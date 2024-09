Nuevo testigo: el martes declarará otro médico que vio el moretón en el ojo de Fabiola Yañez

Escuchar

A partir de las pruebas ya integradas a la causa de Fabiola Yañez y de la declaración del extitular de la Unidad Médica Presidencial (UPM) Federico Saavedra, el fiscal Ramiro González citó para el martes próximo a otro profesional de la salud. Se trata de Federico Alem, también miembro del equipo médico abocado a Alberto Fernández y su familia hasta el 10 de diciembre último.

Alem ingresó junto a Saavedra el 30 de junio de 2021 al chalet presidencial, por lo que, según lo que dijo el médico ayer, él también vio el párpado inferior y parte del pómulo de color verde amarillento .

Sin embargo, Alem entró en contacto con el tratamiento para que se desinflame y reduzca el color del hematoma antes de esa fecha. Él fue el que solicitó, el 26 de junio -el mismo día en el que Fabiola se comunicó con Saavedra por el ojo-, los medicamentos para la primera dama.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez Spencer Platt - Getty Images South America

En los libros que la Presidencia actual envió a la fiscalía, con el detalle sobre los registros de los médicos de la UMP, se dejó asentado el 26 de junio Alem hizo una llamada y solicitó una receta de heparina (una sustancia que demora la aparición de coágulos) y árnica . El día siguiente a la visita, que se concretó el 30 de junio, hay una anotación por un envío a la primera dama un frasco de árnica, una caja de un medicamento antiespasmódico y una droga que contiene clonazepam.

La visita al chalet tuvo varios objetivos. El principal, como dio a conocer LA NACION, era conversar con la pareja acerca de los consentimientos informados para el tratamiento de fertilización in vitro que ya habían comenzado. El segundo era ver el moretón. En tercer lugar, Saavedra quería presentarles a Alem y transmitirles que era de su confianza, comentarles su trayectoria y quién era .

Saavedra declaró que ningún subordinado de su equipo le comunicó o dejó novedades de haber tratado a Fabiola Yañez por lastimaduras semejantes a la única que vio, que fue la del ojo. Sin embargo, los ingresos en los libros dan cuenta de que se recetaron múltiples veces psicofármacos por situaciones como “crisis de angustia” .

Fabiola Yañez y Alberto Fernández con Dylan y Prócer, el otro perro de la pareja, en Olivos Instagram

Las preguntas que la fiscalía preparará para Alem estarán enfocadas en la visita del 30 de junio en la sala del living de la casa principal de la quinta de Olivos. El titular de la UMP dio su versión detallada sobre los hechos de esa consulta. Describió el ambiente como “cordial, jocoso y amable” y recordó que la pareja presidencial estaba de la mano o abrazada .

Apuntó, además, que los médicos les preguntaron qué había ocurrido y que ellos les contestaron que “había sido un golpe involuntario accidental en la cama” . Habrá que ver si Alem recuerda esa misma respuesta, o si ahonda en precisiones sobre quién dio la explicación y si se refirieron a que Alberto Fernández la había golpeado sin querer o si había sido ella sola contra algún objeto.

“Había sido un golpe sin querer en el dormitorio, en la intimidad”, sostuvo Saavedra. También podrán contrastar si Alem lo consideró un “relato natural”, “sincero, sin “controversia”, como lo detalló Saavedra, que agregó que era un “un contexto sumamente amigable”.

Próximos testigos

El martes también declarará Florencia Aguirre, la esteticista que sería la única, según la querella, que habría tratado a Yañez. Saavedra no hizo mención a que le hayan referido que el moretón fue provocado por una intervención con agujas en la zona, como dejó trascender el entorno de Fernández . Será un testimonio importante, porque se abordarán cuestiones como qué tratamientos realizaba la primera dama y si dejaban marcas como las que se vio en la foto.

El jueves llegará la testimonial más controversial, la de Sofía Pacchi. La examiga de Yañez fue apuntada como causa de conflictos entre la pareja y no concluyó en buenos términos su relación con la ex primera dama. Al contrario, no parece haber creído que Fernández la haya golpeado, por lo menos en un primer momento. Pacchi se contactó con el expresidente luego de que trascendiera lo que el juez Julián Ercolini había encontrado en el teléfono de Cantero y le dijo: “No puedo creer lo que te hizo” , “es una locura. Vos y yo sabemos la verdad, que esto no existió” y “estoy a tu disposición”.

LA NACION