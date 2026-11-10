Neuquén abrirá el calendario electoral: convocó a elecciones para febrero

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Mediante el Decreto 1860, el gobernador Rolando Figueroa oficializó la convocatoria a elecciones provinciales en Neuquén para el domingo 14 de febrero de 2027. Con esta resolución, la provincia patagónica se convertirá en el primer distrito del país en concurrir a las urnas en el año electoral.

El intendente de la ciudad capital, Mariano Gaido, acompañó la medida acoplando los comicios municipales a la misma fecha. Así, Figueroa rescató la tradicional táctica política del Movimiento Popular Neuquino de votar con antelación para “neuquinizar” el debate y neutralizar el arrastre de las boletas presidenciales de los partidos nacionales.

La decisión tomó por sorpresa a la conducción de La Libertad Avanza (LLA) y generó tensión con la Casa Rosada, ya que expone al espacio de Javier Milei al riesgo de iniciar el año electoral con un eventual traspié en un distrito clave impulsado por la bonanza de Vaca Muerta.

Para disputarle la reelección a la coalición oficialista de Figueroa (La Neuquinidad / Comunidad), LLA analiza distintas alternativas. La senadora libertaria Nadia Márquez, respaldada por Karina Milei, asomaba como la opción favorita; sin embargo, enfrenta un escollo legal por la ley provincial de Ficha Limpia.

La normativa impide postulaciones a quienes hayan sido beneficiados con una suspensión del juicio a prueba (probation), beneficio al que Márquez recurrió en 2013 en una causa por títulos educativos sin validez oficial. Ante esta inhabilitación legal y los acotados tiempos judiciales para revertirla, cobra fuerza la opción de llevar como candidato al senador Pablo Cervi, referente de origen radical alineado con los libertarios.

Karina Milei afilió a LLA a Pablo Cervi con la compañía de Nadia Márquez Prensa Gobierno

El espacio evalúa si Cervi competirá por la gobernación o por la intendencia de Neuquén Capital, mientras armadores libertarios sugieren que también podrían concentrar esfuerzos en ganar municipios y bancas legislativas. En cuanto al peronismo local, llega al proceso atravesado por una acentuada fragmentación interna.

La decisión de Neuquén acelera los plazos en la Patagonia, donde predomina la intención de separar las elecciones provinciales para evitar la polarización nacional y discutir agendas locales. En Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck confirmó el desdoblamiento y delimitó la fecha de votación a la ventana entre la segunda quincena de mayo y fines de junio. Explicó que el cronograma responderá a condicionantes climáticos de la región y a la necesidad de debatir proyectos locales sin la “contaminación” de la política nacional.

Weretilneck ha mantenido su posible candidatura a la gobernación en reserva y como una incógnita. El mandatario dejó abierta la posibilidad de que otro dirigente de su espacio político, Juntos Somos Río Negro (JSRN), compita por la sucesión provincial en 2027. Al ser consultado sobre si buscará la reelección, Weretilneck expresó: “Juntos tiene muchos buenos candidatos y líderes locales. Entonces, yo no cerraría una candidatura en este tiempo, porque creo que tenemos mucho para ofrecer a los rionegrinos y yo soy uno más”.

De esta manera, Weretilneck enfatizó que el oficialismo rionegrino cuenta con varios liderazgos y que la definición de las listas se definirá más adelante, mientras concentran sus esfuerzos en la gestión.

En tanto, en Chubut, el gobernador Ignacio Torres evalúa realizar las elecciones en agosto (o entre julio y agosto), condicionado a si se mantienen o eliminan las PASO nacionales. Torres ratificó que competirá con el sello provincial Despierta Chubut para despegar la contienda local de liderazgos nacionales.

Santa Cruz es la única excepción. Aún no formalizó su esquema, dado que la Legislatura debate un nuevo Código Electoral tras la derogación de la Ley de Lemas. No obstante, el gobernador Claudio Vidal planteó la posibilidad de votar en octubre, de manera concurrente con las elecciones presidenciales.

En Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella ratificó que los comicios se mantendrán desdoblados entre mayo y julio, en cumplimiento del mandato constitucional provincial.