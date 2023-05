“No soportan los límites”: el mensaje de Mauricio Macri contra los “gobiernos feudales” de Tucumán y San Juan tras la suspensión de elecciones

escuchar

El expresidente Mauricio Macri celebró hoy el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones a gobernador que se iban a realizar el domingo que viene en Tucumán y San Juan. “Le pone un límite al abuso de poder en provincias cuyo sistema de gobierno ha sido calificado con la metáfora de feudales, por el poder casi absoluto que acumulan los gobernadores”, dijo Macri en una publicación en redes sociales, titulada “No soportan que les pongan límites”.

Además, Macri criticó la reacción del Gobierno tras la medida. “Como siempre, una de las cuestiones más deprimentes de estos episodios es la reacción del gobierno y, en especial, del presidente Fernández. No toleran que un poder del Estado les ponga límites, aunque su trabajo constitucional sea precisamente ése. No sólo critican el fallo: critican la misma legitimidad de la Corte para decidir. Esa conducta, del presidente y la coalición de gobierno, es antidemocrática”, dijo el exmandatario.

“La Corte Suprema es el árbitro de nuestra vida en común. Es la que aplica las reglas del partido que jugamos todos los días. Podemos estar en desacuerdo con sus fallos, como podemos dudar de si una mano fue penal o no. Pero no podemos cuestionar la legitimidad del árbitro o parar el partido para pedir que pongan a otro. Sin la autoridad del árbitro nos quedamos sin reglas en el fútbol, no se puede jugar. Sin la independencia y la legitimidad de la Corte Suprema, nos quedamos sin reglas en la política y en nuestra convivencia, y tampoco se puede jugar”.

NO SOPORTAN QUE LES PONGAN LÍMITES Esta decisión le pone un límite al abuso de poder en provincias cuyo sistema de... Posted by Mauricio Macri on Wednesday, May 10, 2023

El presidente Alberto Fernández había cuestionado ayer en duros términos el fallo de la Corte. Lo calificó como “una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias”. Lo hizo a través de un comunicado oficial de la Casa Rosada, que después tuiteó el propio mandatario. Hoy reforzó su rechazo a través de cadena nacional. “La Corte adecúa sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición”, señaló el jefe del Estado, que aventuró que en ambos distritos se preveía el triunfo del peronismo.

El Presidente, además, vinculó el fallo a una opinión previa de Mauricio Macri. “Tampoco puedo dejar de observar que el fallo deviene inmediatamente después de que Mauricio Macri tratara de “feudos” a las provincias norteñas en las que su espacio político preveía derrotas”, dijo. Y agregó: “Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes”. Los acusó, además, de ser “el brazo operativo de la oposición”.

El fallo de la Corte, comunicado el martes a la tarde, trastocó el cronograma electoral. Con los votos su presidente Horacio Rosatti y los jueces Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, el Máximo Tribunal resolvió dictar dos medidas cautelares en Tucumán y en San Juan a partir de presentaciones de opositores que discuten la constitucionalidad de las candidaturas del sanjuanino Uñac y el tucumano Manzur.

Juan Manzur y Sergio Uñac Archivo

Uñac cumplió dos mandatos como gobernador de San Juan y aspira a un tercer turno, objetado por sus opositores. Antes había sido vicegobernador (2011-2015). Recuerda la Corte en su fallo que el artículo 175 de la Constitución provincial dispone que “el Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces”. El Tribunal Supremo sanjuanino lo autorizó a competir, pero quienes se oponen dicen que se hizo una interpretación errónea del precepto constitucional.

En el caso de Manzur, fue dos veces consecutivas vicegobernador (entre 2007 y 2015) y dos veces gobernador (2015 hasta hoy). Ahora se anotó como compañero de fórmula de Osvaldo Jaldo (su actual número dos). La Constitución local sostiene: “El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán reelectos por un período consecutivo. El Vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido Gobernador y ser reelecto por un período consecutivo. Si el Gobernador ha sido reelecto para un segundo período consecutivo no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un período. Lo mismo resulta de aplicación para el cargo de Vicegobernador”.

Los jueces no resolvieron sobre el fondo de la cuestión, pero consideraron que las dos causas corresponden “a la competencia originaria de esta Corte prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional”. Como las elecciones son en cinco días, ordenan suspenderlas -en el tramo de gobernador y vice- hasta la sentencia definitiva que establezca si Uñac y/o Manzur pueden o no ser candidatos.

No tienen plazo, pero se espera que resuelva en el correr de este mes. Por lógica, el gobierno provincial solo podrá fijar una nueva fecha cuando se conozca la sentencia.

LA NACION