anunciado que le iba a aumentar la custodia, por más que fue un desastre en el momento del atentado, no creo que fuera parte del entramado. Pero sí hay que investigar cómo se movió la custodia, qué paso”.

“ La verdad es que lo que más me duele es la implicancia que esta denuncia tiene sobre mi familia y mis colaboradoras, porque están sufriendo algo que no corresponde. Acá hay una estigmatización de la mujer por haber participado de un concurso de belleza”, sumó el parlamentario y reiteró: “Hay una ensalada en la que se intenta mezclar todo y no se quieren dar cuenta que estamos ante una banda de lúmpenes que buscan ter ascenso social. No se banca que esa sea la real situación. Es algo disparatado. Nosotros somos gente de la democracia que queremos el orden, el cuidado de las personas y estábamos preocupados por su custodia”.

Milman aseguró: “Podemos disentir en un montón de cosas, pero estábamos preocupados de su custodia, como la del fiscal Luciani. Nos preocupamos por una situación social donde se decía “si la meten presa a Cristina, qué quilombo se va a armar”. Ese era el planteo del gobierno, que se iba a descontrolar todo”.

“ Yo ya me presenté en la causa y acusé por falso testimonio a la persona. El cuñado de este testigo, junto a las dos personas que estaban conmigo, negaron en la causa que yo haya dicho esas palabras. Es más, el fiscal de la causa hizo un simulacro de la situación y se sentó en una mesa a dos del lugar donde estábamos para ver si se escuchaba y no se escuchaba nada”, detalló y recordó: “De los testigos falsos, por parte del kirchnerismo, ya estamos acostumbrados a estas situaciones. También el kirchnerismo está malacostumbrado a inventar falsos testigos y testimonios en función de sus objetivos políticos”.

Sobre por qué no acompañó hoy a Patricia Bullrich a un viaje al interior, explicó: “Me bajé del viaje a Rosario porque estoy con neumonía”.

Ante la consulta de qué sintió al ver el video, respondió: “Me pareció poco responsable, por parte de la vicepresidenta, que se hiciera eco de los comentarios de este personaje. Pero también me demostró la desesperación que tiene por encontrarse en un lugar de víctima. Todos lamentamos el episodio del atentado, pero la verdad es que, por suerte, no le pasó nada. Hay una banda, que la Justicia ya tiene determinada, que están presos y probablemente estén muy cerca de llevarlos a juicio. En ese contexto, en un intento desesperado, la vicepresidenta quiere recusar a la jueza porque está por elevar a juicio sin una responsabilidad política que es lo que busca la vicepresidenta ”.

Milman cerró: “La verdad es que tengo la conciencia tranquila. Las personas que me conocen saben quién soy. Tengo la solidez y la tranquilidad que estoy diciendo la verdad. Lo otro es un relato. Ya nos quisieron hacer pasar por procesos similares a la desaparición de personas y no las bancamos. Quieren perjudicar a todo Juntos por el Cambio”.

