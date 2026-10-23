Murió a los 83 años José María García Arecha, exsenador nacional y dirigente radical

Este jueves murió el exsenador nacional y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) José María García Arecha a los 83 años. Nacido en Buenos Aires el 8 de mayo de 1943, “Pepe”, como lo llamaban familiares y amigos, desempeñó diversos cargos en la función pública desde el regreso de la democracia y se destacó como analista y columnista político.

Martillero público de profesión y con estudios de Derecho -carrera que no llegó a finalizar-, en la Universidad del Museo Social Argentino, García Arecha inició su militancia política desde muy joven en las filas de la UCR, pero fue a partir de 1983 cuando empezó a ocupar plazas estatales.

Arecha fue un reconocido militante radical

Ese mismo año fue elegido concejal de la Capital Federal, posición que ocupó hasta 1987, cuando fue designado presidente de Subterráneos de Buenos Aires. A partir de 1991 regresó al Concejo Deliberante porteño encabezando la lista radical, que resultó ampliamente la más votada. En dicho cargo se mantuvo por dos años. Ya en 1995, cuando lo designan presidente de la UCR de la Ciudad de Buenos Aires, renuncia a su banca.

Su salto a la política nacional tuvo lugar en 1997, cuando fue elegido senador nacional por la ciudad. En una primera instancia, se impuso en una interna partidaria y luego fue refrendado por el nuevo órgano surgido con la reforma constitucional de 1994 en la ciudad de Buenos Aires: la Legislatura porteña. García Arecha accedió a esa banca en reemplazo de Fernando de la Rúa, quien había renunciado para desempeñarse como jefe de Gobierno.

De la Rúa fue uno de los personajes que se cruzó en la carrera política de Arecha DYN/EZEQUIEL PONTORIERO

Casado y luego enviudado de Magdalena Ocampo, “Pepe” tuvo tres hijos. A la par de su carrera parlamentaria, supo construir una sólida trayectoria como analista político. Además de ser colaborador de LA NACION, Ámbito Financiero, Notiar, La Nueva Provincia y Democracia, García Arecha publicó el libro “Política y Hechos”.

Desde el portal de Notiar se despidieron el referente radical a través de unas sentidas líneas en donde pudo leerse: “Hoy te despedimos hasta un futuro encuentro. Fuiste un padre ejemplar y un fiel amigo. Abrazo al cielo”.

El velatorio de García Arecha se realizará este viernes en Casa América, ubicado sobre la calle Acevedo 1120, en el barrio porteño de Villa Crespo, entre las 17 y las 20. El entierro se desarrollará el día sábado 24 a partir de las 10 de la mañana en el cementerio Jardín de Paz.