Nicolás Pino celebró la presencia de Milei, pero pidió el fin de las retenciones

Escuchar

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, celebró la presencia del presidente Javier Milei en la ceremonia de apertura de la Exposición Rural y dijo que la gente del campo tiene paciencia con el nuevo gobierno, como lo tiene quienes lo votaron. “Las autoridades locales tomaron medidas positivas para el sector, estamos expectantes a medidas en ese sentido”, señaló Pino en su discurso.

Sin embargo, el titular de la Sociedad Rural le reclamó al Presidente por las retenciones, que, dijo “desalientan la producción”. “Si el Gobierno levantara las trabas crecería la oferta y bajarían los precios”, estimó Pino. “ Los productores necesitamos la certeza de que eliminará las retenciones, si seguimos trabajando es porque confiamos en su gobierno ”, señaló, apuntando directamente hacia el primer mandatario.

“Los productores seguimos agobiados con las retenciones: son un impuesto distorsivo, confiscatorio y arcaico, aplicado intermitentemente en la Argentina desde el siglo 19 que saquea a los productores. Si se eliminara surgiría la respuesta inmediata de aumento de la producción, del empleo y la recaudación de otros impuestos más equitativos”, detalló y lamentó: “En cambio, lo que producen es el desaliento y la desaparición del productor agropecuario”.

El presidente de la Sociedad Rural le reclamó a Milei por las retenciones agropecuarias. Fabián Marelli - LA NACION

“El campo combate la pobreza produciendo, pero los gobiernos se caracterizaron por una mala gestión endémica del problema”, añadió y marcó: “Hablamos desde una postura esperanzadora pero realista, podríamos centrarnos en la queja y el reclamo -que existirían motivos suficientes-, pero en cambio preferimos apelar a la paciencia del hombre y la mujer el campo”.

Así, destacó el rol de los productores y aseguró que no son “especuladores o magnates egoístas que se sientan sobre la soja y no liquidan sus productos, sino “personas eficientes en el manejo de lo que producen. “¿En qué rama de la actividad económica se liquida sin más la producción entera, que debe garantizar la vida de la empresa y su personal durante todo el año? Que no se llame especulación a lo que es, simplemente, sana y buena administración”.

Noticia en desarrollo

LA NACION