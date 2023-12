escuchar

Al finalizar su mandato en la Legislatura porteña, Ofelia Fernández utilizó las redes sociales para despedirse de su banca y, a través de un video en el que reunió momentos destacados de su tarea legislativa y les envió un mensaje en particular a los integrantes de La Libertad Avanza (LLA) que serán parte de la nueva gestión.

“Muchas de las cuentas que me bardeaban incansablemente por Twitter, sin nombre y apellido, ahora son diputados y diputadas por el señor Javier Milei, ahora yo les pago el sueldo, así que cuiden a la Argentina”, sostuvo en alusión a los cuestionamientos de los que fue blanco durante todo este tiempo.

En tono irónico, la dirigente, que fue la diputada más joven de Latinoamérica cuando asumió su rol en diciembre de 2019, recordó que no había imaginado que “a los 19 iba a llegar” adonde llegó. “Hace cuatro años asumí como legisladora y finalmente terminé mi mandato, así que quería repasar un poquito”, expresó y lo que siguió fue una seguidilla de fragmentos alusivos a sus intervenciones en el Poder Legislativo de la Ciudad.

En ese contexto, Fernández remarcó que -desde el inicio de su tarea- presentó proyectos “que igual no querían tratar” y resaltó que hubo tópicos a los que debió referirse “hasta el cansancio”.

“En el medio, me exigieron como ninguno de los 59 legisladores restantes”, agregó y recordó el episodio ocurrido en diciembre de 2021 cuando, desde el recinto, respondió a los ataques que recibió de parte de sectores libertarios. “Esto no es Twitter, hay reglas, hay sanciones, yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad, está mal. A diferencia tuya, no voy a decir tu nombre porque tengo bastante mas trascendencia que vos y regalos no hago”, había expresado en ese entonces.

Más allá del repaso hecho en el audiovisual -que dura cinco minutos y 14 segundos y fue publicado en la red social X-, también hubo lugar para el agradecimiento. “A los que me votaron en aquel entonces, a los compañeros y compañeras de siempre, quiero decirles muchas gracias, y a algunos de los demás, prepárense porque a partir de ahora no me pueden correr con nada”, manifestó.

Con un video, Ofelia Fernández se despidió de su banca en la Legislatura porteña

En ese sentido, enfatizó en que, finalizada esta etapa, no tendrá ningún cargo político. “Su gobierno lo voy a discutir como una ciudadana más”, aseguró en referencia a la administración que en la Ciudad encabezará Jorge Macri y, a nivel nacional, Milei.

“Si les molestaba que entre a la política con 19 años, los tengo que corregir, yo entré con 13 años a la militancia política. Eso es lo importante y eso es para siempre. Recién arranco, así que nos estamos viendo”, expresó. También mechó su mensaje con videos de cruces con otros políticos e incluso con periodistas.

Antes de ser candidata por el Frente de Todos, Ofelia había cobrado notoriedad por ser la presidenta del centro de estudiantes de la Escuela Superior Carlos Pellegrini a los 15 años. Desde ese lugar tuvo varios cruces televisivos con el periodista Eduardo Feinmann que le dieron más popularidad.

“Me toca decir que estoy profundamente agradecida porque este espacio apostó por poner los lugares de decisión a disposición de la juventud, confiando no en el marketing sino en la política, en nuestro horizonte”, afirmó luego de la victoria en las elecciones. “Juro por mi generación y por toda América Latina”, dijo cuando tomó posesión de su banca.

LA NACION