Ya ni los feriados alcanzan para que el Gobierno y los actores políticos y económicos de la Argentina puedan relajarse. Las recientes turbulencias de los mercados y, especialmente, el temblor del viernes pasado, que impactó de lleno en el país, le ponen a este lunes 23 de noviembre una carga adicional de estrés.

El riesgo país por encima de los mil puntos con los que cerró la semana es el síntoma de una situación más compleja, que tiene muchos componentes externos. El problema mayor para el Gobierno es que no se trata sólo de situaciones exógenas las que están causando un impacto notable sobre la prima de riesgo argentina y sobre el tipo de cambio, sino que el país arrastra, como se popularizó en tiempos de pandemia, varias comorbilidades propias que agravan el cuadro frente a la situación de otros países emergentes menos afectados.

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Por una cuestión de temporalidad y urgencia, de todas maneras, el factor externo sería el primero de los cinco desafíos que tiene por estas horas frente a sí el Gobierno, ya que parece haber una convergencia de situaciones internacionales que le han dado volatilidad a la plaza financiera y abierto nuevos interrogantes.

En este punto, el reacomodamiento de Brasil, tras las elecciones en las que Lula da Silva logró su tercera reelección, aportó una cuota extra de presión sobre el dólar acá, ante la devaluación del real. La condición de principal socio comercial tiene singular e inmediato efecto.

En este contexto, el segundo reto es que el oficialismo debe afrontar las nuevas dificultades con la palabra devaluada de quienes deberían generar con sus apariciones públicas una cuota de tranquilidad y ser capaces de recrear expectativas, lo que había sido el principal capital con el que el Gobierno se sostuvo en los dos primeros años y con el que arrancó 2026. No es lo que está pasando desde hace varios meses.

El raid de casi media docena de presentaciones públicas, en actos y en medios de comunicación, además de las diarias oleadas en redes sociales protagonizadas la semana pasada por el Presidente y por su ministro de Economía, dejó expuesta la escasa capacidad performática de sus dichos.

Las voces de Javier Milei y de Luis “Toto” Caputo no frenaron ni atenuaron la sucesión de hechos negativos que se reflejaron en el riesgo país, los indicadores bursátiles y la cotización del dólar, sobre todo de los financieros.

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¿Riesgo K o M?

El “tercero” de esos cinco desafíos que afronta el oficialismo es de naturaleza política-electoral, como lo señala el Gobierno y con lo que coinciden una gran parte de la dirigencia de casi todo el espectro. Aunque difieren profundamente en las causas.

En este punto, actúa como un agravante que el índice del riesgo país volviera a la cota previa a las inciertas elecciones de medio término del año pasado y que eso ocurriera al día siguiente de que el oficialismo hubiera obtenido la aprobación en comisión de su proyecto de reforma electoral, que incluye la suspensión de las tan temidas y rechazadas PASO. Para eso, el mileísmo contó con el apoyo del macrismo, el radicalismo y desprendimientos peronistas para ser tratado por el Senado esta semana, lo que debería haber despejado dudas sobre la viabilidad del proyecto.

Sin embargo, no despejó del todo las dudas sobre su sanción por parte del Congreso. Los 37 senadores y los 129 diputados que deben levantar su mano para que salga la ley habrá que contarlos de a uno y no perder de vista ninguna de sus demandas. Los últimos suelen ser siempre los más esquivos y los más costosos.

Para el mileísmo, el gran responsable de todo el ruido político es el “riesgo kuka”, que vuelva el kirchnerismo o alguna variante que desande el rumbo económico y fiscal abierto por Milei. Así lo expresa la operación narrativa desplegada desde la Casa Rosada.

Sin embargo, esa hipótesis, padece de varias inconsistencias. El principal exponente de esta versión es Caputo, el funcionario, quien, al mismo tiempo, sostiene con un énfasis mayúsculo que el kirchnerismo no tiene ninguna chance de volver al poder.

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La pregunta que surge, entonces, es si los mercados no le creen a este profeta al que le está costando demasiado que se le cumplan sus augurios o si, además, a su análisis le incorporan y le dan alta ponderación a variables que el ministro desdeña o menosprecia. Es el “riesgo M”, de Milei. No es un dato menor cuál será la respuesta que se dan los operadores bursátiles y los grandes tomadores de decisiones económico-financieras.

Allí aparece el cuarto de los desafíos del Gobierno, derivado de esta duda central. Se trata del motivo por el que el “riesgo kuka” crece o, para ser más amplios y más precisos, porqué se han ahondado las dudas de que Milei pueda lograr la reelección. En este punto, lo que asoma como elemento clave es la marcha de la economía real y su impacto en la sociedad.

Es un hecho que el anuncio del comienzo de “los mejores 18 meses de la historia nacional” (Toto dixit) viene siendo otro vaticinio incumplido, de acuerdo con la raquítica evolución del PBI y la actividad, a punto de entrar técnicamente en recesión, a pesar de la creatina que le aportan la superproducción de energía y el sector agroindustrial.

