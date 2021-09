“No dejar que las operaciones mediáticas instalen un caos que no existe”: la explicación de un intendente del conurbano a las renuncias

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, acusó a la prensa de ser la responsable de inventar una crisis a raíz de las renuncias que presentaron los integrantes kirchneristas del gabinete de Alberto Fernández y aseguró que hay unidad dentro del Frente de Todos.

A través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, Menéndez sostuvo: “Unidad, humildad, serenidad, generosidad, aceptar el mensaje de las urnas, actuar en consecuencia, cambiar el rumbo en lo que sea necesario, profundizar lo que se hizo bien, trabajar muy fuerte para cumplir con el programa de gobierno que le presentamos a la sociedad argentina en 2019 antes de que apareciera la pandemia, no dividirnos por ningún motivo, respaldar sin restricciones ni medias tintas al presidente Alberto Fernández, a todo su Gabinete y al Frente de Todos”.

“La decisión de los compañeros ministros en Nación y Provincia que pusieron a disposición su renuncia. De una actitud noble quieren inventar una crisis. No entrar en el juego de los miserables de la política. No dejar que las operaciones mediáticas instalen un caos que no existe. A trabajar el triple por el maravilloso Pueblo Argentino”, sumó el intendente del conurbano.

Por otra parte, tras horas de tensión e incertidumbre el presidente Alberto Fernández recibió hoy un amplio respaldo de parte de funcionarios, legisladores, intendentes y sindicalistas, luego de conocerse que varios ministros del Gabinete nacional pusieron su renuncia a disposición del jefe de Estado.

Una de las primeras muestras llegó de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien, a través de las redes sociales, declaró: “Todo mi apoyo a @alferdez, síntesis de la unidad popular para lograr el país que queremos”.

En su cuenta de Twitter, Frederic también resaltó: “El @FrenteDeTodos es la garantía para que la voluntad del pueblo expresada en 2019 sea una realidad”.

Frederic fue una de las funcionarias que acudió esta tarde a una reunión en Casa Rosada, al igual que otros ministros, luego de conocerse la decisión de algunos miembros del Gabinete de poner su renuncia “a disposición” del Presidente, tras los resultados de las PASO del domingo pasado.

De igual manera, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, manifestó su “total e incondicional” apoyo al mandatario nacional, en declaraciones a la prensa.

“Mi total e incondicional apoyo al Presidente Alberto Fernández por todo lo que representó como la síntesis de lo que votó el pueblo en 2019”, dijo Moroni, quien también participó de las reuniones que se desarrollan en la sede de Gobierno.

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, con quien el Presidente almorzó hoy en ese partido bonaerense, también dio una muestra de respaldo.

“Hoy recibí en el @MuniJoseCPaz al presidente @alferdez, con quién recorrimos el distrito y dialogamos sobre la actualidad. Siempre es grato contar con su presencia en el municipio y continuar trabajando codo a codo”, escribió Ishii en Twitter.

Otro jefe comunal, Julio Zamora, de Tigre, afirmó: “En este tiempo difícil, quiero expresar mi apoyo a nuestro presidente @alferdez. Bajo su conducción, vamos a seguir trabajando unidos para la reconstrucción de la Argentina”.

También, la Mesa Ejecutiva Nacional del Movimiento Evita manifestó su “apoyo contundente” a Fernández y pidió una “dirigencia fuerte” que exprese “la necesidad de diálogo económico y social”, además de “trabajo mancomunado”.

“Desde el Movimiento Evita, en toda su extensión territorial y federal, expresamos nuestro apoyo contundente al Presidente de la Nación Argentina, compañero Alberto Fernández”, expresaron en un comunicado que difundieron a través de sus cuentas en redes sociales.

Según el espacio, “el mensaje autocrítico, conciliador y racional” del Presidente el domingo último luego de conocidos los resultados de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) “es la dirección correcta” a tomar “para escuchar las demandas de nuestro pueblo”.

“Creemos que la discordia poco ayuda a la reconstrucción de un país que está atravesando una de las peores crisis de nuestra historia”, aseguraron.

Los dirigentes nucleados en la Mesa Ejecutiva se refirieron también a la necesidad de una “dirigencia fuerte” que a su vez exprese “la necesidad de diálogo económico y social” que permita “encontrar una salida” a la crisis actual “de la mano del trabajo y la producción”.

“Las pujas internas de la dirigencia política no deben entorpecer la urgente necesidad de trabajo mancomunado, generoso y sacrificado para impulsar el crecimiento económico y la justicia social que demanda nuestra sociedad”, agregaron.

Otras voces de respaldo que se advirtieron en las redes sociales fueron la del vicegobernador de Corrientes, Gustavo Canteros; la del titular de Cascos Blancos, Gabriel Fuks, y las de los senadores Edgardo Kueider, Camau Espinola y Sergio Leavy.

Entre otros elogios, definieron a Fernández como “el único dirigente que puede garantizar el equilibrio en la coalición de gobierno y conducir el país hacia la reconstrucción”, valoraron su “compromiso con poner a la Argentina de pie” y pidieron además no “temerle al diálogo y al debate interno”.

