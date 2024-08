Los senadores se aumentaron la dieta, ganarán $9 millones por mes y recibieron fuertes críticas de Milei

Escuchar

En virtud de las últimas paritarias celebradas entre las autoridades de ambas cámaras del Congreso y los gremios del personal legislativo, los senadores cobrarán un aumento en sus dietas que llevará sus ingresos mensuales a $9 millones en bruto que, con los descuentos, quedarán en casi $8 millones por mes.

En el Senado, las dietas de los 72 legisladores están “enganchadas” a los aumentos que dispongan las paritarias del sector; así lo dispusieron los propios senadores en una resolución que se votó en el recinto en abril pasado, cuando triplicaron sus dietas y las llevaron a $8 millones mensuales en bruto.

El último acuerdo paritario arrojó una suba de 6,5% en dos tramos. El primero será retroactivo al 1° de julio y fue fijado en 3,5 % y el segundo es del 3 % restante y comenzará a regir desde el 1° de agosto. Ese incremento comenzó a percibirse con las dietas de este mes, que treparon a $9 millones mensuales.

Pese a que los bloques de La Libertad Avanza, Pro y la UCR habían prometido hace meses que convocarían a sesión especial para dar de baja la resolución y “desenganchar” sus dietas de los aumentos acordados en paritarias, esto nunca ocurrió.

Según trascendió de fuentes de la presidencia del cuerpo, Victoria Villarruel intentó postergar la firma del convenio paritario a la espera de un gesto de los senadores para “desenganchar” sus dietas de los aumentos salariales para el personal legislativo. Sin embargo, ese gesto no llegó, por lo que Villarruel, en función de la resolución votada por los senadores en abril, debió trasladar las subas de los empleados a los ingresos de los legisladores.

Tras la difusión del aumento, el presidente Javier Milei reprodujo mensajes de usuarios de las redes con críticas e insultos a los senadores. Entre ellos, uno que expresaba: “Gracias Martín Menem por desenganchar los aumentos de los diputados y no permitir que se aumenten y ganen la locura que ganan las ratas de los senadores”.

Luego publicó un texto de su autoría: “Expreso mi máximo repudio al vergonzoso aumento de sueldo que acaba de ocurrir en la Cámara de Senadores. Hace poco se habían aumento el sueldo a 7 millones de pesos pero parece que no les alcanza: hoy se aumentaron el sueldo a 9 MILLONES”, escribió el Presidente.

Milei comparó con los sueldos que cobran en el Ejecutivo nacional. “Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento de sueldo para Ministros, Secretarios o Subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio. ¿Por qué? Porque ésta administración entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos”, detalló.

“¿Quién cobra 9 palos por mes? NADIE. Mientras millones de compatriotas se esfuerzan por salir adelante tras la catástrofe económica generada por Sergio Massa, la Cámara de Senadores debería tener empatía con los argentinos y no tomarles el pelo aumentandose el sueldo todos los meses. Parece que no comprenden que el sueldo que perciben sale de los impuestos que pagan todos los argentinos. Cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla, es traición al pueblo trabajador. Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias. Repudio cada una de las firmas que dieron lugar a éste despilfarro a favor de los politicos y en contra de los argentinos. No se quien fue el responsable de semejante burla pero quienes han avalado estos atropellos a los trabajadores sufriran las consecuencias en las urnas cuando el pueblo se exprese mediante el voto”, concluyó Milei.

