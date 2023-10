escuchar

En la intersección de las calles 7 y 46 de la ciudad de La Plata, el Frente de Izquierda - Unidad (FIT-U) le puso punto final a su campaña. La candidata a la presidencia, Myriam Bregman, que se impuso en la interna del espacio frente a Gabriel Solano, llamó a votar “con convicción” contra el “ajuste” y el “saqueo extractivista” y en favor de los “derechos de las mujeres”.

“Estamos en un momento donde es muy importante mostrar que la izquierda es una alternativa, que sólo una de las cinco listas que se presentan en octubre no es cómplice del ajuste y la pobreza”, sostuvo Bregman. “Llamamos a que nos acompañen quienes creen que no hay que seguir sometidos al FMI, quienes enfrentan el saqueo extractivista, quienes defienden los derechos de las mujeres, a las y los trabajadores que ven todos los días cómo sus salarios caen mientras las empresas amasan fortunas”, convocó la exdiputada. “Nuestro llamado es a votar con convicciones, a votar sin resignación, para fortalecer la lucha del pueblo trabajador para enfrentar la intensificación del ajuste que se viene después de las elecciones e imponer una nueva orientación favorable a los intereses de la mayoría del pueblo”, completó.

Estuvieron presentes Nicolás del Caño, el segundo en la fórmula de la izquierda y excandidato a la presidencia por el mismo espacio, y el postulante a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, Rubén “Pollo” Sobrero, además de otros candidatos que integran las listas del FIT-U, una coalición que reúne a cuatro espacios distintos de la izquierda.

“La única lista que plantea que el ajuste no lo pague el pueblo es el Frente de Izquierda”, remarcó del Caño. “Porque los demás candidatos plantean seguir el mismo camino de ajuste para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional, para seguir sometidos al poder económico, por eso es importante que todos los trabajadores y trabajadoras, la juventud, apoyen este domingo 22 de octubre a la única lista que plantea que esta crisis la tienen que pagar los que la generaron, los grandes empresarios, los bancos, el FMI y sus políticos, y no el pueblo trabajador”, completó, en línea con el slogan de campaña “ni cómplices, ni sometidos”, que recorrió toda la campaña del FIT-U.

En la previa al cierre de campaña, cerca de las 13:30, los candidatos se reunieron con trabajadores en la planta Mondelez, en Pacheco. “Mientras el resto de los candidatos responde a los intereses del poder económico, nuestras listas están repletas de trabajadores”, señalaron.

Empezamos el cierre de campaña con @myriambregman y @NicolasdelCano, junto a decenas de trabajadores en las puertas de la fábrica Mondelez - Pacheco.



Mientras el resto de candidatos responde a los intereses del poder económico, nuestras listas están repletas de trabajadores ✊🏼🚩 pic.twitter.com/QkG5aCENXh — Frente de Izquierda Unidad (@Fte_Izquierda) October 19, 2023

Por su parte, la candidata a la jefatura porteña, Vanina Biasi cerró también su campaña frente al Obelisco porteño, acompañada de los candidatos a legisladores Gabriel Solano, Celeste Fierro y Alejandro Lipcovich.

La performance de Bregman en el primer debate presidencial -donde dejó algunas de las frases que recorrieron las redes sociales, como la de “gatito mimoso”, en alusión al líder libertario Javier Milei- colisionó con su inicio en la segunda puja entre los candidatos, cuya antesala estuvo marcada por el ataque que el grupo terrorista Hamas lanzó sobre Israel. Mientras todos los candidatos manifestaron su repudio al ataque y se solidarizaron con el pueblo de Israel, la candidata del FIT-U mostró una postura en favor de Palestina: “Nos duelen las víctimas civiles, que ocurren en un conflicto que tiene como base la política del estado de Israel de ocupación contra el pueblo palestino”, señaló.

Cierre de campaña del FIT

El desafío de la izquierda radica en que sus números -cosecharon un 2,6% en las PASO- no se vean reducidos el próximo domingo, es decir, que el escenario de tercios que quedó preliminarmente bosquejado entre las principales fuerzas el pasado 13 de agosto no opere como un polo magnético que le quite el apoyo conseguido.