La mayoría de la sociedad lo está reflejando en las perspectivas que se augura para sí misma y ahí está el eje del reto, ya que el apoyo al Gobierno está tan amesetado como sostenido el rechazo a la gestión, mientras más de la mitad de los encuestados en la absoluta mayoría de los sondeos ve un horizonte sombrío.

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Sentimientos contradictorios

La traducción de esa visión económica en términos político-electorales no es lineal, pero alimenta la incertidumbre.

“Milei no está mal en cuanto a chances electorales. Es más, es hoy muy competitivo para lograr su reelección, según la última encuesta que acabamos de cerrar”, afirmó el viernes pasado la consultora Shila Vilker.

Sin embargo, la titular de Trespuntozero tiene otros datos que encienden luces de alerta para el oficialismo. En un sondeo hecho días antes sobre clima sociopolítico solo el 33,7% dijo que la situación del país está avanzando, mientras que el 50,9% considera que está retrocediendo y el 14,9%, que está estancado.

Por otra parte, mientras Milei se ata al mástil del rigor de su programa, porque a él “no lo seducen los cantos de sirena, sino que le gustan las mujeres completas” (sic), un 76% dijo que no cree que el Gobierno deba seguir ajustando.

También, el 69,7% respondió que prefiere “una economía que crezca y genere más producción, aunque el dólar tenga mayor inestabilidad”, y el 65,5% afirmó que prefiere “que haya más empleo y mejores salarios, aunque aumente la inflación”.

Dado que el 30,5% opinó lo contrario, se podría concluir que el núcleo duro mileísta resiste. Pero de ahí surgen dos preguntas que se han empezado a hacer los más realistas del oficialismo: hasta cuándo aguantará ese dique y cómo ampliar la base para ganar en primera vuelta. Ese es otro pronóstico del oráculo “Toto” así como la condición necesaria para que Milei logre la reelección, según la mayoría de los analistas, ya que por la tasa de rechazo ven dificultoso un triunfo en segunda vuelta.

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Pero hay otros dos datos de este trabajo de Vilker para tener en cuenta. Un 70,5% dijo haber hecho sacrificios a causa de las políticas de Milei y el 71,4% de ellos consideró que esos sacrificios no valieron la pena.

Además, el 55,8% consideró que probable o seguramente esos sacrificios económicos no harán que el país esté mejor en el futuro. El Gobierno mirará que hay un 41% que cree que “segura o probablemente” tendrán efecto positivo para la Argentina, o sea, hay casi 10 puntos de los que dicen haberse sacrificado que le adjudican un efecto positivo.

Como dicen Vilker y otros colegas suyos, entre los que se encuentran Eduardo Fidanza, de Poliarquía, y Federico Zapata, de Escenarios, hay muchos sentimientos y precepciones encontrados entre la mayoría de los argentinos.

Parece reflejarlo la emoción predominante, según el trabajo de Trespuntozero. Lo primero que sienten coincidentemente los que votaron a Milei y a Patricia Bullrich en 2023 es la “esperanza”, pero inmediatamente después el sentimiento que le sigue es la “tristeza”, predominante entre los electores de Sergio Massa.

Eso lleva a que Vilker y su colega Lara Goyburu, de Management & Fit, concluyan que en los sectores más afectados de la sociedad se dé una especie de implosión, en lugar de una explosión, como en otros tiempos. En alguna medida evitada esa explosión por la existencia de ocupación, aunque informal y precaria, que contiene a los casi 400.000 que perdieron su trabajo formal desde noviembre de 2023. Una diferencia sustancial con la crisis de 2001, señalan sociólogos, trabajadores sociales y dirigentes de movimientos sociales.

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El correlato político-electoral de esa nueva configuración del humor social es uno de los grandes misterios, pero son varios los expertos que advierten sobre la posibilidad de que el récord de abstención en las urnas vuelva a romperse en 2027, luego de haber alcanzado un pico histórico en las elecciones del año pasado.

El quinto y último desafío que suma el Gobierno son sus disputas internas, que no desaparecen. A las diferencias políticas y de poder entre el karimenemismo y el santicaputismo, que ya son un clásico, se agregó la tensión que generan las expresiones recurrentemente diferenciadoras de Patricia Bullrich.

Por último, en consonancia con la abúlica performance de la economía, que ya se da por sentado que este año crecerá por debajo del 1%, y la bajante en el humor social, crecen discusiones sobre la política económica, que sofoca, pero no apaga, la obstinación presidencial, e incluyen las versiones de diferencias del propio equipo de Hacienda con el primer presidente economista.

El relativo aperturismo que hubo en la elección de los expositores de las jornadas del Banco Central de la semana pasada, habilitó la especulación acerca de si la incorporación de algunas voces parcialmente disonantes con el plan del Gobierno no fue una forma de darle soporte y amplificación a posiciones del equipo económico que no encuentran escucha en la quinta de Olivos. Los nuevos interrogantes surgidos recientemente sobre los recursos para afrontar los exigentes vencimientos de deuda del año próximo, dada la virtual clausura a los mercados para tomar deuda, alimentan las discusiones.

Son todas dudas que aumentan los desafíos y devalúan las palabras oficiales.

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