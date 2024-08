Aumento a senadores | Grabois arremetió contra sus compañeros de UP y le dejó un mensaje a Milei

Escuchar

El dirigente social Juan Grabois hizo un ferviente descargo después de que los senadores tuvieran un nuevo aumento de sueldos, de $9.000.000 en bruto y aproximadamente $7.800.000 en mano, ya que están atados a los incrementos que percibe el personal legislativo, en este caso de 3,5% en julio y 3% en agosto. En su mensaje, el líder del Frente Patria Grande consideró “un afano” esta suba y no solo cargó contra el presidente Javier Milei, sino que también hizo un fuerte llamado de atención a sus compañeros de Unión por la Patria (UP).

“Si no te da vergüenza cobrar nueve palos en nombre de ‘la libertad’ o de la justicia social mientras un 1,5 millón de pibes se van a dormir sin comer, estamos mal, loco. Es un afano”, se quejó Grabois el lunes por la noche, luego de que trascendiera este nuevo salto en el sueldo de los senadores, que no se aplica en Diputados de igual forma debido a que no están acoplados a los trabajadores legislativos. En ese caso, el salario es de aproximadamente $4.000.000 y se está por liquidar el tercer tramo de un incremento que en julio los legisladores acordaron con Martín Menem, quien preside el cuerpo.

Bajo la premisa de que “ni en Europa” los parlamentarios cobran este tipo de haberes, pese a que no tienen 55% de pobres como en la Argentina, Grabois enfatizó: “Sobre todo si sos de UP, porque estás para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, no la injusticia y los privilegios. Nueve palos, ¿estamos todos locos? Entre la libertad de morirte de hambre del gobierno empobrecedor y la disociación con la realidad de la casta nunca ajustada vamos derechito a la disolución nacional”.

No fue solo eso. A continuación marcó: “Espero que mis compañeros de Unión por la Patria rechacen esta mierda, lo donen, lo devuelvan, pero basta de escupirle en la cara a la gente que no da más”, pidió el dirigente social de extracción kirchnerista, que para cerrar le giró un mensaje al Presidente. “Milei no te hagas el gil porque tu partido preside ambas Cámaras del Congreso”.

Si no te da vergüenza cobrar nueve palos en nombre de "la libertad" o de la justicia social mientras un 1,5 millón de pibes se van a dormir sin comer estamos mal loco. Es un afano. Ni en Europa cobran así y no tienen 55% de pobres. Seas de LLA, JxC o UP es indigno. Sobre todo si… — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 20, 2024

La reacción de Grabois se dio poco después que la que protagonizó el propio Presidente, quien apuntó contra los integrantes de la Cámara alta por este incremento de 6,5% en total y deslizó que la mayoría no trabaja en el nivel que sería necesario para ganar esos sueldos.

Según Milei, el aumento de los senadores “es una traición al pueblo trabajador”. Dijo también que eso implicaba que “la casta política se negaba a soltar sus privilegios” y repudió “cada una de las firmas que dieron lugar a este despilfarro”.

“No sé quién fue el responsable de semejante burla, pero quienes han avalado estos atropellos a los trabajadores sufrirán las consecuencias en las urnas cuando el pueblo se exprese mediante el voto”, deslizó el líder libertario, en lo que pareció además una crítica velada a su número dos, la vice Victoria Villarruel, la titular del Senado.

Cuando se dio la suba, desde la presidencia del cuerpo dejaron trascender que Villarruel había pedido a los senadores que se desacoplen de la paritaria de los legislativos, pero que la desoyeron, por lo que empezó a correr el incremento.

Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento de sueldo para Ministros, Secretarios o Subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de… — Javier Milei (@JMilei) August 19, 2024

