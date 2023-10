escuchar

La precandidata a presidenta por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, acusó en la tarde del martes a Patricia Bullrich, su rival de Juntos por el Cambio en las elecciones de octubre, de haber difundido una fake news en su contra diciendo que se negó a realizar un minuto de silencio por las víctimas de Israel durante el debate presidencial. “Eso es mentira. Que demuestre de dónde lo sacó”, sentenció la diputada.

“Esto no lo puedo dejar pasar, aunque de un burro solo se puede esperar una patada, como dice el dicho popular. Patricia Bullrich ha demostrado una bajeza pocas veces vista. Por eso hoy vimos que toda su bancada vino a atacar a la izquierda. Porque están encubriendo a esa señora que largó una verdadera fake news en nuestra contra diciendo que nos negamos a un minuto de silencio por las víctimas de Israel”, acusó Bregman al final de su exposición en plena sesión en Diputados.

“Eso es mentira. Que demuestre de dónde lo sacó. Se cree que porque tiene periodistas que no chequean y otros directamente debidamente ornamentados, puede decir lo que quiera. A nosotros no nos va a callar, sus mentiras no nos van a parar. Mucho menos ella que tiene a Fargosi en sus listas, quien me acusaba de militante judía en la izquierda, un verdadero antisemita. ¿Me va a venir a hablar a mí?”, cuestionó con dureza la precandidata presidencial.

“¿Me va a decir lo que tengo que decir? Nos vamos a seguir expresando libremente como siempre hizo la izquierda y con nosotros nada, con esa gente nada ninguna unidad. Solo luchar y reivindicar a los 30 mil detenidos desaparecidos, porque fue un genocidio”, concluyó Bregman ante el resto de los diputados.

En tanto, desde el Frente de Izquierda emitieron un comunicado en el que informaron que los representantes designados por Bregman ante la Cámara Nacional Electoral para organizar los Debates presidenciales presentaron este martes un escrito ante la justicia electoral solicitando que se emita “en forma inmediata una aclaración pública para dejar claro que, en el marco de la organización del Debate Presidencial, nunca se le propuso a la candidata Myriam Bregman ni a alguien de su equipo un minuto de silencio en homenaje a las víctimas civiles de Israel”.

Las declaraciones de Bregman se dan luego de difundirse que los candidatos no habían llegado a un consenso por un minuto de silencio en solidaridad a las víctimas mortales israelíes.

La palabra de los candidatos en el Debate Presidencial sobre el conflicto entre Israel y Palestina

A pesar de ello, los cinco candidatos a presidente hicieron mención al tema al comienzo del debate que se celebró en la Facultad de Derecho.

Quien habló en primer lugar fue Javier Milei, candidato de la Libertad Avanza, el cual se pronunció en favor de los israelíes: “Mi solidaridad para Israel y su pleno derecho a defender su territorio del ataque de los terroristas”. En la misma sintonía, se expresó Patricia Bullrich: “Me solidarizo con el pueblo de Israel en este triste momento debido al ataque terrorista de Hamas”.

En línea con los anteriores candidatos, tanto Sergio Massa como Juan Schiaretti también remarcaron su apoyo a Israel, algo en lo que no coincidió Myriam Bregman: “Nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tiene como base la política de Estado de Israel de ocupación y apartheid contra el pueblo palestino”, dijo la candidata de izquierda.

